Zadnjih dana konobari uvijek imaju sitno, jer svaki drugi račun plati se u lipama. To nam potvrđuje to RTL-ovom Marku Šikliću konobar Marijan Selak, javlja Danas.hr.

"Problem je probrati to, oni se samo dignu i odu."

Osim kovanica kune i lipe, nađu se tu i konvertibilne marke, mađarske forinte, slovenski tolari...

Vlasnik ugostiteljskog objekta u Zagrebu Ivan Milinković govori nam: "To nisu čak ni kovanice kune, s kojima je isto teško sada raditi, nego su sve lipe. Neke nisu godinama izašle na sunce, jedna lipa, pet, 20.... Stvarno čudo!"

Ni u pekarnicama nije ništa lakše. Kupci plaćaju jedan za drugim, i rješavaju se starih kovanica. Prodavačica u pekarnici Sanja Sučija govori nam da joj je dosta kune: "Jedva čekamo nedjelju, jer ovo je stvarno ludnica!"

Traže da ih mijenjaju

"Traže da ih (kune op.a) mijenjamo. Mi kažemo da ih ne možemo promijeniti,a onda kažu: 'OK, onda nam naplatite to.' To su u vrećama kovanice,jako je sve to teško", prepričava Sanja Sučija. A sve kako bi se izbjeglo plaćanje provizije za više od 100 komada kovanica.

Izvršni direktor Sektora za gotov novac HNB-a Tihomir Mavriček kaže što s kunama nakon subote i daje koristan savjet:

"Nakon toga banke mogu, ali ne moraju, naplatiti naknadu. Zato svakako savjetujem građanima da prije zamjene novca, ako imaju veće količine od 100 komada, prvo provjere s bankom, odnosno Poštom i FINA-om naplaćuje li se naknada ili ne."

Naknada koja i nije najisplativija je ako imate, primjerice 200 kovanica od pet lipa, odnosno 10 kuna, to znači da će vam na prijeđeni iznos od 100 kovanica uzeti čak 8 kuna. Do sada ih je prikupljeno oko 390 milijuna komada.

Koliko se očekuje da će se kuna vratiti

Mavriček otkriva i koliko se očekuje da će se kuna vratiti, u iznosu i u "tonaži": "Očekujemo da će se sveukupno vratiti oko milijarda i 100 milijuna komada kovanica od kune ukupne težine oko 5200 tona i oko 500 milijuna komada novčanica kune."

Koje će HNB trajno mijenjati, dok će se kovanice moći zamijeniti u roku od tri godine.

Josip Zednik iz Rijeke već je spreman na potpuni prelazak na euro: "To je supruga već unaprijed pripremila, tako da samo s eurima kupujemo."

Za Kelly Jureško iz Rijeke euri nisu ništa novo: "Ja godinama plaćam u eurima, u Italiji kad se ide, tako da uopće nemam problema."

Problema više neće biti ni s bankomatima. Od ponedjeljka svi će raditi i isplaćivati eure.