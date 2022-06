Stručnjak za energetiku Igor Dekanić za N1 je komentirao rastuće cijene energenata. “Priči nema kraja, odnosno ima, ali kraj nije u energetici. Onog trenutka kada bi počeli ozbiljniji pregovori između Rusije i Ukrajine, i kada bi se počeo nazirati kraj borbi, tada bi se vjerojatno i počele smirivati cijene energenata”, navodi Dekanić te dodaje da dokle god se rat ne završi, cijene energenata će se kretati oko ovih iznosa.

Crvena linija kada bi i EU reagirala

Intervencije se svode na mjere na nacionalnoj razini, poput onih naše Vlade, ali vjeruje da ako dođe do eskalacije, za očekivati je da bi reagirala i EU. “Ako dođe do novog zaoštravanja kao što je počelo oko Litve, onda će proširenje sukoba biti ona crvena linija u kojoj bi i Europska unija snažnije reagirala. Najavljeno je i da bi moglo doći do intervencije u pravcu sniženja ili uredbi o sniženjima PDV-a. Hrvatska ga je već snizila za neke energente poput električne energije, pa bi u nekoj liniji mogla i za naftne derivate”, rekao je Dekanić.

Kad krene nestabilnost, sve je moguće

Kako navodi, kada krene ludilo i oscilacije na svjetskim tržištima, sve je moguće. “Činjenica je da kada krene velika nestabilnost, onda i one države koje se najviše zaklinju u tržište zapravo pokušaju na razuman način intervenirati dok kriza traje. Kada kriza splasne, onda se intervencije povlače”, rekao je.

Upitan hoće li cijena goriva ikada biti niža, Dekanić odgovara: “Vjerojatno nikada neće biti niža, a rekao bih i da, prema svim elementima europske i svjetske energetske strategije, temeljna orijentacija je restrukturiranje promjena potrošnje i korištenje više obnovljivih izvora energije. Nema energetske tranzicije bez ekstremno jeftine nafte i plina”, zaključio je.,