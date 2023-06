Prometni stručnjak i sudski vještak Goran Husinec komentirao je za Jutarnji list sinoćnju nesreću u zagrebačkom Buzinu, kada se mladić (23) Mercedesom zaletio u ljude i jedan automobil na parkiralištu Supernove u Buzinu.

"Dogodila se tragedija u kojoj su uništeni životi nekoliko ljudi, a sve se dogodilo iz neposredne gluposti jer je jedan mladić iz nehaja svojom bahatom vožnjom prouzročio prometnu nesreću. Nije bio sposoban upravljati tako snažnim automobilom onako na koji je on to želio", kaže Husinec. "On je vjerojatno gledao po raznim YouTube kanalima kako to u svijetu rade profesionalni vozači pa se htio pokazati pred društvom, no, nažalost, zbog neiskustva izgubio je kontrolu nad automobilom, uništio život i sebi i gledateljima", dodaje.

Na pitanje, je li policija mogla znati što se sinoć pripremalo u Buzinu, Husinec kaže da nije.

"Policija ne može po svim dijelovima grada kontrolirati tko se gdje okuplja i nije zabranjeno okupljanje nekoliko vozila, ali je zabranjeno raditi probleme i divljati", kaže Husinec dodajući da okupljanje mora biti pristojno, bez ekscesa i obijesne vožnje te da on nije za zabrane.

Više ulagati u obrazovanje, manje u automobile

"Što se tiče prijave, policija i tužiteljstvo će odlučiti kako će kvalificirati tu njegovu vožnju, hoće li to biti nehaj ili će imati elemente obijesne vožnje", kaže Husinec te dodaje:

"Htio bih istaknuti da bi ovo trebalo biti zadnji put da se ovako nešto dogodilo i da su ljudi stradali na taj način. Htio bih poručiti onima koji daju takve automobile, mladim ljudima, jer ovakav automobil taj mladić nije mogao zaraditi svojim radom u tim godinama, da više ulažu u obrazovanje, a manje u automobile jer danas imamo izuzetno puno autoškola gdje se može naučiti voziti automobil. Nije sve u tehnici upravljanja automobilom, nego se treba naučiti i kako se odgovorno koristi takav automobil koji je izuzetno jak i opasan. Nije sve u tome da netko ima skup i prestižan automobil. Ako ga on ne zna dobro, savjesno i odgovorno voziti to je u rukama neiskusnog i nesavjesnog vozača samo hrpa opasnog lima i samo je pitanje kada će se dogoditi zlo", kaže Husinec.