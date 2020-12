STRUČNJAK SMATRA DA JE CJEPIVO PROTIV COVIDA SIGURNO: ‘Nema razumnog razloga da sumnjamo u bilo kakve čudne, strašne, ružne nuspojave’

Farmakolog Vladimir Trkulja pojašnjava kako nijedno od cjepiva protiv koronavirusa ne razvija opasne simptome poput autoimunih bolesti, ali da sva cjepiva, čak i ona protiv gripe imaju zanemarive nuspojave poput boli ili oticanja ruke

Cjepivo Pfizera je već dobilo dozvolu za korištenje u Velikoj Britaniji, a druge zemlje masovno kroje planove cijepljenja protiv koronavirusa i naručuju milijune doza. U onim najbržima cijepljenje će početi već krajem godine. No, mnogi izražavaju bojazan zbog njegove sigurnosti, jer je ono razvijeno mnogo brže nego u regularnim postupcima.

“Cjepivo je u Velikoj Britaniji već odobreno, a njihove kontrole su najstarije i kada prođete kroz sve njihove procese onda shvatite o kakvoj razini ekspertize se tu radi. Istina je da je cjepivo brzo razvijeno, ali svi oni koji prate i znaju što sve stoji iza toga, onda ih to ne čudi. Što se tiče nuspojava, ona se javljaju i kod cijepljenja od gripe. Svaka četvrta osoba ima otok na ruci, bol i to je učestalo, ali to nije problem. To je ništa. Ono što je važno, a to je da je cjepivo sigurno i ne vodi povećanoj sklonosti primjerice autoimunim bolestima. Ovo su stvari i sve ove tehnologije poznate već 20, 30 godina i svi podaci i pokusi koji su rađeni ne bi bili da ima bilo kakve sumnje. Nema razumnog razloga da sumnjamo u bilo kakve čudne, strašne, ružne nuspojave”, rekao je za RTL farmakolog s Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Vladimir Trkulja.

Pojasnio je da cjepivo stvara imunitet 15 dana nakon primanja prve doze, što dovodi do zaštite organizma od zaraze, za koju još uvijek nije sasvim točno utvrđeno koliko dugo traje. To bi se moglo znati marljivim prikupljanjem podataka tijekom i nakon procesa cijepljenja. Poput mnogih, Trkulja je uvjeren da bi uz cijepljenje i pridržavanje epidemioloških mjera, epidemija mogla splasnuti već sljedećeg ljeta.

