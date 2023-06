Prošle su dvije godine od početka mandata za zagrebačkog gradonačelnika, Tomislava Tomaševića. Njegove je dvije godine za Danas.hr RTL-a prokomentirao komunikacijski stručnjak, Krešimir Macan.

Nakon prve dvije godine mandata, postavlja se pitanje jesu li Zagrepčani bili zadovoljni postignutim rezultatima i ostvarenim promjenama u gradu. Jedan od problema koji se javlja kada su očekivanja prevelika jest razočaranje koje slijedi kada se ta očekivanja ne ostvare. U početku mandata vladala je euforija i entuzijazam, no s vremenom se čini da se ta očekivanja nisu uspjela kontrolirati i upravljati njima. Sada se, pak, očekuje još više.

"Za neke je stvari Bandić postavio kriterije, recimo - da Grad mora biti komunalno sređen. To je i košnja. Jedino o čemu ljudi pričaju je li pokošen pseći park. A onda kažu: 'Yes!'"

'Treba unaprijed reći zašto se ne kosi'

Praksa je takva da ako građani za bilo što prigovaraju, onda Grad reagira. A Bandić je bio pravi majstor u tome.

Ali to je podiglo očekivanja. I jedan od razloga zašto je Bandić dobivao izbore bio je taj što je Grad komunalno funkcionirao. Sve što oni rade je za pozdraviti, ali očito se ne prati to kampanjom, informacijama. Treba unaprijed reći zašto se ne kosi, ako je problem s kišama - to treba reći, ako nema ljudi i to treba reći. Ako treba kupiti vrećice sa strane, onda treba reći Zagrepčaninu - kupi! Ljudi ne vide da je štednjom u proračunu spasio Grad od bankrota i to zato što im to nije objasnio. Oni to ne razumiju jer, srećom, sami nisu bili u bankrotu. Kad on spasi nešto što se nije dogodilo, nema bodova", objasnio je Macan.

U dvije godine nije bilo moguće više napraviti

Upozorava i kako je problem kada si u poziciji gradonačelnika jer moraš nešto promijeniti, "a cijelo vrijeme imaš ekipu koja ništa ne radi i samo gleda kako će ga roštiljati". Napominje kako u dvije godine nije ni bilo moguće više napraviti.

"Ne, s opstrukcijom i praznom blagajnom. Spasila ga je inflacija, to što su narasli prihodi pa je izvukao Grad iz bankrota pa mu se može dići rejting. Očito upravlja dobro financijama i ne troši gdje ne bi trebalo. Ali očito ne troši tamo gdje bi trebalo i tom u građani zamjeraju."

'Sanader je to savršeno radio godinama...'

A uputio je i jedan savjet Tomaševiću...

"Ja kad bih kao politički savjetnik savjetovao uvijek bih govorio da su sve bili krivi prethodnici. To je Sanader radio savršeno godinama. Vučić je 12 godina od izbora govorio da je za sve kriva opozicija. Na tome se uvijek može jahati, ali treba istovremeno reći i 'ja vam nudim ovo, nove vrtiće…'. Ono što obećava nastoji ispuniti. Ukinuo je mjeru roditelj odgajatelj, stvorit će mjesta u vrtićima. Škole su odlično obnovljene nakon potresa , povukli su novce iz fonda, ali to je to. Ljudi vide nepokošenu travu i neodvezeno smeće, ali ne vide milijune koji su došli iz EU fondova."