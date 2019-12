STRUČNJAK ANALIZIRAO KAMPANJU: ‘Predsjednicu su odlučili tretirati kao lutku; 20 posto HDZ-ovih birača bit će na strani Škore’

Čudno mu je što nitko tijekom sučeljavanja nije reagirao na njezine izjave o korupciji u tajnim službama

Politički analitičar Žarko Puhovski gostovao je na televiziji N1 gdje je iznio svoju analizu dosadašnjeg tijeka kampanje, ali i predviđanja za samo izborni dan.

“Donedavno se činilo da je Miroslav Škoro u velikom naletu, on taj nalet zaustavlja blijedim nastupom na sučeljavanju na HRT-u. Sad je pitanje zna li, odnosno ima li dovoljno pa mu ne treba više ili jprede zaista bio pod tremom. Ovo dvoje, Kolinda Grabar-Kitarović i Zoran Milanović, su relativno dobro iz toga isplivali i čini mi se da su njih dvoje u prednosti, ali su razlike još uvijek tako male da se teško kladiti na ishod”, reko je Puhovski.

On tvrdi da se jednoznamenkasti postotak odluka mijenja među potencijalnim biračicama i biračima u zadnjih par dana kampanje i da se jedino može dogoditi promjena u motivaciji birača da izađu ili ne izađu na izbore.

‘Predsjednicu tretiraju kao lutku’

Komentirao je kampanju aktualne predsjednice. “Oni (izborni stožer op.a.) su doista odlučili u zadnjim danima tretirati je kao lutku ili lutka, kao nekoga s kime se izvana upravlja jer ona očito kada je sama sa sobom upravljala to nije činila dobro, da se najpristojnije moguće izrazim, ali to joj nije škodilo, više joj je škodilo pojavljivanje Miroslava Škore kao kandidata HDZ-a”, smatra Puhovski.

Čudno mu je što nitko tijekom sučeljavanja nije reagirao na njezine izjave o korupciji u tajnim službama. “Reći da su one koruptivne je besmisleno i time se zapravo tu službu čini impotentnom i to je nešto što predsjednica nije trebala učiniti”, kaže Puhovski koji smatra kako je indikativno što to u javnosti nije odjeknulo.

“Za većinu ljudi je to apstraktna stvar unutar državnog aparata, većina ljudi i onako vjeruje da ih se prisluškuje i danas ćete svako malo čuti da ljudi kažu nećemo preko telefona, kod nas je ta transgeneracijska paranoja uvriježena i to je nešto što se očekuje, ali ako kandidat za predsjednika govori da ga se prisluškuje onda je to ozbiljno, ali mi imamo sustav koji nije u stanju hitno reagirati”, kaže analitičar.

Boji se slabog odaziva

Podsjetio je kako slučaj Mate Radeljića, koji je ružno smijenjen iz SOA-e, i dalje nerazrijeđen. “Najgore je što ljudi kod nas doživljavaju demokraciju tako da ja vama kažem da ste glupača, vi meni da sam vol i da onda netko treći kaže tko se javlja za riječ, to nije demokracija, tako se ne razgovara”, kazao je pa istaknuo da je “dobra strana što imamo dva HDZ-ova kandidata u tome što se ne može igrati na veteranske strukture i realno 20 posto HDZ-ovog biračkog tijela će biti na strani Miroslava Škore”.

“Veliki broj neznalica priča da su izbori praznik demokracije, to je radni dan demokracije jer se radi nešto, vi svojim glasom nešto činite. Za mene je ključno pitanje kakav će biti odaziv, moj je žalostan osjećaj da će biti slab jer je kampanja slaba, teška artiljerija je upotrebljena za funkciju koja nije bitna i zato što ima dosta zbunjenih ljudi zbog spora na desnici i zato što nije baš jasno je li Milanović lijevi kandidat”, zaključio je Puhovski.