Prošle subote je u akciji policije i USKOK-a uhićeno pet osoba koje se sumnjiče za zločinačko udruživanje, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, pomaganja u tom nedjelu i pranja novca. Naime, preprodajom Ininog plina ispod tržišne cijene (19,46 eura/MWh) tvrtki koja ga je prodala dalje i višestruko skuplje (210,26 eura / MWh) sumnja se da je Ina oštećena za iznos veći od milijardu kuna.

Konkretno, sumnja se da je direktor Sektora trgovine prirodnim plinom u Ini Damir Škugor, član vladajućeg HDZ-a, omogućio spomenuto tvrtki OMS-Upravljanje čiji su suvlasnici poduzetnik Goran Husić i zagrebački odvjetnik Josip Šurjak - do ostavke i predsjednik Hrvatske odvjetničke komore.

Plin je iz Ine došao do njih preko tvrtke Plinara istočne Slavonije (PIS) iz Vinkovaca, čija je direktorica Marija Ratkić također među uhićenima i osumnjičenima. Peto lice u ovoj "pljački stoljeća" je Škugorov otac Dane Škugor na čiji je račun sjelo gotovo pola milijarde kuna. Taj vrtoglavi iznos na tekućem računu šibenskog umirovljenika upalio je alarm u nadležnim institucijama koje su reagirale, čime se klupko počelo odmotavati.

Taj plin je negdje nedostajao, netko je morao primijetiti

Mutni posao trajao je od lipnja 2020. godine do uhićenja osumnjičenih. Desecima milijuna "opranih" kuna mlađi i stariji Škugor te Husić i Šurjak kupovali su nekretnine na sve strane. Cijela priča vrtoglavošću iznosa zamračenog novca, ali i popriličnom naivnošću aktera djeluje nevjerojatno i još uvijek je puna rupa koje treba popuniti da bi se dobila čitava slika ovog slučaja.

Jednog stručnjaka za energetiku, koji je zamolio da mu ne objavljujemo ime, zamolili smo da nam objasni kako je tehnički izvedena ova prevara. On kaže da je mogla biti izvedena upravo zato što je odrađena u legalnom okviru.

"Potpisan je legalan ugovor s fiksnom cijenom, pretpostavljam - na neodređeno vrijeme. Ina je djelomični vlasnik PIS-a pa im je zato prodavan plin po tim niskim cijenama. Pitanje je samo o kojim se količinama radilo, jer su negdje one morale nedostajati. Ako je PIS uzeo te velike količine za, primjerice, opskrbu Vinkovaca, pitanje je kako su ih pravdali. Oni su i prije kupovali plin od Ine, ali vjerojatno ne u tim količinama. Onda su iz PIS ispostavili te količine ovima u OMS-u koji su ih prodali dalje za puno veću cijenu. Nije to neki veliki problem za izvesti", smatra naš sugovornik.

'Sporna je bila cijena i što nitko nije kontrolirao'

Pitali smo ga gdje se nalazio sav taj plin kojim se mešetarilo.

"Bio je negdje uskladišten, vjerojatno u Podzemnom skladištu plina Okoli. No, čak i nije morao biti uskladišten, taj plin može biti i virtualan. Dakle, količina koja je s nekim ugovorena, a nije još isporučena, kao kada "prebijate" dugove. Bitno je da kvaliteta plina bude ista", kaže.

Naš sugovornik naglašava da je sve, zapravo, teklo legalnim tokovima, osim dakako - cijene.

"To se moglo izvesti jer PIS ima sve dozvole, OMS-Upravljanje ima dozvole... Sve je bilo legalno u legalnom lancu, samo je cijena bila sporna. I tehnički je bilo riješeno da ne bude ikakvog problema. Sve to nije sporno, sporno je što to nitko nije kontrolirao. Ovi su iskoristili priliku da prodaju plin kupljen po 20 eura za megavatsat, kojemu je cijena u međuvremenu otišla u nebo", zaključio je energetski stručnjak.