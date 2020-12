HRVATSKI STRUČNJAK JEDNO JE CJEPIVO IZDVOJIO KAO BOLJE: ‘Nije pokazalo značajnije nuspojave’

Virusni imunolog s Medicinskog fakulteta u Rijeci, Bojan Polić smatra da će teška epidemiološka situacija trajati još četiri ili pet mjeseci, ali da bi mogla biti stavljena pod kontrolu do jeseni kontinuiranim cijepljenjem populacije

Prve od ukupno 5,6 milijuna naručenih doza cjepiva protiv koronavirusa trebale bi u Hrvatsku stići potkraj ove ili početkom sljedeće godine, što bi olakšalo borbu s epidemijom koronavirusa koja je u posljednje vrijeme uzela maha. Virusni imunolog s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, profesor Bojan Polić smatra da bi se dobrom organizacijom cijepljenja do kraja sljedeće godine mogao postići željeni obuhvat od 70 posto cijepljene populacije. No, čak i da se to ne dogodi, istaknuo je, i manji bi obuhvat mogao djelovati na širenje zaraze.

PLAN ZA CIJEPLJENJE I ŠTO PRVO SLIJEDI: Beroš, Capak i Markotić: ‘Da, spremni smo se cijepiti pred kamerama’

“Nakon provedene treće faze kliničkih ispitivanja, koje se provodi na nekoliko desetaka tisuća ljudi, cjepivo Pfizera i BioNTecha nije pokazalo značajnije nuspojave”, rekao je Polić za HRT i potom objasnio zašto je potrebno cijepiti se dvaput: “Prvim cjepivom se potiče imunološki sustav na proizvodnju antitijela, a nakon drugog cjepiva koje je nakon tri tjedna, postiže se maksimalna imunost oko mjesec dana od prvog cijepljenja.”

VOLONTERI PFIZEROVOG CJEPIVA OPISALI OSJEĆAJ NAKON DOZE: ‘Kao da imam jak mamurluk, glavobolja, vrućica i svrab po cijelom tijelu…’

Istaknuo je da očekuje pogoršanje trenutne epidemiološke situacije. No, optimističan je oko toga koliko će ona još dugo trajati. “Situacija će biti još teška četiri, pet mjeseci i moramo poduzeti sve epidemiološke mjere da držimo epidemiju pod kontrolom i da rasteretimo zdravstveni sustav. Očekujem da će se situacija pogoršavati, ali uz kontinuirano cijepljenje pandemija bi se mogla do jeseni staviti pod kontrolu”, zaključio je.

Znanstvenica objašnjava sve o cjepivu: Kako djeluje, zašto je testiranje skraćeno i što slijedi kada jednom stigne

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.