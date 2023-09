Hrvatska je treća po broju ubojstava žena u Europskoj uniji, javlja RTL Direkt. Načelnik Policijske uprave osječko-baranjske Ladislav Bece još u nedjelju na pitanje je li policiji sve izgledao kao da je mladi kolega loše baratao oružjem u trenutku kad je policijski metak ubio studenticu Mihaelu, izjavio je: "Pa, prema ovome što zasad imamo upravo ispada to - da je nespretno rukovao oružjem koje je imao."

Senka Sekulić Rebić, voditeljica Centra za žrtve seksualnog nasilja, uvjerena je da će taj slučaj urušiti povjerenje u policiju. Jednako jezivi obrasci ponašanja su u cijeloj regiji, a tri odvojene nepovezane priče samo u zadnjih tjedana dana opet otvorile isto pitanje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Predsjednica udruženja "Inicijativa građanki i građana Mostara“ Ifeta Ćesir Škoro je komentirala slučaj bivšeg hrvatskog rukometnog reprezentativca Denisa Buntića i kaže da su ovdje institucije apsolutno zakazale.

Dok u Osijeku obitelj i prijatelji tuguju za 21-godišnjom Mihaelom, i dalje ne znamo hoće li se njenom ubojici suditi jer ju je ubio namjerno ili kao da ju je ubio slučajno. On je prvo pokušao sve uvjeriti da se radilo o samoubojstvu. No, poruke s njenog mobitela otkrile su mnogo.

"Ako te ikad neka cura bude pitala sa smazila, molim te reci da bježi. Ja sam se uvjerila, stvarno mislim da on nije normalan, čist u glavi. Da je opsesivan, posesivan, poremećen. Manipulativan najviše", jedna je od poruka Mihaele prijateljici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Psihijatar Ante Bagarić kaže: "Nažalost, nije imala vremena da izađe iz toga. Dobro je predosjetila da tu nešto ne štima, ali nekad je nasilje jače, brže, podlije."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što očekivati od njega?

U Ljubuškom je nakon nasilja u obitelji bivši hrvatski rukometni reprezentativac uhićen pa pušten na slobodu. Zasad je jedina kazna da ne smije prići supruzi bliže od stotinu metara. Ona je objavila i mučnu audiosnimku njegovih udaraca.

"Ako je čovjek koji je pretukao ženu, koji u svojoj kući - našli su, zvanično su našli, arsenal oružja je pušten kući. Što možemo očekivati od njega? Možemo očekivati ubojstvo", kaže Ifeta Ćesir Škoro.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Postoje dvije smrti, kaže psihijatar Milan Košuta, jedno je stvarna fizička, a drugo...

"Drugo možda još i gore, kada čovjek još i dalje hoda, diše, srce mu radi, ali praktički prestaje živjeti nakon što doživi tešku traumu, silovanje, premlaćivanje", kaže ovaj psihijatar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pored svega toga, danas je stigla vijest iz mjesta Zavidovići u BiH gdje je 45-godišnjak lovačkom puškom ubio 33-godišnjakinju u pekari, a potom je počinio samoubojstvo. Navodno je motiv bila ljubomora.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Hrvatskoj je najavljen novi zakon prema kojem će se zasebno kažnjavati femicid, nasilnici će ići u zatvor ako prekrše mjere opreza, obavijestit će se žrtva o izlasku nasilnika na slobodu. No, zakon je jedno, a stav društva nešto drugo.

"Često se vidi na društvenim mrežama da ljutnja ide opet na žene koje su preživjele nasilje zato što jednostavno i to je ono što je u osnovi femicida, lakše je ljutiti se na ženu jer to ima manje posljedica", kaže Senka Sekulić Rebić. Ipak, vjeruje da će se i to jednom promijeniti.