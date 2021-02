STRUČNJAK POPLJUVAO DOMAĆE PRAVOSUĐE: ‘Stečajni suci i upravitelji imaju preveliku moć, a pravosuđe je takvo kakvo jest…’

Danko Sučević govorio je o stečajnim postupcima u Hrvatskoj te istaknuo kako je moć stečajnih sudaca i upravitelja neograničena te da se nitko ne boji lošeg stanja domaćeg pravosuđa

Stručnjak za krizni menadžment, Danko Sučević prokomentirao je nedavna zbivanja oko uhićenja suca zagrebačkog Trgovačkog suda Mihaela Kovačića i još 11 ljudi zbog malverzacija u stečajnim postupcima. Sve je usporedio i sa stanjem u Brodotrogiru. On smatra da nas ništa ne može iznenaditi u pravosuđu, jer je ono rak-rana hrvatskog društva.

“Poduzetnici posluju na osnovu povjerenja, a ne pravne države. To ograničava poslovanje, koči poduzetnike i koči našu ekonomiju. Rješavanje slučajeva koje u neospornim dužničko-vjerovničkim odnosima traje godinama i gdje nije jasno kako će završiti nije prihvatljivo i nedopustivo je.A stečajni postupci su posebno osjetljivo područje – radi se o imovini propalih firmi, vjerovnicima koji su dugove već otpisali te o neograničenoj moći stečajnih sudaca i upravitelja. Stečajevi su stresni za sve, pogotovo za one koji su godinama nešto gradili i sada bez toga ostaju, a s druge strane su nerealni kao vlasnici. Međutim, u praksi stečajni suci i upravitelji imaju preveliku moć, to nije po zakonu tako definirano, ali u praksi je njihova moć praktički neograničena”, rekao je Sučević za N1.

Treba pokrenuti tužbe

Osvrnuo se i na slučaj Brodotrogira u kojem radnici već sedam mjeseci nisu primili plaće. Kaže kako nema dvojbe da je to protuzakonito te ističe kako je stečaj trebao već odavno biti pokrenut.

“Ako ne isplatite plaću do kraja idućeg, primjerice za drugi mjesec do kraja trećeg mjeseca, vi morate blokirati svoj račun i prijaviti radnička potraživanja u fond te se pokreće stečaj. Nema tu nekih dilema, nema tu nekakvih sedam mjeseci. Nekad je to bilo uobičajeno, prema novim zakonskim propisima to je nemoguće, ali očito je moguće. Treba pokrenuti tužbe. Direktori tvrtke sa svojom imovinom odgovaraju za štetu koja je nanesena, no pravosuđe je kakvo jest i nitko se toga ne boji”, istaknuo je.

Nema političkog interesa

Govorio je i o otkupu INA-e te dodao da se boji da bi ona mogla završiti poput brodogradilišta. Naime, iako je, prema njegovu mišljenju tržišna vrijednost naše naftne kompanije relativno niska, nijednom investitoru ne bi preporučio ulaganje, pogotovo jer država nema novca.

“S manjinskim udjelom i slabijom pozicijom upravljanja, to je najbolja pozicija za onog tko ima kontrolu. MOL-u Hrvatska uopće ne smeta i njima ne treba ni da kupuju ni da prodaju dionice”, pojasnio je pa dodao da je pravi interes za otkup INA-e isključivo politički. “Radi se o industriji u padu, koja je sve više zaostala i sve bliže stanju koje smo imali u brodogradnji… Ima važnijih stvari od kupnje INA-e”, smatra on.

No, za razliku od otkupa INA-e, Sučević smatra da nema političkog interesa u rješavanju lopovluka u stečajevima. “U vodećim strankama i njihovim praksama ne vidim volju da se te stvari riješe. Samo primjer iz Amerike, koja ima uređeno pravosuđe, tvrtka je podnijela zahtjev za stečaj zbog toga što nije mogla garantirati da će im kupac platiti. Zašto? Zato što su ti direktori osobno odgovorni za štetu jer su znali da postoji neizvjesnost naplate. A kod nas je izvjesno da nemate novac za plaće i dobavljače i ne pokrećete stečaj”, zaključio je Sučević.

