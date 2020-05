STRUČNJAK ANALIZIRAO MILANOVIĆEV INTERVJU: ‘Ciljano je vrijeđao… Kada se dignu aktivisti ljevice pojest će krajnju desnicu’

‘Uvjeren je da će dobiti podršku javnosti i tako je i nastupio, na momente je prešao granicu da bi svjesno izazvao reakcije’

Stručnjak za komunikaciju, Krešimir Macan, komentirao je ekskluzivni intervju predsjednika Zorana Milanovića za RTL. Naime, Milanović se u intervjuu osvrnuo na obilježavanje 25. obljetnice vojno-redarstvene akcije “Bljesak” u petak uslijed koje je Milanović zbog natpisa “Za dom spremni” koji su nosili ljudi koji su sudjelovalo, otišao s tog događaja.

“Kako je moguće da je 15 minuta prije toga takva osoba tako obilježena mogla stajati ispred predsjednika Vlade, kojeg sam osobno na to upozorio pred 10 svjedoka. Zamolio da se to riješi i rekao: čujte dečki, ako je tako ja u tome sudjelovati ne mogu, a vama na savjest”, kazao je Milanović, uz ostalo, u intervjuu.

Komunikacijski stručnjak Macan u vezi Milanovićeva nastupa kaže da je predsjednik bio svoj te da se na momente opustio i da nije ništa glumio. Isto tako, ističe Macan, na trenutke bi rekao stvari koje su mu pobjegle van kontrole.

“Ciljano je vrijeđao i tu nije birao riječi, ali zna da se time obraća onima koji ga podržavaju. Uvjeren je da će dobiti podršku javnosti i tako je i nastupio, na momente je prešao granicu da bi svjesno izazvao reakcije. Milanović ne zastupa ništa što nije i prije. Morao bi više birati riječi, da ga krajnja desnica ne može napadati, sad konačno imaju koga napucavati”, komentirao je Macan za RTL.

[VIDEO] MILANOVIĆ O LJUDIMA S USTAŠKIM SIMBOLIMA: ‘Tuđman bi ih rastjerao psima… Plenkovića sam upozorio, pokazao je strah i kukavičluk’

‘Milanovićev postupak odgovara Plenkoviću’

Macan, kao bivši savjetnik premijera Andreja Plenkovića, veli da današnji Milanovićev potez odgovara i Plenkoviću, ali i Milanoviću. Kaže da Milanović otvaranjem ove teme odbija svoj prostor koji mu odgovara na ljevici i konačno izlazi iz sjene u kojoj je bio.

“A sad se vidi da je to isti obrazac koji je bio prije koju godinu u Jasenovcu, dok je bila Kolinda Grabar-Kitarović predsjednica i dok je krajnja desnica pokušala oponirati Plenkoviću. Sad su oni nakon Milanovićeve izjave u Jasenovcu pokušali s provokacijom Milanoviću, na koju je on reagirao vrlo konzistentno i time otvorio prostor Plenkoviću da ne ispadne više neki lijevi premijer nego čvrsti desni premijer, ono što HDZ želi biti. Nećete to od Plenkovića čuti, Plenković je svoje rekao, da je to neustavni pozdrav i da ga treba maknuti, to je rekao kroz ono vijeće za suočavanje s posljedicama nedemokratskih režima.

Napuci tog Vijeća nisu međutim preneseni u zakone i jako ovisimo o sudskoj praksi, kako suci tumače zakon. Taj je pozdrav neustavan i jedina iznimka je komemoracija HOS-a, dakle mogu se obilježiti neke njihove bitke. U Okučanima nije bilo HOS-a, ali da se to događalo u Vukovaru, tu bi bilo velike rasprave, jer su oni bili među najžešćim braniteljima Vukovara i puno ih stradalo. Zastava HOS-a bi mogla ići u mimohodu bez problema, a ako bi netko baš insistirao na pozdravu Za dom spremni, ne bi ga se kažnjavalo jer bi to bila primjerena mjesta gdje su HOS-ovci stradali, ili ako se radi o pogrebu”, napominje Macan.

ANALITIČARI SE SLAŽU: ‘Provokacija u Okučanima je sramotna, a Milanovićev potez izvrstan’; ‘Jako je pomogao Plenkoviću’

‘Njegov potez zatvara prostor krajnjoj desnici’

Zašto Milanovićev potez ide u korist Plenkoviću? Macan objašnjava da zatvara prostor krajnjoj desnici jer nakon što premijer kaže da neće dopustiti da se ijednog hrvatskog branitelja vrijeđa, što ima reći desnica na to?

“Desnica može napadati Milanovića, ali on nije na izborima sada. A ljevice ima više od krajnje desnice, ljudi koji bi željeli otići u 21. stoljeće ima više od krajnje desnice. A ne bave se više Plenkovićem. Kad se dignu aktivisti ljevice, pojest će krajnju desnicu, jer ih fizički ima manje”, zaključio je komunikacijski stručnjak za RTL.

PLJUŠTE REAKCIJE NA MILANOVIĆEV POTEZ: Ljevica ga podržava, veterani su ljuti: ‘Važniji mu je ego nego branitelji’