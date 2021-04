STRUČNJAK O GODINI PANDEMIJE I ONOME ŠTO NAS ČEKA: ‘Vrlo brzo ćemo imati višak cjepiva, ali tada će izroniti naše druge slabosti’

Marko Rakar ponovio je glavninu svog intervjua otprije godinu dana te poručio da nas godinu dana od početka pandemije čekaju novi izazovi

Politički analitičar Marko Rakar prisjetio se svog intervjua na N1 televiziji kojeg je dao nakon što je koronavirus tek stigao u Hrvatsku. Na istoj se televiziji prisjetio tog intervjua te je, iz njegova kuta, isplalo da je u mnogočemu bio u pravu.

“Pogledao sam taj prilog koji smo tada snimili i više manje stojim pri svemu što sam rekao tada. Bilo je vrlo očito da se suočavamo s virusom koji će utjecati na globalnu ekonomiju odjednom, što se i dogodilo, i da će trebati dosta vremena da se od virusa i iz svega toga izvučemo”, rekao je Rakar iako je sada nešto ipak drugačije.

“Danas imamo cjepivo, svjetlo na kraju tunela koje se nazire. Međutim, ekonomija je zatrpana nevjerojatnom količinom novca iz centralnih banaka diljem svijeta i ona je nekako klimavo preživjela. Sad je na nama da vidimo možemo li to prebroditi i vratiti sve te dugove koji su nastali ili će doći do zamora materijala i sve krahirati”, poručio je analitičar.

Rakar je prije godinu dana pojašnjavao što za nas znači početak pandemije te ustvrdio da ekonomija nikad prije toga nije u potpunosti stala te da je proizvodnja stala zbog obustave prometa ljudi i dobara.

“Još smo daleko od toga da dotaknemo dno, još uvijek ne razumijemo sve koinzekvence onoga što se događa. Nikada u povijesti nismo bili u ovakvoj situaciji. Čak niti u ratu. Mislim da političari jako podcjenjuju kompleksnost restarta cijele ekonomije”, govorio je Rakar 2020. Samo za prebaciti sredstva transporta na prave lokacije trebat će godinu dana”, govorio je Rakar te dodao prognoze i za turističku sezonu: “Izvjesno je da neće biti ovog ljeta turističke sezone kod nas, barem ne u sličnom opsegu na koji smo navikli.”

Uvriježene nepravilnosti

Ljeto je zaista i prošlo u takvom ozračju, kao i ekonomija, a sada se sa sličnim problemima suočavaju i programi cijepljenja u većini zemalja svijeta. Kod nas to dodatno potenciraju već uvriježene nepravilnosti.

“Tokom prošle jeseni se iskristaliziralo da čak i kada dobijemo cjepivo, logistika cijepljenja je takva da to traje. To se događa danas. Imamo nekoliko cjepiva, podjednako djelotvornih, ali se ona ne distribuiraju ravnomjerno. Početkom prošle godine bio je jedan dobar članak u Economistu ili u New York Timesu, o tome koje su zemlje najbolje pripremljene za pandemiju.

Amerika je bila apsolutni lider na toj ljestvici i poslije se pokazalo da je to spektakularno loše izvela. Italija, Francuska, Njemačka imale su velike probleme. Mi smo unatoč svim našim problemima vrlo dobro prošli. Ako postoji moja zamjerka upravljanju pandemijom u Hrvatskoj, onda je to taj Stožer koji apsolutno funkcionira od dana do dana, s dvostrukim, trostrukim, peterostrukim kriterijima. Te njihove mjere i izvlačenja iz pojedinih situacija su uvreda po inteligenciju”, govori sada Rakar.

Iako su znanstvenici postigli određene uspjehe, Rakar smatra da smo još daleko od izlaska iz pandemijskog stanja. Da smo uspjeli unutar godinu dana dobiti cjepivo, apsolutno je tehničko čudo i mislim da svima koji su sudjelovali u tome treba skinuti kapu. Ali, mimo toga, ne vidim da smo nešto jako naučili.

Naučili smo da se ne možemo totalno pouzdati u globalne tokove roba, imali smo nesretnu situaciju s kontejnerima. Danas imamo posljedice toga što dijelovi radne snage neko vrijeme nisu radili. Pitajte autoindustriju, industriju čipova. I onda se povrh svega toga desi neki brod u Suezu i sve se doslovce raspadne. Shvatili smo da je naše globalno društvo puno krhkije nego što smo mislili, mislili smo da je puno robusnije. U narednom periodu ćemo morati razviti niz mehanizama kako bi se te stvari adresirale i spriječile”, upozorio je.

Druge slabosti

Jagma najbogatijih za cjepivom, po njegovu mišljenju, bila je očekivana. “Odgovornost političara je da se brinu za građane koji žive na njihovom teritoriju. Taj, kako bih rekao, nacionalizam cjepiva je bio totalno očekivan i predvidiv”, poručio je.

No, uskoro bi mogli prijeći u drugu krajnost. “Kao što sad imamo nedostatak cjepiva, vrlo brzo, doslovce u tjednima, imat ćemo viška cjepiva. Onda ćemo imati situaciju da ćemo imati problem kako procijepiti četiri milijuna hrvatskih građana. Izronit će neke druge slabosti. Tako da izazovi tek kreću.

“Sloboda putovanja, kretanja, druženja tu smo se dosta unazadili. Da nam je sve u vezi pandemije bilo prezentirano kako treba, da su pravila vrijedila za sve podjednako, vjerojatno bismo svi puno lakše prihvatili tu situaciju. Kad vidimo da za jedne vrijede jedna pravila, a za druge druga, onda osjećamo da su nam povrijeđena temeljna ljudska prava”, zaključio je analitičar Rakar.

