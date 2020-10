STRUČNJAK O ‘NESIGURNOSTI’ MARKOVOG TRGA: ‘Nije posao policajca da pozdravlja ministre, tamo treba napraviti tri stvari…’

‘Policajac koji čuva britanskog premijera ima punu borbenu opremu, a naši policajci to nemaju’, kazao je stručnjak za sigurnost Mate Laušić

Stručnjak za sigurnost i svojedobno šef osiguranja prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, Mate Laušić, za RTL je komentirao jutrošnji incident na Markovom trgu u Zagrebu gdje je mladić pucao iz kalašnjikova prema Banskim dvorima te ranio jednog policajca, a potom si na Tuškancu oduzeo život.

Na pitanje je li ga iznenadio jutrošnji događaj, Laušić je kazao: “I je i nije”. Objasnio je da tako misli poučen nekim ranijim događajima na istom mjestu.

‘Sam prostor Markovog trga je free zona’

“Ovo je samo bilo nešto što je drastično jer imamo uporabu vatrenog oružja, ozlijeđenog policajca. To je iznenađujuće”, kazao je Laušić dodavši da ovaj slučaj treba biti podloga za unaprjeđenje osiguranja cijelog Gornjeg grada.

On smatra kako je prilikom posljednje rekonstrukcije Markovog trga dobro učinjeno što je otamo uklonjeno parkiralište, ali ističe da je trebao postaviti mehaničke oblike zaštite.

“To mogu biti antivandalski stupovi koji se pomoću hidraulike mogu podizati i spuštati po odluci policajaca koji su u tjelesnom osiguranju objekata ili druge prepreke”, rekao je.

Postojeći sustav osiguranja na Markovom trgu, kaže, bazira se na tjelesnom osiguranju.

“Imamo sustav videonadzora ovog prostora. Pitanje je je li u dovoljnoj mjeri ili ne. Pravo, tvrdo osiguranje počinje od ulaznih vrata u objekte pa unutra – znači protueksplozijski pregled, sterilizacija osoba i predmeta i tako dalje. No, sam prostor je free zona”, kazao je.

‘Policajac nije tu da pozdravlja ministre i premijera’

“Što se tiče policajaca u osiguranju, odmah bi trebalo napraviti je da policajci budu pod potpunom opremom. Policajac koji čuva britanskog premijera nije protokol. On ima na sebi punu borbenu opremu, balistički prsluk, dugu cijev… Nije tu da pozdravlja ulazeće ministre i premijera nego štititi sam objekt. To bi trebalo i ovdje. To je trebao imati i ovaj policajac ovdje. Očito to sve nije imao policajac koji je štitio zgradu Vlade”, kazao je Laušić.

Po njegovom mišljenju, tri stvari bi trebalo napraviti da bi se bolje zaštitio prostor Vlade i Sabora.

“Policajci koji su na osiguranju sjedišta Vlade i Sabora trebaju biti pod punom zaštitnom opremom i naoružani s automatskim oružjem. Treba prići rekonstrukciji prostora ugradnjom mehaničkih sustava zaštite, odnosno postaviti prepreke. A treće – ovdje danas nedostaje jedan tim za potporu, a to je tim od pet pripadnika interventnih snaga, specijalne ili interventne policije. Oni moraju tu biti smješteni i oni u svakom trenutku moraju biti spremni dati potporu vanjskom osiguranju koje je na pojedinim pozicijama”, kazao je Laušić za RTL Vijesti.

