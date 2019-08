STRUČNJAK POKOPAO MINISTROVE MJERE SUBVENCIONIRANJA STANOVA: ‘Jedan podatak pokazuje koliko su cijene nerealne’

Stručnjak upozorava da se tek svaka šesta nekretnina koja se oglašava tijekom godine uspije realizirati, i to po bitno nižoj cijeni, što potvrđuje koliko su cijene nerealne.

Iako su Ministarstvo graditeljstva i Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) najavili treći natječaj za subvencionirane stambene kredite za mlađe od 45 godina, cijene su narasle i do deset posto pa unatoč blagom rastu prosječne plaće hrvatski građani do nekretnina teško dolaze.

Dok ministar graditeljstva Predrag Štromar nudi ovu mjeru mladima, mladi je kritiziraju jer nudi isključivo kreditno zaduživanje, a većina mladih u dobi od 18 do 30 godina nisu kreditno sposobni ili nemaju trajno zaposlenje. S druge strane, posrednici pri trgovanju nekretninama smatraju da su upravo subvencionirani krediti utjecali na rast cijena. U Zagrebu, Splitu i Dubrovniku stanovi se oglašavaju po cijenama višima od tri tisuće eura po četvornom metru.

CIJENE STANOVA EKSPLODIRALE: Prosjek je 2000 eura, a traži se i do 6000! ‘Vladin potez je bio okidač koji je doveo do naglog rasta’

Oglašene cijene ne odgovaraju istini

Predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK Dubravko Ranilović gostovao je u RTL-ovoj emisiji “RTL Danas” u kojemu se osvrnuo na cijene nekretnina. “Kad razgovaramo o cijenama, moramo reći otkud je izvor. A to su oglašene cijene, koje ne odgovaraju istini. Tek se svaka šesta nekretnina koja se oglašava tijekom godine uspije realizirati, i to po bitno nižoj cijeni. To potvrđuje koliko su cijene nerealne.

Naravno, kad govorimo o cijenama u najvećim gradovima, cijene tamo i jesu najveće, ali u većini Hrvatske je stagnacija. Ne bi trebalo generalizirati i treba reći da je potražnja izraženija samo na atraktivnim lokacijama”, kaže Ranilović

Razlozi rasta cijena

Ipak, ne negira rast cijena. “Porasle su najviše od krize 2008. i samo u prvom kvartalu ove godine tri posto, a na godišnjoj razini šest posto. Više je razloga za to, jedan od njih je jeftin novac, jedno stanje na globalnom financijskom tržištu, gospodarsko stanje u Europi i Hrvatskoj te povećana potražnja.”

Je li subvencioniranje prava mjera?

I dok subvencionirani krediti pomažu prodaji nekretnina, također i utječu na cijene. “Kratkoročna potražnja utječe na cijene, tako je to uvijek. Ali, ono što je dobro jest da se u ove tri godine, koliko traje subvencioniranje, jest da se sve skupa malo ispuhalo. Ono što nas više brine jest je li subvencioniranje prava mjera. Jer, pitanje je jesmo li došli do novih kupaca ili su to kupci koji bi ionako kupili nekretninu. Treba znati i da u Hrvatskoj ima malo kreditno sposobnih te smatramo da subvencioniranje nije prava mjera.”