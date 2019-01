STRUČNJAK POKOPAO NAJAVLJENI ZAKON O PONAŠANJU NA INTERNETU: ‘Gledaju samo kako bi se naplatili, kako bi vas ušutkali’

‘Kada problem rješavate zabranom, neće zato ljudi početi drugačije misliti. Na koncu će, što je najgore, primjenom takvog zakona upravo ovi negativci, ekstremisti, ispasti žrtve u očima svojih poklonika”, kaže stručnjak za informatičku sigurnost Lucijan Carić

Nakon što je Ivan Đakić, 22-godišnji sin HDZ-ovog saborskog zastupnika iz Virovitice Josipa Đakića, prošloga tjedna zgrozio javnost svojom “čestitkom” upućenom putem Facebooka “prijateljima srbićima” povodom pravoslavnog Božića, a sve to uz sliku ustaše koji drži odrubljenu glavu četnika, HDZ se smjesta ogradio od mladog Đakića, učinio je to i njegov otac, ubrzo se pokrenulo i Državno odvjetništvo zatraživši jednomjesečni pritvor za njega (što je sud u Bjelovaru odbio) dok je javnost skoro jednoglasno osudila taj grozomorni ispad.

Potom se opet počelo raspravljati o govoru mržnje na internetu i kako ga obuzdati, a gnjusni ispad mladog Đakića na koncu je potaknuo i Vladu, točnije ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek, u čijem su resoru i mediji, da najavi donošenje novog zakona o nedopuštenom ponašanju na internetu.

Uvođenje (auto)cenzure i gušenje slobode govora

“U onom dijelu gdje su mediji, dakle gdje postoji urednička odgovornost, utvrdit ćemo jasno odgovornost kako za tekstove tako i za komentare koji se objavljuju”, izjavila je ministrica uz napomenu da zabrana komentara nikada nije dobra, ali da urednička odgovornost mora postojati. Što se tiče objava na društvenim mrežama i drugim internetskim servisima koji su ipak nešto dalje od dohvata ovdašnjih zakonskih propisa, ministrica kulture ustvrdila je da se u Hrvatskoj, kao i u drugim državama, razmatra način utvrđivanja odgovornosti za ondje objavljene sadržaje.

“Ovdje govorimo o odgovornosti onih koji upravljaju tim servisima i koji zarađuju na oglašavanju”, kazala je ministrica. Inače, donošenje tog zakona najavljivano je još početkom prošle godine.

Iskusni stručnjak za informatičku sigurnost, Lucijan Carić, smatra pak da takav zakon ne bi donio ništa doli uvođenja cenzure, odnosno autocenzure te bi služio za gušenje slobode govora. Štoviše, Carić smatra da bi takav zakon bio skandalozan u 21. stoljeću te da oni koji ga najavljuju i predlažu ne znaju mnogo o današnjim tehnologijama.

‘Poštivanje zakona osigurava se primjenom, a ne promjenom’

“Zakon se uvijek može donijeti, no temeljna je pogreška – a to ponavljam već 15 i više godina – da se poštivanje zakona ne osigurava njihovom promjenom, nego primjenom. Znači, onima koji ne poštuju zakone sasvim je svejedno kako ti zakoni glase i što je u njima propisano. Kod nas je vrlo izražena pretpostavka da se promjenom propisa, njihovim postrožavanjem ili uvođenjem kompliciranih procedura može spriječiti ili umanjiti nepoštivanje zakona. To je pogrešno, jer što je zakon kompliciraniji to je podložniji arbitrarnim tumačenjima. Osim toga, takvi zakoni onda najviše opterećuju one koji nastoje raditi pošteno, dok oni drugi ionako ne poštuju te zakone i s tim u vezi nemaju nikakvo opterećenje ili trošak”, kazao je Carić na Net.hr.

On smatra da bi donošenje takvog zakona bilo pogrešno i na tehnološkom nivou jer ministrica kulture i ostali koji o tome govore ne poznaju postojeće tehnologije, a naročito ne one tehnologije kojima se prepoznaju neželjeni sadržaji.

“Već imamo situaciju da se takve tehnologije najčešće slamaju na nevinima, jer ima mnogo netočnog prepoznavanja. Znači, nešto proglasite neželjenim sadržajem, a da to zapravo uopće nije tako, jer je algoritam pogriješio. Stopa tog pogrešnog prepoznavanja može biti posve minimalna, ali može biti i 50 posto, a to onda znači da maltretirate poštene ljude”, napominje Carić.

