Otkako je 2021. godine zeleno-lijeva koalicija predvođena strankom Možemo! i Tomislavom Tomaševićem pobijedila na izborima i preuzela vođenje Zagreba, gomba se s problemom odlaganja, odvoženja i zbrinjavanja otpada stalno tražeći nova rješenja, donoseći ih, a potom i dorađujući. Istodobno su dijelovi grada većinu vremena prepuni neodvezenog smeća i neodvojenog otpada.

Dio 'dorade' očito su i sedam mjera za odvajanje otpada koje je gradonačelnik Tomašević predstavio u utorak na konferenciji za novinare.

Sedam novih mjera za otpad u Zagrebu

Onako kako ih je Tomašević predstavio, redom su to sljedeće mjere:

Financiranje izgradnje spremnika za otpade za one zgrade koje ne mogu financirati izgradnju smetlarnika. Gdje god postoji rješenje Čistoće da nije moguće smjestiti spremnike na površnu zgrade, grad će financirati izgradnju spremnika. Svi oni koji su platili već spremnike, dobit će refundaciju za svoje troškove. Polupodzemni spremnici će zamijeniti zelene otoke diljem grada, govorimo oko pola lokacija zelenih otoka. Riječ je mjestima gdje se nalaze takozvana “zvona” izvan centra grada, gdje će polupodzemnici zamijeniti zelene otoke koji su često prepuni i na kojima se skuplja otpad. Riječ je o spremnicima za staklo, plastiku i papir. Podzemni spremnici u centru grada nastavljaju se graditi, trenutno ih imamo na 7 lokacija, podijelit će se čip kartice građanima koji nakon toga mogu odlagati otpad u podzemne spremnike i predstaje model gdje se svaki dan ZG vrećice ostavljaju pred ulazom. Zelenih otoka u centru više neće biti. Povećanje kapaciteta odvoza Čistoće. Imamo dva natječaja za kupnju kamiona i prva vozila od 15 očekujemo kroz tjedan dana. Paralelno kupujemo još 26 kamiona za skupljanje otpada koje očekujemo do ljeta iduće godine. Povećanje se odnosi i na radnike Čistoće i trenutno imamo natječaj za 150 radnika, a imamo plan ukupno povećati kapacitete za 200 radnika na odvozu i čišćenju grada Obiteljske kuće, a trenutno imamo 90 tisuća kućanstava koje koriste usluge odvoza čistoće i koje koriste žute vrećice koje se vješaju na ograde te od siječnja počinje podjela svima kanti za plastiku. Aktivnosti vezane za educiranje i informiranje građana, prije svega aplikaciju Razvrstaj.me i pozivam sve građane da skinu tu aplikaciju. Povećanje kapaciteta za kažnjavanje nepravilnosti. Postoji određeni dio građana koji se ne pridržavaju pravila i to nije pravedno prema ostalim građanima. To prije svega znali zapošljavanje novih komunalnih redara i novih radnika Čistoće koji će vršiti nadzor nad pravilnim razvrstavanjem otpada, te ugradnja videonadzora na zelene otoke i podzemne i polupodzemne spremnike.

'Sve u svemu, ove mjere su - ništa'

Sedam novih Tomaševićevih mjera za odvajanje otpada za Net.hr je prokomentirao Slaven Dobrović, zastupnik Domovinskog pokreta u Gradskoj skupštini i bivši ministar zaštite okoliša i energetike, koji je dobro upućen u problematiku zbrinjavanja otpada.

"Od tih sedam mjera koje je predstavio gospodin Tomašević, tri se tiču spremnika pri čemu on reterira i prihvaća nešto vis-a-vis financiranja i prihvaća polupodzemne spremnike, što je dobro, a nastavlja i s tim podzemnim spremnicima. To su tri mjere. No, već četvrta se tiče vozila. Kakva je to mjera? Pa on je dužan popunjavati broj vozila sukladno potrebama. Peta mjera je zamjena vreća kantama za plastični otpad u obiteljskim kućama. Dakle, ništa posebno. Šesta i sedma mjera opet nisu ništa posebno - educiranje, informiranje i kažnjavanje. Sve u svemu, to je ništa, svojevrsna zavjesa kojom se skriva pravo stanje", kazao je Dobrović.

A pravo stanje je, kaže, nepotpunost.

"Gradonačelnik nastavlja s nepotpunim sustavom u kojem se odvojeno prikupljene frakcije nemaju gdje zbrinuti na jeftin i suvisao način koji bi vodio recikliranju", dodao je.

'Smokvin list za nečinjenje i nesposobnost'

Ta se nepotpunost, po Dobroviću, posebno odnosi na plastiku i metal koji se skupljaju u istu (žutu) vreću i trpi se trošak zbrinjavanja tog otpada koji se procjenjuje na 4 milijuna eura godišnje. Za ovotjednu sjednicu Gradske skupštine Dobrović je, kaže nam, pripremio analizu stanja reciklabilnog otpada.

"Pokazat ću da je povrat investicije u jednu sortirnicu dovoljnog kapaciteta manji od godinu dana - oko osam-devet mjeseci. Ta investicija ne košta 4 milijuna eura, izbjegava se taj trošak, a usput će se nešto i privrediti. Time bi gradonačelnik mogao pokazati da odvojeno prikupljanje otpada ima smisla. Ako vidimo da naše odvojeno prikupljanje stvara kaos i ne ispunjava svrhu, već stvara nove troškove i probleme, naročito s biootpadom, onda je sve to skupa jedno tragično stanje u koje nas (Tomašević) vodi. A predstavlja se kao borac za održivi razvoj. To je strašno", ističe Dobrović.

Ukratko, on smatra da su ovih novih sedam mjera "smokvin list kojim se prikrivaju nečinjenje i nesposobnost".

'Tomašević je izazvao apatiju kod građana'

Za gradonačelnika Tomaševića Dobrović kaže da ima apsolutno krivi pristup problemu otpada.

"Još sam mu na početku sugerirao da je nužno osigurati infrastrukturu, a to je sortirnica. Imao je građevinsku dozvolu za sortirnicu, mogla se izdati odmah i nabaviti oprema u koju ulazi odvojeno prikupljena plastika, a izlaze sortirani polimeri koji tad, kako koji, imaju neku tržišnu vrijednost. Što je plastika na ulazu čišća, veća je vrijednost toga. Tada se može vidjeti i otkud stiže onečišćena plastika, pa te koji to rade targetirate i zamolite da to ne čine. Kažete im da ne ostavljaju plastiku sa sadržajem hrane jer to stvara probleme i troškove, a ako je plastika čista, onda stvara novac pa i usluga svima bude jeftinija. Tog pristupa nema. Nije problem tražiti nešto od građana ako to ima rezona, a gradonačelnik uporno to ne čini. Izazvao je apatiju i neraposloženje kod ljudi dotle da govore: Ma to se ne da riješiti", kaže Dobrović

Ukratko, za Tomaševićeve nove mjere za otpad rekao je da nisu drugo nego PR.

"Popustio je na dva mjesta, dvije stvari je ponovio i... nabavlja kamione. I pokreće aplikaciju. On je, kao, stručnjak za održivi razvoj, a u stvari profanira zelene politike", oštro je zaključio bivši ministar i sadašnji gradski vijećnik.

