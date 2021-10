Prije dvije godine na autocesti A1 jazavac je istrčao na cestu i uzrokovao prometnu nesreću, a vozač je tužio Hrvatske autoceste. Sud je, međutim, utvrdio da ophodnja HAC-a koja provjerava sigurnost autoceste nije napravila ni jedan propust, a na uviđaju nije utvrđena ni rupa u ogradi kroz koju se jazavac eventualno mogao provući te je vozač ostao bez prava na odštetu.

Ipak, na hrvatskim cestama životinje često znaju dovesti u probleme vozače uzrokujući prometne nesreće, a prava tragedija dogodila se nedavno kod Daruvara gdje je na motociklu poginuo bračni par kada je pred njihov motocikl istrčala srna. Vozač je, da bi izbjegao srnu, skrenuo u traku suprotnog mjera odakle je baš u tom trenutku naišao automobil. Vozač je ostao mrtav na mjestu, a njegova supruga koja je bila suvozačica je preminula kasnije u bolnici.

'Odgovornost bi trebala biti na lovačkim društvima'

Mihael Hribar iz Udruge stradalih u prometnim nesrećama koja se bavi naknadom štete za RTL Direkt je komentirao što je najveći problem u spomenutim slučajevima budući da nije uvijek lako utvrditi čija je odgovornost za životinju koja je istrčala na cestu, posebice ukoliko se radi o divljim životinjama. Hribar tvrdi da bi odgovornost trebala biti na lovačkim društvima jer ona imaju koncesiju za upravljanjem određenim lovištem te odgovaraju za štetu divljači koja počini trećim osobama.

"Kada imate srnu u gradu onda je sad opet pitanje tko je odgovoran u gradu", kazao je Hribar za RTL Direkt, naglašavajući da bi u Hrvatskoj trebalo markirati sve životinje.

"Ako koji imamo pse kućne ljubimce imamo čipove, Mađarska je čipirala visoku divljač, mi to imamo u relativnom malom broju pa ne možete utvrditi čija je divljač. Ovo će biti komplicirano jer je drugi dan izašlo da je vozač vozio prebrzo, što ne znam kako je netko zaključio prije vještačkog nalaza i skice lica mjesta. To što se dešava je jedan od primjera da bi regulativa trebala jako biti precizna. To su situacije koje se ponavljaju. Država je subvencionirala premiju kod pojedinih odgovarajućih društava koju plaća Hrvatski lovački savez pa kroz to su osigurana lovišta. U susretu s ovakvom nesrećom imate sto pitanja. Ovdje je jasan uzrok, iako nije jasno je li srna naletila na njega pa je morao skrenuti na drugu stranu kolnika. Užas se dogodio i mislim da će obitelji imati dosta problema pri naplati štete", poručio je.

"Lovačko društvo plaća ako je osigurano i ako je plaćena premija. Imali smo situaciju da je u prethodnom periodu to bilo jedno osiguravajuće društvo, pa da se zbog javnog natječaja produžavao mjesec po mjesec. Sad je novo osiguravajuće društvo, negdje su se termini poklopili i treba utvrditi tko je odgovoran", rekao je Hribar.

Međutim, na sudu takve situacije bez dokaza ne prolaze. "Vi kao tužitelj koji nešto traži morate dokazati uzročno posljedičnu vezu, uzrok te prometne nesreće. Kažete da je bila divljač, ali osiguravatelj kaže da gdje su dokazi da je bila divljač. Divljač zna biti omamljena pa otrčati u šumu i tamo uginuti ili ne uginuti. Trebalo bi napraviti izvid štete po vještaku koji je uzeo uzorke, dlake koja obično ostane ako je šteta nastala i uzorke krvi da bi se utvrdilo da je to bila divljač. Pojedini osiguravatelji nisu dobrovoljna društva i ne plaćaju sve zato što ste rekli da se nešto dogodilo nego to morate dokazati", rekao je.

No, od koga bi oštećenici trebali tražiti odštetu? Hribar tvrdi da bi u ovom trenutku trebao biti osiguravatelj iako će se braniti jer rizik nije pokriven u gradovima, nego lovačko društvo.

'Država je vlasnik divljači'

"Smatram da je RH vlasnik divljači i da utoliko bi solidarno, da to radim, tužio i RH i lovačko društvo koje je tamo i grad. Državu bih tužio jer je po meni država vlasnik, a on po Zakonu o obveznim odnosima odgovara za štetu. Divljač ima kategoriju opasne stvari, to je objektivna odgovornost i dolazimo do toga, to je moje mišljenje, da je RH vlasnik divljači koje daje na upravljanje lovačkim društvima", rekao je.

Osvrnuo se potom na slučaj jazavca, rekavši da postoje dva termina - krivično i civilno. "Ne vidim načina da se može izgubiti spor protiv A1 ceste jer je to autocesta na kojoj plaćate cestarinu. Time ste tražili da se stvore uvjeti da možete voziti 130 kilometara na sat, a taj jazavac je životinja koja je potkopala tu žicu. Taj jazavac je od nekud došao. Ovi koji su radili, mislim da je prekršajni sud napravio sve korektno jer je oslobodio od krivnje ophodare koji su radili svoj posao i nisu našli od kuda je jazavac došao. Napravili su što je bio zadatak", rekao je, dodajući da treba tužiti vlasnika kad pas ili mačka istrči na cestu.

"To je priča zašto smatram da je RH odgovorna za štetu izletanjem divljači. Vaš pas ima čip kojim se može utvrditi tko je vlasnik. Dužni ste se ponašati sa svojim kućnim ljubimcem, držat ga pod kontrolom na uzici. Ako je ta životinja učinila tu štetu odgovorni ste vi", rekao je Hribar. "Problem je hoćete li to naplatiti. Presudu ćete dobiti, ali da li taj koji je dužan ima novaca, to valja utvrditi", zaključio je.