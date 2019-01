STRUČNJAK OBJASNIO: ‘Pernar promidžbom vitamina C podržava farmaceute, ali on to ne shvaća’

Ove godine Hrvatskom hara prilično opasan soj koji je 2009. izazvao pandemiju, a stručnjaci ističu i još jednu veliku opasnost

Prema podacima iz klinika, za sada je najmanje 14 ljudi umrlo od gripe. “Prema procjenama, od posljedica gripe svake godine u Hrvatskoj umre 300 i više osoba. Trenutačno u našem registru imamo sedmero prijavljenih osoba umrlih od gripe. No to ne znači da svi ovi slučajevi, koje su kolege kliničari na temelju kliničke slike prepoznali, neće doći kasnije u našu evidenciju. Sada je sedmero prijavljenih umrlih od gripe, ali taj će broj sigurno biti veći”, ističe virolog Vladimir Draženović iz Nacionalnog centra Svjetske zdravstvene organizacije za influencu.

‘Soj koji je 2009. izazvao pandemiju’

Osim broja oboljelih i stradalih, epidemiologe više brine soj virusa. “Ove godine predominira H1N1, koji je bio soj kada je 2009. bila pandemijska gripa. U tom kontekstu veže se i virusna upala pluća; ne bakterijska koja komplikacija gripe, nego virusna koja je teška s teškim respiratornim zatajenjima. Zbog toga je ove godine situacija takva”, rekao je Marko Kutleša iz Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”.

Dr. Draženović je istaknuo kako je taj soj, osim što prijeti ponekad i smtonosnim komplikacijama, dodatno opasan jer ga dulje vremena nije bilo pa je manje ljudi uspjelo prirodno stvoriti antitijela.

‘H1N1 ima 30 posto više teških komplikacija’

“Ono što se događa je da taj soj, odnosno virus (H1N1), nije bio prisutan znatnije u cirkulaciji. Tako si je on sada otvorio prostor jer ima puno ljudi koji nisu bili u kontaktu s njim. Zato sada imamo puno oboljelih ljudi. Taj soj ima oko 30% više teških komplikacija i nuspojava, a najčešća je upala pluća” rekao je dr. Draženović za HRT.

Iako je istaknuo kako se takve varijacije sojeva nikada ne može potpuno predvidjeti te zato nijedno cjepivo ne štiti 100 posto od gripe, ovosezonsko cjepivo štiti od tog opasnog soja. No upozorio je na još jednu veliku zdravstvenu opasnost.

Šest puta češći infarkt, tri puta češća kap

“Gripa je okidač za masu kroničnih i akutnih stanja. Najčešća komplikacija je virusna upala pluća. Kod djece je dosta česta upala srednjeg uha, komplicirana dosta često s pneumokokom. Moramo reći da osobe koje su malo starije imaju mogućnost za šest puta češći infarkt miokarda za one oboljele od gripe. Triput je češći moždani udar za ljude oboljele od gripe. Moguća su i bubrežna zatajenja, a kod trudnica su češći pobačaji, izjavio je Draženović.

Na pitanje koliko je zapravo opasno nakon što osjete simptome trčati liječniku i tako riskirati dodatnu zarazu, dr. Draženović je prilično oprezan.

“Jako je teško reći treba li ostati kod kuće ili ići liječniku”, kaže dr. Draženović, pojašnjavajući kako je teško odrediti kliničku sliku osobito kod djece te kako je načelno uvijek uputno tražiti liječničku pomoć. “Ako osjetite bol u prsištu, nemogućnost dobrog disanja ili iznimno visoku temperaturu, ili ako simptomi traju dulje od četiri dana, odmah trčite liječniku”, savjetuje dr. Draženović.

Dvostruko korisno izbjegavati dizala

Kao najvažniju prevenciju savjetuje cijepljenje, no sada je, kaže za to već kasno, prije svega jer doza više nema gotovo nigdje. Ipak, ima jedan prilično praktičan savjet – koristite stube umjesto lifta.

“Savjet kako treba izbjegavati mjesta s puno ljudi u današnje vrijeme je praktički neizvediv”, počinje te nastavlja objašnjavati dvostruku korist stuba: “Fizička aktivnost potiče limfni sustav koji izbacuje nusproizvode našeg obrambenog sustava, a liftovi su mjesta na kojima je najveća koncentracija mikroba iz respiratornog sustava ljudi koji su ga prije koristili”.

‘Cjepivo pet do sedam puta jeftinije od vitamina’

A govoreći o prevenciji, osvrnuli se i na Pernarov vitamin C. “Struka treba regirati kad ju se pita, ne treba se tu previše gurati. Svakome sa zdravim razumom je jasno da vitamin C neće spriječiti ili izliječiti gripu”, odriješit je dr. Kutleša, dok je dr. Draženović pokušao stvari dovoljno pojasniti da budu prihvatljive:

“U današnje vrijeme, kada živimo u društvu u kojem nam je dostupno i voće i povrće ne može doći do deficita vitamina C. Može doći do deficita ljudi koji boluju od nekih specifičnih bolesti, dakle da bi to bio lijek i da bi to sprječavalo neke bolesti, o tome nema govora. Niti bilo gdje u svijetu niti bilo koji zdravstveni sustav tako nešto ne preporučuje. To su smiješne tvrdnje”, rekao je dr. Draženović i dodao: “Uvijek kada netko govori protiv cjepiva, a za vitamine, onda ističem kako on zapravo govori za farmaceutsku industriju jer je jedno cjepivo pet puta ili sedam puta jeftinije nego što košta bočica vitamina”.