Doktor znanosti, demograf Tado Jurić, komentirao je demografsku sliku Hrvatske i sve češćeg odlaska mladih iz zemlje za što smatra da su krivi korupcija i klijentelizam, a otkrio je da danas više Hrvata živi u svijetu nego u zemlji. Hrvatska danas ima 1,2 umirovljenika na jednu zaposlenu osobu.

"U Jugoslaviji je omjer bio četiri zaposlena na jednog umirovljenika. Od sedamdesetih smo došli na ove brojke. Otvaraju se dva ključna pitanja kojima se polarizira društvo – bez useljavanja nećemo moći riješiti stabilnost sustava, što mirovinskog, što zdravstvenog, ali useljavanje teče stihijski, neplanski. Danas su svi vozači Ubera i Bolta stranci. Nije to priča protiv stranaca, nego je apsurdno da smo mlade gotovo potjerali iz zemlje i otvorili se azijskom tržištu. Radi se o dampingu cijene rada jer oni rade za cijenu za koju Hrvat neće raditi. Pitanje je zašto je država to dopustila, tko je natjerao Hrvatsku na takve postupke i kako ne vide da to šteti društvu", rekao je Jurić za N1.

'Migracije unutar EU nisu normalne'

I dok trećinu useljenika u Njemačkoj čine visokoobrazovani, u Hrvatskoj je to ispod jedan posto. Jurić ističe da su na sve to hrvatski demografi već upozoravali. Dodaje da drugi mirovinski stup služi da političke elite krpaju proračunske manjkove.

"Toga nema ni u Austriji, Njemačkoj, Švicarskoj, nijedna ozbiljna država nema toga. Bez drugog stupa imali bismo tisuću kuna više plaće. Prva mjera bi trebala biti da drugi stup bude dobrovoljan, to čak nemaju ni Slovenija ni Srbija."

Govoreći o uređenosti tržišta rada smatra da se problem demografije mora rješavati na razini EU-a, a ne pojedine države članice.

"Njemačka će riješiti demografske probleme u narednih pet godina, mirni su jer će milijun i pol mladih ljudi doseliti. Ova vrsta turbo kapitalizma će upropastiti prvo Europu, onda i ostale. Naše elite tvrde da su migracije unutar EU-a normalne, to nije točno. Kreću se siromašni ka bogatima. Iz Njemačke, Britanije i Francuske iselilo je jedan posto radne snage, iz Hrvatske 18, Bugarske 19 posto – nije točno da se svi kreću."

Istaknuo i glavne faktore iseljavanja

Kao glavni faktor iseljavanja ističe korupciju i klijentelizam koji sprečavaju rast plaća, blokiraju napredovanje u društvu sposobnošću.

"Mladi ne žele profućkati život čekajući vezu ili klimajući glavama ljudima koji znaju manje od njih. To se zove zarobljena država. U relativnom broju najviše je iseljenih iz Slavonije, epicentar je Osijek i okolica. U apsolutnom broju najviše iseljenih je iz Zagreba. To dokazuje tvrdnju da ljudi ne odlaze isključivo zbog viših plaća i zaposlenja jer odlaze iz ekonomski najjače regije – to znači da se radi o klijentelizmu, atmosferi u društvu… Tri četvrtine Hrvatske, ako se zanemari Zagreb, biološki su i ekonomski spaljena zemlja. Zagreb je monopolizirao sve što pripada hrvatskom narodu. Zagreb i dalje vodi monopolističku politiku izvlačenja."

Hrvata je više u svijetu nego u zemlji

Kao jedno od rješenja spominje rad na daljinu jer bismo tako mogli zadržati ljude u okolici Vinkovaca, Vukovara, a i one koji moraju ići u Zagreb.

"Dio radnika bi se mogao vratiti u provinciju, ta mjera bi bila spas za prostorni raspored populacije. Od 10 nekretnina u Zagrebu i priobalju 7 su kupilli stranci. To je potvrda teze da dolazi do zamjene stanovništva. Dolaze bogati Europljani i siromašna radna snaga. Borba protiv korupcije više bi zadržala ljude od povećanja plaća. Teško će uhljeb dobiti posao u Njemačkoj, možda u Pakistanu", ističe Jurić.

Otkrio je i kako se u pravilu vrati oko 15 posto iseljenika, ali i kako je Hrvata danas više u svijetu nego u zemlji.