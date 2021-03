STRUČNJAK OBJAŠNJAVA: Kako je moguće da je zrak u Zagrebu bio drugi najzagađeniji u svijetu, kakve veze ima Sahara i je li ovo opasno

‘Jadran i sjeverni krajevi Hrvatske bili su izloženi tom onečišćenju zbog stabilne situacije u kojoj zrak koji je stigao iz Sahare nije imao kamo ići, nego se zadržao nad našim krajevima. A čim je u subotu pored nas dijelom prošla jedna fronta i sve to ‘raspuhala’ situacija je bila znatno bolja’, kaže RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić

U petak je Zagreb bio drugi na listi gradova s najzagađenijim zrakom na svijetu, odmah iza kineskog Pekinga. Prema podacima objavljenima na stranici IQ Air, koja neprestano ažurira rang-listu gradova s obzirom na kvalitetu zraka, Zagreb je drugo mjesto po zagađenosti zraka dijelio s Beogradom i glavnim gradom Nepala Katmanduom. Prvoplasirani Peking u petak je imao indeks zagađenosti 190, a Zagreb 170.

Danas oko podneva na istoj je ljestvici Zagreb bio na 14. mjestu s indeksom 106, a najzagađeniji zrak bio je u Krasnojarsku u Rusiji gdje je indeks zagađenosti bio čak 460!

U zraku je bilo saharskog pijeska

U petak je voditeljica Službe za istraživanje kvalitete zraka, modeliranje i primjenu u Sektoru za kvalitetu zraka Državnog hidrometeorološkog zavoda, Sonja Vidič za RTL objasnila kako spomenuti indeks nije jedinstveni univerzalni pokazatelj kvalitete zraka te da “Zagreb zasigurno nije bio najzagađeniji grad u Europi, a još manje u svijetu”. Drugim riječima, zrak u Zagrebu, ali i još nekim hrvatskim gradovima poput Slavonskog Broda, Kutine i Koprivnice, u petak definitivno nije bio čist, ali ni alarmantno zagađen.

Činjenica jest da nekoliko puta godišnje, osobito zimi, zrak u Zagrebu često biva mutan i onečišćen, a pojašnjenje situacije prošloga petak zatražili smo od RTL-ovog meteorologa Doriana Ribarića. Pitali smo ga je li to bila posljedica sinoptičke situacije.

“Upravo to se dogodilo. Bila je to kratkotrajna situacija tijekom tri-četiri dana, na što smo upozoravali i u našim prognozama. U zraku je bila određena količina saharskog pijeska. Taj zrak je bogat PM česticama (lebdeće čestice koje nose zračne struje) i ostalim česticama koje loše utječu na zdravlje. Jadran i sjeverni krajevi Hrvatske bili su izloženi tom onečišćenju zbog stabilne situacije u kojoj zrak koji je stigao iz Sahare nije imao kamo ići, nego se zadržao nad našim krajevima. Cijeli prošli tjedan bili smo pod stabilnim utjecajem anticiklone, a čim je u subotu pored nas dijelom prošla jedna fronta i sve to ‘raspuhala’, situacija je bila znatno bolja”, kazao nam je Ribarić.

‘Lebdeće čestice tada su bliže tlu i dulje se zadržavaju’

RTL-ov meteorolog kaže kako je to situacija koja se ponavlja nekoliko puta godišnje.

“Kada dolaze ciklone, one obično ispred sebe povuku nešto saharskog pijeska, tako da to nije nešto neuobičajeno niti tako alarmantno”, ističe Ribarić.

Također napominje kako zimi, u vrijeme sezone grijanja na kruta goriva, zrak inače biva onečišćeniji.

“U hladnom dijelu godine taj je problem veći zbog sezone grijanja i povećanog prometa, ali češće u stabilnim vremenskim situacijama i situacijama temperaturne inverzije kada je česta magla, kao što je kod nas bilo prošloga tjedna. Tada su te lebdeće čestice bliže tlu i dulje se zadržavaju, a u gradovima nema načina da se provjetre. Nekoliko puta godišnje dogodi se i da saharski pijesak dođe do unutrašnjosti pa imamo ovakve situacije”, pojasnio je RTL-ov meteorolog Ribarić.

Inače, najčešće su PM10 lebdeće čestice, promjera manjeg od 10 mikrometara, prašina ili pelud. Uglavnom sadrže željezo, aluminij i silikate, a najčešće nastaju kao posljedica loženja na kruta goriva, ispušnih plinova motornih vozila te industrije.

