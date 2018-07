STRUČNJAK O KOLINDINOM PONAŠANJU: ‘Ona je svjesno prekršila protokol, ali umjesto zgražanja privukla je simpatije’

Simpatije koje su Hrvatskoj donijeli proteklih tjedana nogometaši, ali i predsjednica, sada bi trebalo znati iskoristiti.

Božo Skoko, stručnjak za odnose s javnošću, rekao je danas kako smatra da je uspjeh Vatrenih na Svjetskom prvenstvu u Rusiji itekako pridonio prepoznatljivosti Hrvatske u svijetu, no da to ne smije stati samo na sportu i prirodnim ljepotama već da moramo to iskoristiti kao zamah i za ostale grane gospodarstva.

‘Išlo nam je na ruku što smo mala država, a probili smo do samog vrha, pritom smo se suprotstavili moćnim nacijama, u biblijskom smislu to je bila borba Davida protiv Golijata, i dobili smo simpatije na svoju stranu. Da bismo to iskoristitili dugoročno, potrebno je izaći iz okvira sporta i umrežiti sve ostale’, rekao je Skoko danas u studiju N1.

‘Moramo iskoristiti šarm vrijednosti i simpatiju koju smo dobili i da i drugim sferama zainteresiramo ljude za Hrvatsku. Englezi su u ovih tjedan dana naučili više od Hrvatskoj nego u 20 godina’, dodao je.

Upitan je bio i o predsjedničinom kršenju protokola, kao i o simpatijama koje je, upravo zbog toga, pokupila diljem svijeta.

Ona je prekršila protokol, čini mi se svjesno, a umjesto zgražanja, privukla je simpatije svijeta. Osim predsjednice, svi drugi političari koji su pokušali uhvatiti barem za dio slave nogometaša, nisu uspjeli. Pored jednog ovakvog uspjeha nogometaša, političari izgledaju smiješni sa svojom prosječnošću ili ispod prosječnošću’, rekao je Skoko koji smatra da je predsjedničino ponašanje Hrvatskoj donijelo dodatne simpatije.