‘Dobili bismo neku Orwellovsku komisiju’

Na koncu, kaže, postoji i problem ustavnosti i zakonitosti jer neko ad hoc administrativno tijelo ne bi smjelo određivati tko krši zakone, a tko ne.

“Sud odlučuje je li počinjeno neko kazneno djelo ili ne, a po ovome što se predlaže ne samo da bismo imali nekakvu Orwellovsku komisiju koja o tome odlučuje, nego se želi i servis-providere – Facebook, Google, portale, medije i dr. – de facto pretvoriti u produženu ruku sudova. I što će oni napraviti? Da se zaštite od moguće štete, tužbi i kazni, ili će potpuno ugasiti komentare ili će indiskriminativno divljati po tim komentarima. Već viđamo i na YouTubeu i na Facebooku da se maltretira one koje ne bi trebalo, a ne maltretira se one koje bi itekako trebalo. Nama vrlo vjerojatno treba propis koji bi regulirao poštenije ponašanje u tim “kvazimedijima” poput Facebooka koji, da se razumijemo, nije javni medij nego privatna prćija u kojoj poslovna politika dolazi prije svega ostaloga, pa tako i prije ustavnih i zakonskih odredbi”, ističe Carić dodajući da se zapravo ne radi na tome da se regulira jedan, u dosta aspekata nepravedan sustav, nego se on čini još nepravednijim.

Carić podsjeća da su skoro sve informatičke tehologije potekle iz SAD-a u čijem Ustavu, poput svetinje, stoji čuveni Prvi amandman koji je na globalnoj razini utjecao na slobodu govora, a time i na slobodu medija. U tom Prvom amandmanu stoji da (američki) Kongres ne može donositi nikakav zakon koji ograničava slobodu govora ili tiska. I u Ustavu Republike Hrvatske stoji da svatko ima pravo na slobodno mišljenje.

“No, koga će vam vraga to pravo ako svoje mišljenje ne možete slobodno iskazati? Ulazimo tako u pravne apsurde, u to da se neće kažnjavati ono što su ljudi rekli, već ono što su mislili. Meni je grozno što je napravio taj klipan iz Virovitice, ali njega se proganja ne zbog onoga što je napisao već zbog toga što je mislio. Pa to ne može raditi nijedan normalan sustav u 21. stoljeću”, izričito tvrdi Carić dodajući da se time ljude želi natjerati na autocenzuru i šutnju kakva je vladala u bivšoj Jugoslaviji.

‘Političarima bi odgovaralo gašenje komentara’

Po njegovu mišljenju, legislativa koja se odnosi na informatičke tehnologije mora biti minimalistička i određivati opća pravila, a ne da ulazi u svaku sitnicu.

“Stoga mislim da je ovaj prijedlog katastrofalan, jer ti ljudi uopće ne razumiju tehnologije. Oni od privatnih tvrtki i od medija žele napraviti robote-cenzore. To je suludo i ne vodi nikamo. Jer, ako sam objavio nešto ispod nekog teksta – treba goniti mene, a ne urednika ili medij. Za one koji to predlažu, takvo što je najjednostavnije jer oni izgleda gledaju samo kako bi se naplatili ili kako bi vas ušutkali. I cijela priča vodi k tome da će doći do nekritičkog gašenja komentara i autocenzure, što političarima i odgovara jer se radi o medijima nad kojima nije moguć klasičan oblik političke kontrole. Nema neke uređivačke politike na Facebooku na koju se dâ utjecati”, kaže Carić.

On smatra kako prodavanje demagogije putem klasičnih medija koji su “ex cathedra” (možete ih gledati i slušati, ali ne i komentirati) više ne funkcionira.

“Primat preuzimaju novi, brzi, interaktivni oblici komunikacije. Sada kada demagogija na taj stari način ne prolazi, onda je problem najjednostavnije riješiti tako da on nestane, zabranom. Ali, kada problem rješavate zabranom, neće zato ljudi početi drugačije misliti. To je isto sindrom iz Jugoslavije, pa totalitarni sustavi su pali jer su mogli ljude strpati u zatvor, ali im nisu mogli narediti što da misle”, rekao je Carić za naš portal.

Na koncu će, kaže, i smatra to najgorim, primjenom takvog zakona upravo negativci, ekstremisti, ispasti žrtve u očima svojih poklonika.

“Nevjerojatno je da u 21. stoljeću u Europskoj uniji nekome tako nešto može pasti na pamet”, zaključuje Carić.

