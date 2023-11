Iako je inflacija pala, cijene u trgovinama i dalje su za većinu građana dosta 'paprene', a zadnjih dana kupci se posebice žale na cijene jaja za koje se na placu traži od tri do tri i pol eura za 10 komada. Jaja su jedna od namirnica čija cijena već neko vrijeme raste. Je li rast cijena jaja opravdan? Profesor Ivo Grgić s Agronomskog fakulteta u Zagrebu u razgovoru za Net.hr kaže da kupci dobro primjećuju promjene kod cijena, posebno ako se povećavaju.

"Kod toga im malo pomaže odgovor je li taj rast opravdan. U tržišnom gospodarstvu djelovanje "nevidljive ruke" je neminovno i porast je opravdan dok god postoji platežno sposobna potražnja", rekao je Grgić. Koncem godine, zbog smanjene proizvodnje iz "naturalnog" dijela, dolazi do porasta cijena kao odgovor na povećanje broja kupaca, jer dio onih koji imaju deset do dvadeset nesilica se pojavljuju kao kupci, ali i dio onih koji su od njih kupovali.

"To je uobičajena cikličnost cijena", dodaje ovaj profesor.

Inputi dižu cijenu

Upitan što utječe na rast cijena, Grgić kaže da njihovu cijenu određuje cijena glavnih inputa kao što su stočna hrana i energenti. "Većina hrane se kupuje na tržištu, često i u nevrijeme, jer zbog stalnosti potreba proizvođači moraju imati veće zalihe. U hladnije doba porast je i utrošene energije za grijanje. Naravno, tu su ostali troškovi kao što je radna snaga, prevencija bolesti, i tako dalje", kazao je.

Ivo Grgić

Također, važno je i poznavati jesu li cijene u nekom razdoblju bile za proizvođače prihvatljive, možda su tada oni bili na ivici ekonomske opravdanosti i slično. "A cijene u maloprodaji, a to zanima potrošača, su još povećane zbog svih drugih troškova i trgovačkih marži. I u ukupnoj potrošačkoj košarici od 100 eura, pola eura se i "ne primijeti", misle mnogi trgovci. A potražnja nije elastična, kao što je to kod povrća ili voća", rekao je.

Postoji prostor za sniženje

Grgić kaže da ne očekuje daljnji porast cijene uz pretpostavku da se ne dogode neki golemi tržni poremećaji ili "iskakanje" nekog većeg proizvođača. "One će se zadržati na ovoj razini do početka sljedeće godine, a onda će doći do njihovog smanjenja. Do koje razine, više ovisi o trgovcima nego o proizvođačima", rekao je Ivo Grgić u razgovoru za Net.hr, dodajući da se u trgovačkim centrima jaja znaju pronaći na sniženju, što pokazuje da postoji prostor za niže cijene.