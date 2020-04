STRUČNJAK OTVORENO PRIZNAJE: ‘Relaksiranjem mjera moglo bi doći do povećanja zaraženih, ali spremni smo za više scenarija’

‘U svemu su ključni ljudi, svi su pokazali visok stupanj odgovornosti i samo tako smo mogli uspjeti’

Ivica Lukšić, maksilofacijalni kirurg i koordinator bolničkog liječenja za Grad Zagreb, trenutno i upravitelj respiratornog centra u KB Dubrava, gostovao je u Novom danu N1 televizije gdje je govorio o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u RH. Kazao je kako imamo organizirani zdravstveni sustav koji nije stao za druge pacijente.

“Ako gledamo zemlje u okruženju i bogatije zemlje s jačim zdravstvenim sustavom, zbog povoljne epidemiološke situacije koja je prije svega posljedica na vrijeme donešenih mjera od strane Ministarstva zdravstva i Vlade, ali i zbog izuzetne odgovornosti naših građana i pokazane solidarnosti, mi u Hrvatskoj imamo dosta povoljnu situaciju što nam je dalo vrijeme da se organiziramo najbolje moguće”, rekao je Lukšić.

Potres je sve zakomplicirao

Potres je dodatno uznemirio građane u doba epidemije, no Lukšić smatra kako je reakcija ministarstva bila dobra. “Ministarstvo zdravstva je promptno reagiralo, Beroš je okupio tim ljudi koji je aktivno promišljao mjere iz dana u dan i mi smo se tome prilagođavali. Na početku je bilo najvažnije izdvojiti ljude inficirane virusom i spriječiti širenje infekcije, no bilo je važno i reorganizirati zdravstveni sustav u hodu da se odrede mjesta za liječenje Covid pozitivnih bolesnika. Stvari su krenule brzo, ali je sve zakomplicirao potres i moralo se u hodu reorganizirati prije donešene mjere. Slušajući sve aktere odlučeno je da se u KB Dubrava organizira primarni intenzivistički respiracijski centar za zbrinjavanje teških i srednje teških bolesnika. To je postao back up Klinici Fran Mihaljević jer se u početku nije znalo koliki će biti priljev pacijenata i znali smo da su u infektivnoj klinici organičeni resursi za najteže bolesnike”, rekao je Lukšić.

U KB Dubrava trenutno je 30 bolesnika koji se liječe od koronavirusa, od toga ih je petero na respiratoru. Uz pomoć vojske ispred klinike je podignuto šatorsko naselje s 200 kreveta s mogućnošću terapije kisikom. Ti su kapaciteti, srećom, još uvijek prazni.

Osoblje se brzo prilagodilo

Odluke su se donosile iz dana u dan, jednako su se brzo i mijenjale te je to dovelo do izgradnje stabilnog sustava, kaže Lukšić.

“Promišljalo se iz dana u dan o prioritetima. Primarno je bilo suzbiti širenje infekcije, odvojiti zarazne od onih koji to nisu i organizirati sustav najbolje moguće. S vremnom Ministarstvo zdravstva nije zaboravilo ostale bolesnike koji nisu inficirani, ništa nije stalo. Odabirom jedne bolnice kao centra rasteretio se ostatak bolničkog sustava i stvorili su se preduvjeti za vraćanje i normalno liječenje drugih bolesnika. Kao nadogradnja respiracijskog centra u Dubravi su se osposobili sve ostale specijalnosti, osoblje, za rad u drugim uvjetima. Za sve nas je ovo nova situacija za koju smo se morali obučiti, naučiti raditi u zaštitnim odijelima. Za sve to je trebalo vrijeme, a zahvaljujući dobroj organizaciji imamo sustav u kojem su zdravstveni radnici zaštićeni jer gledamo scenarije gdje unatoč brojnoj opremi i respiratorima, dolazi do ozbiljnih problema koji na koncu urušavaju sustav i dovode građane u opasnost. A to se događa ako nemate obučeno osoblje”, rekao je Lukšić.

Posebno je pohvalio doktoricu Alemku Markotić s kojom komunicira na dnevnoj bazi. Upravo intenzivnoj komunikaciji sa stručnjacima pripisuje uspješnost tijekom epidemije.

“Odlukom ministra mobilizirani su svi resursi u našoj zemlji i Hrvatska je podijeljena u četiri veća centra – Zagreb, Split, Rijeka i Osijek. Mobilizirani su zdravstveni djelatnici kao da radimo u četiri velike bolnice. Tako smo neke kolege poslali u drugu bolnicu na ispomoć. Dnevno se pokušavamo organizirati, prilagoditi izazovima i tu je izuzetno važna suradnja svih nas, dobra organiziranost i koordiniranost”, naglasio je kirurg.

“Vrijeme koje smo dobili s epidemijskim mjerama uvedenima na vrijeme, dalo nam je dovoljno vremena da se prilagodimo na ovakve situacije. Relaksiranjem mjera za očekivati je porast broja pozitivnih, ali i na to smo spremni”, dodao je.

U svemu su ključni ljudi

U bližoj budućnosti su, kaže Lukšić, spremni na više scenarija, pa i one najpesimističnije. “Mogu reći da imamo dobro organiziran sustav, s varijantama za više scenarija i one najmanje optimistične prognoze. Svi smo se iskoordinirali i pokazali žilavost sustava. U svemu su ključni ljudi, svi su pokazali visok stupanj odgovornosti i samo tako smo mogli uspjeti”, zaključio je Lukšić.

