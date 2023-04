"Kad je krajnje neodgovorni vozač motocikla, vjerojatno želeći impresionirati suvozačicu, previsokom i neprilagođenom brzinom ušao u zavoj u naselju, na razmjerno hladnom i skliskom asfaltu, na gumama koje nisu u optimalnom stanju, situacija je bila već izgubljena…", uvod je prometnog stručnjaka Željka Marušića s Autoportal.hr koji je u svojoj opsežnoj analizi upozorio na najopasnije doba godine - početak motociklističke sezone.

"Mnogi motociklisti nakon zimske pauze jedva dočekaju da pojure motociklom. Tada često odvrnu gas zanemarujući da je temperatura i suhoća asfalta nedostatna za dobro prianjanje guma na asfalt, a motocikl se podloge dodiruje samo s dvije gazne plohe, veličine ljudskog dlana. Motocikl je specifičan jer, za razliku od automobila i vozila s više kotača stalno vozi u statički nestabilnom stanju, a stabilizira se žiroskopskim momentima kotača i ravnotežom centrifugalne sile i bočnih sila trenja (reakcija) na kotačima. Kad se to poremeti, najčešće prebrzom i neprilagođenom vožnjom, slijedi pad pa se stoga i kaže da se motociklisti dijele na one koji su pali i one koji će pasti", piše Marušić.

Nažalost, to je potvrdila i današnja tragična nesreća u Novim Mihaljevcima, kad je motociklist - kako dodaje - "očito smatrajući da je motocikl sredstvo za uživanje u vožnji i pokazivanje okolini, bez ikakvog prometno-tehničkog razloga prebrzo i neprilagođenom brzinom ušao u zavoj u naselju, kršeći čl. 53. i čl 51. st. 1 Zakona o sigurnosti prometa na cestama (istraga će pokazati je li bilo i drugih prekršaja)", piše.

"Praktički, svaki je motociklist u svakoj vožnji u brzinskom prekoračenju, to je vjerojatno svima jasno, osim policiji. Dinamika kretanja motocikla i automobila nakon nesreće te mehanička oštećenja na vozilima i posljedice to su i danas u Novim Mihaljevcima jasno potvrdili", piše te dodaje kako osobe koje se voze na dva kotača među stradalima i poginulima na našim cestama sudjeluju s gotovo 20 posto, a u ukupnom obujmu prometa, broju prevezenih osoba i prijeđenih kilometara sudjeluju s tek jedan do dva posto.

Vožnja na dva kotača je 10 do 20 puta opasnija nego vožnja na četiri

Marušić ističe da vožnja na dva kotača nije 10 ili 20 posto opasnija nego na četiri (i više), nego 10 ili 20 puta!

"Ova nesreća ukazuje na nužnost upozoravanja vozača motocikala na važnost

– pridržavanja prometnim propisima, prvenstveno vožnju dopuštenom brzinom, usto prilagođeno uvjetima

– održavanja motocikla u tehnički ispravnom stanju (to se najviše odnosi na gume, na kojima mnogi štede)

– korištenje sigurnosne opreme, propisne kacige, a kod snažnijih motocikala i odijela sa štitnicima, rukavica i čizama.

To će biti posebice važno sljedećeg tjedna kad se očekuju pad temperatura i padaline, što bitno smanjuje dinamičku stabilnost motocikala, čija je sezona već počela", upozorava stručnjak.

Kako bi dugoročno smanjili rizike ovakvih motociklističkih nesreća, Marušić dodaje da su nužne sljedeće mjere:

1. Na cestama u naselju, gdje se često vozi previsokom i neprilagođenom brzinom, treba postaviti uspornike, poprečne vibracijske trake, a pred pješačkim prijelazima i klasične.

2. Policija treba intenzivirati kontrole brzine u naselju te unaprijediti opremu i taktiku kako bi učinkovitije kontrolirala i obuzdavala prebrze vozače motocikala.

3. Za snažne motocikle treba uvesti malus na osiguranje od autoodgovornosti: 50 posto za snažnije od 50 kW (68 KS), 75 posto za snažnije od 75 kW (102 KS) i 100 posto za snažnije od 100 kW (136 KS).