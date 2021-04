STRUČNJAK ‘POPLJUVAO’ PLATFORMU ‘CIJEPISE’: ‘Veću šlampavost nisam vidio; Napravljena je na razini srednjoškolskog obrazovanja…’

‘Pitanje je postoji li uopće platforma Cijepise jer postoji samo formular na internetu koji ni elementarno prikupljanje podataka ne obavlja kako treba’

Marko Rakar, stručnjak za IT, govorio je o problemu s platformom Cijepise za N1. Platforma, prema svjedočenju građana, ne funkcionira te ju ni neke veće zdravstvene institucije u Hrvatskoj uopće ne koriste.

Ministar zdravstva Vili Beroš veli da sve funkcionira i to “možda ne savršeno, možda ne onako kako bi htjeli, ali funkcionira”. Na početku razgovora Rakar govori da je pitanje postoji li uopće platforma Cijepise.

“Postoji samo formular na internetu koji ni elementarno prikupljanje podataka ne obavlja kako treba. Priopćenje Ministarstva drastično se razlikuje od interpretacije ministra. No potvrđeno je od 200.000 građana koji su se prijavili na ‘nazovi platformu’, njih 5.600 je naručeno preko platforme. A 4.000 ljudi, među kojima i ja, su izbrisani s platforme. Mi znamo da platforma ne funkcionira, svi koji je koriste svjedočili da je neupotrebljiva, nije integrirana ili da je pogrešne podatke. Događa se to da se morate upisati u platformu, a liječnik ih mora pregledati i ručno negdje drugdje prepisati. Koji je onda smisao platforme? Zar je u redu da njihov posao bude pretipkavanje nešto s jednog na drugi ekran?”, pitao se Rakar gostujući na N1.

‘Netko je trebao zaraditi neki novac’

Da će masovnog cijepljenja biti, znalo se već 15 mjeseci, govori Rakar i dodaje da je to bilo dovoljno vremena za organizaciju sustava. Naveo je da naše Ministarstvo zdravstva sve dočeka kao “veliko iznenađenje na koje se nisu pripremili”.

“No liječnici svaki dan provode cijepljenje na nizu drugih osnova, novorođenčad, školska djeca, cijepljenje protiv gripe… Nejasno je kako se ovakva situacija dogodila. Gledajući niz ovakvih bizarnih događaja, možemo zaključiti da je netko trebao zaraditi neke novce i isporučio nešto da bi bilo isporučeno. Da ima imalo časti i morala, s ovim gospodinom ne bi više trebalo razgovarati uopće”, veli informatički stručnjak.

‘Takva platforma se može napraviti za tjedan dana’

Rakar je pojasnio koliko je vremena potrebno da bi se napravila platforma kao što je Cijepise.

“Ako idemo vrlo jednostavno, ono što građani vide kroz stranicu CijepiSe može se napraviti u jedno popodne, no ono što dolazi iza mnogo je bitnije – podaci se moraju razmijeniti s IT sustavima HZZO-a, bolnicama, usporediti s drugim bazama… No, to su stabilni, dobro dokumentirani sustavi. U sedam dana bi se to moralo moći napraviti bez puno problema. S obzirom na to da se o tome 15 dana već govori, u tom smo periodu dva puta mogli razviti takvu platformu”, kaže Rakar.

Aplikacija napravljena na razini srednjoškolskog obrazovanja

Rakar dodaje da je to jednostavan zadatak koji se ponavlja svakog dana te se pojavljuje u poslu ljudi koji se bave razvojem takvih sustava.

“Ova aplikacija s takvim specifikacijama na razini je srednjoškolskog obrazovanja ili prve ili druge godine fakulteta. Nema opravdanja da to toliko ne funkcionira. Sustav CijepiSe nije integriran.

To znači da kada se upišu OIB ili MBO sustav neće provjeriti jeste li već cijepljeni, ali se ta provjera može dogoditi u kasnijim fazama. Ako ti ljudi ponovno budu pozvani, možemo reći da onda to apsolutno, nikako ne funkcionira”, kaže stručnjak.

‘Nešto ovako šlampavo još nisam vidio’

“Obrisano je prvih 4000 ljudi koji su se prijavili. Ja sam se prijavio pod rednim brojem 140. Od 4000 ljudi koji su obrisani, sigurno su se neki u međuvremenu zarazili, a netko može završiti i na respiratoru.

Postavlja se pitanje odgovornosti za tako šlampavu platformu. Informatikom se bavim preko 30 godina i nešto ovako šlampavo, neodgovorno nisam još vidio”, rekao je IT-evac.

‘Svaka kuna plaćena za Cijepise je previše’

“Koliko pratim javne nabave, i prema informacijama od Ministarstva, ovo se radilo ispod stola, a pokušalo se kasnije regulirati kroz redovne ugovore. Napravljeno je dosta mutno, Ministarstvo se izvlačilo oko toga je li to ili ne naručeno… Platforma apsolutno ne radi i svaka kuna koja je za to plaćena je plaćena previše. U Ministarstvu očito ne znaju što im sve stoji na raspolaganju, ne znaju naručiti nešto što bi im trebalo i funkcioniralo”, navodi Rakar.

Osim na Cijepise, stručnjak se osvrnuo i na stranicu Koronavirus.hr pa rekao da ni ona ne radi kako treba. “Koronavirus ne objavljuje sve podatke koje bi trebalo, a druge zemlje ih objavljuju. Kada bi objavljivali, vidjeli bi se puni razmjeri nesposobnosti ili grešaka u sustavu. Također, lovi se u mutnom i pokušava se omogućiti zarada nekome kome ona ne pripada”, kazao je Marko Rakar za N1.

