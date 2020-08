STRUČNJACI UPOZORILI – COVID-19 SE IZUZETNO ŠIRI: ‘U novoj smo fazi. Ono što danas vidimo razlikuje se od ožujka i travnja’

U nedjelju je u Hrvatskoj zabilježeno 36 novih slučajeva zaraze koronavirusom, čime je broj aktivnih slučajeva 738; na bolničkom liječenju je 131 osoba, od kojih je šest na respiratoru, a četiri su osobe preminule, čime je broj umrlih narastao na 149

Jučer je u Hrvatskoj zabilježeno 36 novooboljelih i četiri preminule osobe

Stručnjaci Bijele kuće smatraju da je koronavirus ‘izuzetno raširen’ zbog čega savjetuju nošenje maski kod kuće

Velika Britanija će opremiti svoje bolnice sa 6,2 milijuna testova na koronavirus

Zaražen je kosovski premijer Avdullah Hoti

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Britanija oprema bolnice milijunima testova

7:10 – Milijuni testova na COVID-19 koji mogu otkriti virus u roku od 90 minuta bit će dostavljeni britanskim bolnicama, domovima za njegu i laboratorijima, kako bi se povećao kapacitet testiranja u idućim mjesecima, izjavio je u ponedjeljak ministar zdravstva Matt Hancock. Kontingent će sadržavati 5,8 milijuna DNK i 450 tisuća testova na temelju brisa.

“Ti testovi mogu otkriti gripu kao i COVID-19 i bit će nam od velike koristi na zimu, tako da pacijenti mogu dobiti pravi savjet kako bi zaštitili sebe i druge”, rekao je Hancock.

Nacionalna zdravstvena služba najavila je pak da će pacijentima oboljelima od raka ponuditi prilagođene COVID tretmane, uključujući lijekove bez većeg utjecaja na imunosni sustav. Britanski zdravstveni sustav izložio se snažnom naprezanju tijekom vrhunaca u epidemiji COVID-19, u zemlji u kojoj je od koronavirusa umrlo više od 46 tisuća ljudi.

Koronavirus u SAD-u ‘izuzetno raširen’

7:10 – Sjedinjene Države suočene su s novom fazom epidemije koronavirusa, koji je “izuzetno raširenim” i to u ruralnim područjima kao i u gradovima, rekli su u nedjelju stručnjaci za koronavirus Bijele kuće. Broj slučajeva koronavirusa i dalje se povećava u nekim dijelovima zemlje, a službe javnog zdravstva pokušavaju s guvernerima pronaći odgovor za svaku saveznu državu.

“U novoj smo fazi. Ono što danas vidimo razlikuje se od ožujka i travnja. Izuzetno je rašireno u ruralnim i urbanim područjima”, rekla je glavna savjetnica Bijele kuće za pandemiju Deborah Birx. “Svima koji žive u ruralnom području poručujem: niste imuni ili zaštićeni od ovoga virusa”, rekla je ona u CNN-ovoj emisiji State of the Union.

Dodala je kako ljudi koji žive u višegeneracijskim domaćinstvima na područjima zahvaćenima epidemijom trebaju nositi maske i u kući, kako bi zaštitili starije osobe ili one koji pripadaju rizičnim skupinama. Pomoćnik tajnika za zdravstvo admiral Brett Giroir također naglašava važnost nošenja maski.

“Ako to ne učinimo i ako ne ograničimo gužve u zatvorenim prostorima, virus će nastaviti harati”, rekao je u NBC-jevoj emisiji “Meet the Press”. “Jako smo zabrinuti i to je vrlo ozbiljna stvar”, dodao je. Nošenje maski i izbjegavanje gužve ima isti ishod kao i potpuno zatvaranje, rekao je Giroir. Koronavirusom je u SAD-u zaraženo 4,6 milijuna ljudi, a umrlo ih je 155 tisuća, piše Reuters.

Kosovski premijer pozitivan na koronavirus

7:10 – Kosovski premijer Avdullah Hoti izvijestio je da je pozitivan na koronavirus, javili su u nedjelju navečer mediji u Prištini. “Danas sam se testirao na covid-19 i pozitivan sam. Nemam posebnih simptoma osim vrlo blagog kašlja. Od večeras sam u izolaciji iduća dva tjedna”, napisao je Hoti na Facebooku.

Najavio je da će za vrijeme izolacije svoje obveze ispunjavati od kuće, objavio je prištinski dnevnik Koha Ditore. Hoti je u nedjelju posjetio nekoliko poduzeća u mjestu Dragash na jugozapadu Kosova. Kosovo ima 1,8 milijuna stanovnika, a službeno je zabilježio oko devet tisuća zaraženih, uključujući 249 smrtnih slučajeva.