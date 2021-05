STRUČNJAK NEMA DILEME, JASNO JE ŠTO SPREMA ŠKORO: ‘Ne vidim kako će drugačije rušiti Tomaševića… HDZ? Teren je zakazao’

Što nas čeka u Zagrebu, na što će sada zaigrati HDZ i je li ovo kraj Željka Keruma? Za Net.hr govori komunikacijski stručnjak Gordan Turković

U Net.hr-ovu studiju gostovao je komunikacijski stručnjak Gordan Turković iz agencije CTA komunikacije koji je kazao kako u drugom krugu zagrebačkih izbora možemo očekivati negativnu kampanju Miroslava Škore.

Koje su ključne poruke Tomaševićeva govora nakon pobjede? “Bio je vidno uzbuđen, ima za to i razloga. Nakon 10-15 godina aktivizma ima priliku sjesti na čelo glavnog grada Hrvatske. Njegov je govor bio inkluzivan i uključivao je sve one poruke koje su gurali čitavo vrijeme. Govor je bio inspirativan”, kazao je Turković.

Ističe kako se Tomašević sada ne smije opustiti te se treba držati poruka koje je slao čitavo vrijeme.

TOMAŠEVIĆ ZA POVIJEST, ŠKORINA PRIJETNJA I UZDRMANI PLENKOVIĆ: Pad u Zagrebu, podbačaj u Splitu, a u Slavoniji zablistao HDZ-ov poludisident

‘Čeka nas malo jača negativna kampanja’

“Po govoru Miroslava Škore čini se kako nas čeka jedna malo jača negativna kampanja. Ne vidim na koji bi drugi način nego pokušajem izvlačenja afera, za koje ne znam postoje li, i izvlačenjem negativnih emocija, Škoro mogao pokušati srušiti Tomaševića”.

Istaknuo je kako je Možemo osvojio i 23 mjesta u Gradskoj skupštini te im nedostaje samo jedan mandat za većinu.

“U ovoj situaciji, u kojoj Tomašević ima 45 posto, 23 mandata u Skupštini i 140 tisuća glasova, gotovo 40 tisuća glasova više od Milana Bandića u prvom krugu 2017. godine, Tomašević se ne bi trebao osvrtati na negativne Škorine poruke”.

Prljava kampanja bi se mogla odnositi na izvlačenje priča o obitelji, premda je to sve već ispričano, kazao je Turković.

Je li Tomašević radikalni ljevičar? Turković kaže kako to samo on zna intimno, no kako u programu za Zagreb nema radikalnih ideja te kako je Možemo raskrstio s Radničkom frontom.

Kerumov kraj?

Turković je komentirao i Željka Keruma. Kazao je kako ga, premda je izgubio, nikad ne treba opisivati. “U kampanji je bio izuzetno miran, što je iznenadilo mnoge. Očito je to kiptjelo u njemu i ponovno je imao atak prema Bojanu Ivoševiću”.

U Splitu će biti iznimno zanimljivo – Ivica Puljak ima prednost pred Vicom Mihanovićem. “HDZ je zakazao, taj njihov famozni teren i terenski rad su zakazali”, rekao je Turković govoreći o Splitu. “Vrhuška stranke je Split i Vukovar stavila u prvi plan, tu je potrošeno najviše novca”, kazao je Turković i dodao kako će se sigurno u kampanju uključiti i premijer Plenković. “Uvijek se spušta ta tzv. vertikala na terene i onda slijede obećanja što će se napraviti ako baš njihov kandidat dođe na vlast”. U Vukovaru je Penava uvjerljivo prvi s 48,3 posto, dok će u drugi krug i HDZ-ov Nikola Mažar s 24,8.

Čitavu analizu pogledajte u našem videu.