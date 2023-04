Ravnatelj Instituta za društvena istraživanja, Boris Jokić u RTL Direktu je govorio o ovisnosti o mobitelima. Kaže kako misli da u Hrvatskoj nije dovoljno razvijena svijest o problemima koje izaziva pretjerano korištenje mobitela.

"Propuštamo puno toga, ne samo spavanja nego i druženja i odgajanje djece. Djeca propuštaju normalno ili normalnije odrastanje, zaljubljivanja, svašta se tu propušta jer previše vremena koristimo digitalnu tehnologiju", rekao je.

'Važno je uvesti pravila za sve u školi'

Krajem prošle godine Jokić je proveo istraživanje 'Između igrališta i TikToka' i prema rezultatima psihološko stanje učenika lošije je kod onih koji češće koriste tehnologiju.

"Više je tu stvari, 17 tisuća učenika je sudjelovalo u istraživanju. Učenici u 7. razredu osnovne škole i trećem srednje škole, u redovnom školskom danu, od ponedjeljka do petka, osim škole, provode, 50 posto i više njih provodi više od tri sata dnevno koristeći mobitele, a oko 35 posto njih više od četiri sata. U usporedbi s tim, 28,5 posto srednjoškolaca provede nula minuta u fizičkoj aktivnosti, nula minuta, a 15 posto njih provede nula minuta u radu za školu. Korištenje digitalnih tehnologija postaje dominantna aktivnost u njihovim životima, a mi smo gledali kako je to povezano različitim elementima njihovog psiho-socijalnog zdravlja. Možemo reći da, naročito kod mlađe djece, 10, 9 i 11 godina, povezanost je jasna. Što mlade osobe više koriste digitalne tehnologije to su i negativni efekti vezani za psihičko zdravlje, razina depresivnosti, anksioznosti, usamljenosti su veći", tvrdi.

Voditeljica ga je upitala treba li drastičnije ograničiti korištenje mobitela u školama.

"Mislim da zabranama tu nema mjesta, važno je uvesti jasna pravila za sve u školi, kada su jasna i kada ih se drže neće biti problema. Digitalna tehnologija ima mjesto u školi, treba učiti ne samo informatici nego posebice informacijskoj digitalnoj pismenosti, ali ono treba jasno reći što stoji iza svega toga i da je vlast odgovorna da se otvori široka rasprava o temi", misli.

'Ljudski kontakt je jedino vrijedno'

Politika bira novac, a ne djecu?

"Bira ono što je njoj sklono. Da se počne iskreno razgovarati o ovom problemu ne protiv digitalnih tehnologija, one su super stvar i u životima mladih ljudi, ali govoriti u kritičkom pogledu kako i zašto ih koristimo, mali broj djece koristi je kreativno, malo njih stvara, a puno više, gotovo svi su konzumenti", rekao je.

Upitan je na kraju i jesmo li se oporavili u tri godine pandemije.

"Većina jest, ali postoje mladi koji imaju jasne posljedice pandemije i potresa, ono što je sve donijelo je da bismo se više trebali ponašati kao ljudi, više cijeniti drugu osobu, više se grliti, ljubiti, u školi više biti kao djeca, stariji ljudi biti takvi, da pokažemo i prema starijima solidarnost. Pandemija i sve što smo prošli je pokazala da je ljudski kontakt i odnos jedino vrijedno, ako nešto ostane je neka ostane da se kao ljudi grlimo, rukujemo i da jedni u drugima tražimo prijateljstvo i utjehu", zaključuje.