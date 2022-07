Ime Danijela Vukelje u javnosti nije bilo poznato dok nisu stigli rezultati državne mature. On je među najboljima riješio ispit iz hrvatskoj jezika i povijesti. Pravila o anonimnosti i nepotpisivanju ispita su, kaže, bila vrlo jasna.

"Meni se to nije moglo dogoditi, jer kroz probne mature i pripreme i same mature su konstantno profesori upozoravali da je to jedna od grešaka koja može imati najgore posljedice. Cijelo vrijeme sam o tome razmišljao", kaže za RTL maturant Danijel Vukelja.

No, jedan potpis na krivom mjestu zagorčao je život i promijenio planove maturantice Laure Mikić. U Nacionalnom centru kažu to je gotova stvar.

"Ne kanim naređivati ili tražiti što, nego očekujem da će Centar za nacionalno vrednovanje sjesti i proći kroz sve te akte i donijeti promjene ako ih treba donijeti", rekao je ministar Radovan Fuchs.

"Nacionalni centar je otvoren za poboljšanje Pravilnika, ali ne možemo retrogradno donositi odluke što u Pravilniku trenutno ne pišu", kaže Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Zbog istog razloga poništeni ispiti još 23 učenika

Laura je prošla prijemni za Muzičku akademiju, a njezina majka kaže da se i dalje nada da će odluka o padu mature biti poništena.

"Ja se nadam da će se pronaći dovoljno razboritosti i fleksibilnosti kako bi se jednoj učenici ako je zaista uspješna, pametna, ako je kvalitetno to napravila osiguralo daljnje školovanje", rekao je predsjednik Sabora, Gordan Jandroković.

Nakon propitivanja utjecaja prve dame Sanje Milanović Musić, izjava je to koja je iznenadila čelnika Nacionalnog centra Filipovića:

"I svi oni drugi učenici koji nemaju tu vrstu talenta, zaslužuju isti tretman, istu pozornost." Kao i Lauri, kaže Filipović, zbog istog su poništeni ispiti i još dvadeset troje učenika od 28 i pol tisuća koliko ih je pisalo maturu.

Takav pravilnik je protuustavan, kažu stručnjaci za Ustav, i to po tri osnove, prije svega što joj je uskraćeno pravo na žalbu.

Ministar Fuchs: 'Ne možemo izuzeti jednu osobu, ili svi ili nitko…'

"I treće, vrijeđa ono što mi nazivamo načelo razmjernosti. Zamislite da netko u trgovinu ukrade čunga-lungu u protuvrijednosti od 50 lipa, ili koliko bi sada bilo centa, i da se ta osoba strpa u zatvor na 30 ili 40 godina", kaže Matija Miloš, ustavni stručnjak na Pravnom fakultetu u Rijeci.

Do sada zbog potpisa, nikada nije bilo prigovora, a anonimnost u pisanju mature je najvažnija.

U Nacionalnom centru za sada kažu Pravilnik ako se bude mijenjao to bi se odnosilo na sljedeću godinu. Za Lauru pak jedno je utješno, iz akademije poručuju, mjesta još ima i na jesen.