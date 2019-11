STRUČNJAK SECIRAO ZAHTJEVE SINDIKATA, IZGLEDA DA SU SE SAMI ZEZNULI: ‘Njihov štrajk čak nije ni zakonit, evo što su trebali napraviti’

‘Zahtjev (za povećanjem koeficijenta složenosti posla) koji sada iskazuju, mogli su formulirati u kolektivnom ugovoru i onda bi njihov zahtjev bio zakonit. To su napravili liječnici, oni imaju točno precizirane dodatke na odgovornost, dodatke na uvjete koji se definiraju postotcima koliko ima liječnik, koliko sestra’, tvrdi stručnjak za radno i socijalno pravo Viktor Gotovac

Štrajk učitelja i nastavnika traje još od 10. listopada, a školski sindikati najavili su dodatno zaoštravanje pa će inače cirkularni štrajk idućeg utorka biti u čitavoj Hrvatskoj. Prethodno je propao još jedan pokušaj dogovora s Vladom. Sindikati koji inzistiraju na povećanju koeficijenta složenosti posla za 6,11 posto odbili su dosadašnje ponude Vlade za povećanjem osnovice plaća, ali i onu o naknadnoj promjeni uredbe o koeficijentima.

I dok intenzitet štrajka ne jenjava, polako popušta prvotna potpora javnosti učiteljima i nastavnicima, iako je i dalje prilično velika.

‘Koeficijenti su u ovlasti Vlade, oko toga se ne može štrajkati’

Među ostalim, postavlja se i pitanje zakonitosti štrajka. Dr. sc. Viktor Gotovac, izvanredni profesor na Katedri za radno i socijalno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu tvrdi da štrajk nije zakonit. Svoju tvrdnju obrazložio je za Glas Slavonije rekavši da se plaće u javnim službama uređuju kroz koeficijente i kroz osnovicu, s tim da se koeficijenti uređuju uredbom, a osnovica kroz kolektivne pregovore.

“Kada se kaže da se koeficijenti uređuju uredbom, onda ste zapravo rekli da se ne uređuju kolektivnim pregovorima i da ih ne mogu uređivati sindikati, nego ih zapravo uređuje Vlada. Mi smo na Vladu delegirali ovlast da oni to rade i to piše u našim zakonima. To doista utječe na plaću, ali to će urediti Vlada, a sindikati će urediti dio koji se tiče osnovice. Kada imate takvo izričito uređenje koje kaže da je nešto ovlast Vlade, onda se zapravo oko toga ne može štrajkati. Kao što ne možete štrajkati vezano uz bilo koji zakon. To je ovlast Sabora koji donosi zakone, a ne ovlast sindikata. Oni pak mogu biti zadovoljni ili nezadovoljni, mogu organizirati prosvjede kao bilo koji građani ili udruga, ali ono gdje sindikati imaju ekskluzivitet je zapravo situacija povezana s kolektivnim pregovaranjem s kolektivnim dogovorom i mogu štrajkati ako smatraju da neki njihovi interesi nisu ostvareni, izvan toga ne”, kazao je Gotovac.

‘Zahtjev bi bio zakonit da je u kolektivnom ugovoru’

Umjesto toga, kaže, sindikati su mogli tražiti izmjene kolektivnog ugovora i reći da je to zbog promijenjenih okolnosti, kao što su, primjerice, učinili liječnici.

“Govori se da liječnici imaju dodatak na odgovornost, dodatak za posebne uvjete rada. Školski sindikati su mogli reći – mi želimo posebni kurikularni dodatak. Ako tvrde da se povećao njihov opseg zbog kurikuluma, onda možemo staviti kurikularni dodatak ili dodatak za kurikularnu odgovornost ili dodatak za rad s djecom… Ovaj zahtjev koji sada iskazuju mogli su formulirati u kolektivnom ugovoru i onda bi njihov zahtjev bio zakonit. To su napravili liječnici, oni imaju točno precizirane dodatke na odgovornost, dodatke na uvjete koji se definiraju postotcima koliko ima liječnik, a koliko sestra”, kazao je za Glas Slavonije dr.sc. Viktor Gotovac.

Sadržajno i procesno, dodao je Gotovac, kada bi se država uopće pozvala na te dvije stvari, ona bi vrlo lako mogla uspjeti u tom sporu i dobiti identifikaciju štrajka kao nezakonitog bez nekih velikih pravnih manevara.

