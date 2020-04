STRUČNJAK KOMENTIRAO NEVIĐENI PAD CIJENE GORIVA: ‘Cijena bi mogla pasti na 7 kuna. To bi bilo dobro za ljude, ali ne za ekonomiju’

‘Teoretski može biti 7 kuna, iako ne vjerujem. To bi bilo onda kada bi došlo do globalne recesije i ako bi ona trajala 6 mjeseci’

Naftni stručnjak Igor Dekanić gostovao je u RTL-u Danas gdje je komentirao pad cijene goriva koje je od danas postalo jeftinije, cijena mu je ispod osam kuna. Prosječan spremnik benzina jeftiniji je za 11 kuna, a dizela za 14. Cijena autoplina se nije mijenjala.

U dva mjeseca litra Eurosupera 95 pala je s deset na 7.76 kuna. Pala je i cijena dizela koji sada stoji 7.96 kn po litri.

Gorivo je jeftinije zbog pandemije koronavirusa i smanjenje potrošnje, ali i zbog naftnog sukoba Rusije i Saudijske Arabbije. Pojačanom proizvodnjom one su srušile cijenu barela koja posljednjih tjedana stoji između 20 i 25 dolara.

Sve ovisi o kretanju sirove nafte na svjetskom tržištu

Igor Dekanić otkrio je da bi cijene goriva mogle pasti i na sedam kuna.

“Može dotaknuti i 7 kuna, sve ovisi o kretanju sirove nafte na svjetskom tržištu koje je sad ispod polovice prosječne cijene prošle godine. Takav veliki pad cijena je treći put u 50 godina. Teoretski može biti 7 kuna, iako ne vjerujem. To bi bilo onda kada bi došlo do globalne recesije i ako bi ona trajala 6 mjeseci”, rekao je Dekanić za RTL.

“Počelo je s nadmudrivanjem Saudijske Arabije i Rusije jer se već nagovijestilo da će početak koronakrize u Kini smanjiti potražnju, a to utječe na smanjenje cijena. I onda je S. Arabija predložila dogovor o redukciji proizvodnje, Rusija to u prvi čas nije prihvatila. Onda je S. Arabija pribjegla starom oružju iu 1986., a to je pumpanje proizvodnje. A na to je došla još i koronapanika u cijeloj Europi i najave velike recesije”, dodao je.

Kaže kako bi Donald Trump to mogao dovesti u red, no to za njega, kaže, ne bi bilo dobro.

“On je po svom ponašanju tome sklon, ali to bi bio pucanj u vlastite noge jer je američka proizvodnja bitno skuplja, čak i od ruske, a pogotovo od saudijske proizvodnje.”

‘Drastičan pad nafte nije dobar za ekonomiju’

Kaže kako su hrvatski trgovci nafton vjerojatno na granici svoje održivosti. “Sad se ipak početkom ovog tjedna ustalila na 30, 35 posto. To je bio pad pod konac, pa onda rast. Da li je mogla to ovisi o proizvođačima, odnosno hrvatskim trgovcima, a oni su vjerojatno još uvijek u situaciji da ne žele proizvoditi automatski gubitke. Mogu očekivati slabiju potražnju, svašta i vjerojatno su na granici negdje svoje održivosti”, kazao je Dekanić.

Objasnio je kako drastičan pad cijena nafte nije dobar za ekonomiju. “Nije dobro za ekonomiju da cijena bude tako niska jer su u principu za transportne tvrtke bilo bi sjajno kad bi radili, za turiste bi bilo sjajno kad bi bilo sezone. Prvo što će se dogoditi jest obustavit će se istraživanja u nove rezerve nafte u ležištu pa čim cijena poraste cijene nafte će vrlo brzo porasti jer će se smanjiti istraživanja”, zaključio je Dekanić.