Nakon četiri dana, dramatična akcija spašavanja dječaka koji je pao u duboki bunar na sjeveru Maroka u samoj je završnici, a o akciji je u RTL-u Danas je govorio iskusni speleospasitelj Teo Barišić. Barišić je kazao kako je situacija iznimno specifična.

"Ovo su neke situacije koje obilježe neke godine, godina može biti pamćena po takvoj akciji. Ona je strašno složena jer se radi o dubokoj rupi od 32 metra, to je zgrada od desetak katova. Ako pomislite da je to cijev promjera 30-ak centimetara u koju je upalo dijete, onda shvatite koliko je teško ostvariti kontakt s njime, utvrditi njegovo stanje. Svaka stvar koju pustite u tu rupu, bacate na njega materijal i spasitelji su se odlučili za najlogičniju varijantu, da sa strane kopaju drugu rupu. Pokušat će doći do njega horizontalnim putem. Morali su osigurati u takvim rupama, postoji opasnost pojave CO2 od koje se ljudi koji znaju kopati bunare onesvijeste i umru u takvim rupama. Neka tehnologija kojom rješavamo to je da se prebaci cijev unutra, na dno te rupe se ventilatorom upuhuje svježi zrak, ali mogući su i drugi načini, poput dotura tankova s kisikom što sada nije moguće", kazao je Barišić.

Strojevi mogu urušiti tunel

Dodao je da se dijete može pothladiti te da su mu možda uspjeli dati izolaciju da se malo ugrije.

"Ako je rupa toliko velika da je upao unutra, mogli su spuštati stvari koje su mu mogle pomoći. Pitanje je kako su napravili kontakt s njime, a to je sistem veze za komunikaciju s njim i koliko je dječak sposoban objasniti u kakvom se stanju nalazi", veli.

Strojevi koji se koriste mogu svojom trešnjom urušiti tunel kroz koji je upao. "To je sad poput arheologije, treba lagano. Geodeti su u centimetar utvrdili poziciju do kud treba doći, sad kad su došli do zadnje dionice i sad se kopa rukama, dlijetlima, nečim laganim da se materijal ne bi stresao na dječaka", dodaje.

U Hrvatskoj smo imali dvije takve teške akcije, u jamskom sustavu Crnopac, to je labirint kanala iznad Gračaca, Cerovačkih spilja, koji je dugačak 55 kilometara. Imali smo ozlijeđenu osobu na dubini od 450 metara i trebalo ju je povući kilometar kroz špilju. Izvukli smo ga i trebalo nam je 25 sati od dojave do izvlačenja njega na površinu", kazao je Barišić.