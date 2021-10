Dalibor Pudić, predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin, rekao je za HRT da bi se povećanjem cijena plina povećao broj energetski siromašnih kućanstava i da bi država tada trebala pomoći. "Što se tiče divljanja cijena unazad šest mjeseci - 120 eura po MWh prošli tjedan, možemo reći da dolazi do korekcije cijene u zadnjih tjedan dana i ona je ispod 90 eura", dodao je.

Istaknuo je da cijena plina za građane ne bi trebala ići gore do 1. travnja. "Uzmemo li o ubzir da će ova cijena ostati, došlo bi do povećanja od 50-ak posto na krajnju cijenu plina što bi svakako bio udar za krajnje potrošače. U tom bi slučaju trebalo pomoći onima koji nemaju dovoljno sredstava za platiti - kućanstvima koji spadaju u energetsko siromaštvo. U Europi je danas 20-ak posto energetski siromašnih kućanstava, a ako bi ova cijena plina ostala, to bi sigurno povećalo broj energetski siromašnih kućanstava", upozorio je Pudić.

Dodao je kako je sigurno da ćemo imati dovoljno plina ove zime. "One države koje ga mogu platiti, više će ga imati. Činjenica je da će plina biti dovoljno", kazao je. Pudić je siguran da će doći do poskupljenja, ali nije mogao reći koliko. "To ćemo vidjeti nakon 4. mjeseca, ali činjenica je da se cijena neće vratiti na 15 ili 20 eura, za sljedeću godinu će biti nešto viša nego u zadnjih par godina."

Zašto su porasle cijene?

Na pitanje zašto su energenti tako naglo poskupljeli, Pudić kaže da na konačnu cijenu utječe tržište te da je potražnja u prvom kvartalu ove godine bila veća zbog hladnije zime, a to su proizvođači iskoristili i povećali su cijenu.

"S druge strane, u drugom kvartalu bila je povećana potrošnja zbog prelaska s ugljenih elektrana na plin - to je jedan od smjerova tranzicije prema niskougljičnoj Europi, no to će imati za posljedicu veću potražnju prema niskougljičnim fosilnim gorivima kao što je plin, i za povećanje cijena. Treća stvar je i plinovod Sjeverni tok koji će se uskoro pustiti u funkciju, tako da bi Rusi počeli vraćati uloženu investiciju", rekao je Pudić.

"Trebamo iskoristiti sve resurse koje imamo, ali po konkurentnim cijenama. Ali kada je u pitanju sigurnost opskrbe, više nije u pitanju cijena - sredstva se moraju naći za energent. Moramo iskoristiti sve resurse - i plin, i naftu i obnovljive izvore energije, pa i nuklearku Krško", rekao je Pudić upitan trebali Hrvatska početi razmišljati o povećanju proizvodnje tekućeg plina i nafte.

Ukidanje grijanja na plin

EU planira ukinuti grijanje na plin do 2050. godine. Pudić tvrdi da je EU svjestan da taj plan ne mogu ispuniti jer su investirali i u LNG-terminal i u Sjeverni tok.

"Neutralnost se može postići i podizanjem većih šumskih površina koje će neutralizirati emisiju Co2. Želimo li ostvariti tranziciju u kraćem periodu dogodit će se cijena od 120 eura po MWh i onda se nitko neće grijati i imat ćemo i do 50% energetski siromašnih. Energetsko siromaštvo je dio cijele Europe, ne samo Hrvatske. Budemo li podizali neutralnost većim cijenama plina, mislim da ćemo imati više štete nego koristi", smatra Pudić.

"Činjenica je da će se u budućnosti koristiti zajedničke kotlovnice i to za zgrade s više stanova. Tome se treba prilagoditi i plinska infrastruktura. Danas se proizvodi oprema koja iz mješavine vodika i prirodnog plina proizvodi toplinsku energiju. Velike zgrade s 200-300 stanova prelazit će na toplinsku mrežu, a toplina će se proizvoditi iz viškova, obnovljivih izvora energije, iz visokoučinkovite kogeneracije na plin i slično", rekao je Pudić.