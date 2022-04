Od proteklog tjedna ne staje salva uvredi između "dva brda". Predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković raspalili su jedan po drugome, koristeći ponovo živopisne uvrede. Strasti se još uvijek nisu primirile, a pitanje koje se nakon svega postavilo jest je li predsjednik Zoran Milanović pretjerao sa svojom retorikom ovog puta.

Politički analitičar Žarko Puhovski u razgovoru za Net.hr kazao je kako tu sigurno ima ružnih stvari, no po njegovom mišljenju, malograđanski je skandalizirati se nad njihovim ružnim riječima s obzirom na to da ne možete nikome rastumačiti u čemu je bit spora.

"Da dođe neki stranac i pita da li je je to ljevica, desnica, centralizacija, decentralizacija, više tržišne ekonomije, više planske ekonomije ili nešto četvrto, nitko vam ne zna odgovoriti. Među njima nema razlike. Oni se svađaju svađe radi, to je postalo osobno prepucavanje", kaže Puhovski.

Zloporaba javne funkcije

"Skandal nije u ružnim riječima, nego rekao bih naprosto u malignoj zloporabi javne funkcije. Oni oboje javne funkcije, a pogotovo Milanović, koriste za osobne obračune koji nisu produktivni. Taman da netko od njih pobjedi u tom sporu, što je nezamislivo pošto taj spor nema sadržaja, nikakvih posljedica ne bi bilo jer se ne radi o sukobu koncepcija", mišljenja je ovaj analitičar.

"Po mom sudu, ružne riječi su nevažne, dio prostaka i prostakuša u hrvatskoj javnosti su oduševljeni Milanovićem jer "on im je konačno rekao"", kaže, dodajući da je to dio refleksa antipatije spram političke korektnosti, koju može razumijeti. "Međutim, obrnuto od političke korektnosti nije politička nekorektnost time što je istinitija, nego time što može biti podjednako neistinita, a još manje dolazi do istine budući da se onda svi zakače za emocionalni naboj pojedinih prostačkih termina i jednostavno izgube sadržaj", govori Puhovski.

"Milanović je u Jasenovcu smatrao da nema potrebe reći pola rečenice o mjestu na kojem se nalazi, a s kojeg je počeo napad na Plenkovića, a Plenković koji ima jednostavni odgovor koji glasi "dok ti nemaš ništa drugo raditi nego putovati okolo zemljom i svojim putujućim cirkusom ponavljati svađe, ja imam posla". Međutim, on je ocijenio da njemu, s obzirom na patrijarhalnu strukturu dobrog dijela javnosti, pogotovo biračkog tijela HDZ-a, ne bi odgovaralo da ispadne popustljiv jer onda nije macho, nije pravo muško, nije pravi borac, ili da kažem jednostavno da je kukavica. A na to ne može pristati niti jedan niti drugi", kaže Puhovski.

Žarko Puhovski kaže da se ne treba se dati zavesti tim prejakim riječima, nego obrnuto preslabim sadržajem. "Milanović do danas nije rekao niti jednu jedinu suvislu kritiku Vladi, a svi znamo da ta Vlada pruža puno razloga za ozbiljnu kritiku. Ako se već ne bavi s ovim temeljnim, Ustavom određenim poslovima, to je podešavanje odnosa među čimbenicima državne vlasti, onda bi barem tu kritiku trebao koristiti da ju usmjeri na nešto u čemu je Vlada u krivu. A vi to iz ove poplave ružnih riječi ne možete naslutiti. To da vi uopće dođete na razinu da se raspravlja o odgovornosti nekoga za svojeg oca, primjerice, samo pokazuje da Milanović očito ima problema sa konceptom individue kao subjekta da tako kažem, ili možda da mu se pojavljuju slike iz vlastite porodice kao problem", kazao je.

Milanović produžio mandat ministrima

Puhovski se osvrnuo i na najavljenu rekonstrukciju Vlade, koja je očito negdje "zapela". Na pitanje jesu li Milanovićevi napadi na Plenkovića pomogli da se malo manje priča o temi rekonstrukcije, Puhovski smatra da je predsjednik svojim napadima nekim ministrima čak i produžio mandat. "Milanovićevi napadi na HDZ i Plenkovića ispadaju jadni jer su neuspješni, ne sam zato što njima ne pada rejting, niti Plenkoviću niti stranci, nego prije svega zato što Milanović služi kao neka vrsta gromobrana, tako da se javnost u svojim gromovitim osvrtanjima na nekretnine ministara i ministrica ne stiže dovoljno time baviti, nego se mora baviti Milanovićevim eskapadama i Plenkovićevim odgovorima", kaže Puhovski, dodajući da je Milanović tu postigao neku vrstu autogola, ako je doista njegova nakana bila, a tvrdi da je i izgleda da jest, slabjeti poziciju Plenkovića.

"On je doveo do toga da će sada Plenković ispasti hrabar čovjek ako recimo smijeni nesposobnog ministra obrane, kojeg bi inače vjerojatno već davno bio smijenio, jer će ispasti da se on nije dao impresionirati time da to čini pod Milanovićevim pritiskom, nego eto svojom voljom je učinio nešto, premda se nekima učinilo da je popustio Milanoviću. Isto važi za ministra vanjskih poslova koji zasigurno neće biti zamijenjen, tako da je Milanović vjerojatno nekoliko mjeseci produžio mandat Banožiću, a još više Grliću Radmanu", zaključio je Žarko Puhovski.