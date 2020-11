STRUČNJACI UPOZORAVAJU: ‘Hitno treba donijeti strože mjere jer ćemo kasnije teško kontrolirati epidemiju’; Evo što predlažu…

‘Potrebno je privremeno zatvoriti sva mjesta na kojima se okuplja veći broj ljudi, sportske, rekreativne aktivnosti, ugostiteljske objekte, veća vjerska okupljanja. Trebaju biti zatvorena sva mjesta gdje se okuplja veći broj ljudi isključujući samo nužna mjesta kao što su posao, kuća i škola’, smatra epidemiolog Kolarić

Hrvatska je jučer dosegla brojku od 1398 umrlih uslijed bolesti COVID-19, udio pozitivnih među testiranima i dalje je veći od 30 posto, a po broju novozaraženih u zadnja dva tjedna na visokom smo četvrtom mjestu u EU. Zbog svega toga dio znanstvenika i liječnika traži hitno donošenje strožih mjera, a među njima je, kako piše Večernji list, više članova Vladina Znanstvenog savjeta.

Do sada su, zbog nedonošeja strožih mjera, prema Vladi i nacionalnom stožeru najkritičniji bili znanstvenici Ivan Đikić i Igor Štagljar, koji nisu članovi Vladina Znanstvenog savjeta. U subotu je nove mjere nazvala “kamilicom” i predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika IHUBOL) Ivana Šmit. I jedan d vodećih domaćih imunologa, Stipan Jonjić, profesor na Medicinskom fakultetu u Rijeci također smatra da postojeće mjere treba postrožiti.

ĐIKIĆ OPET ŽESTOKO: ‘Mjere su zbunjujuće, u konfuznom smo lockdownu; Markotić je pogazila Hipokratovu zakletvu; Bojim se…’

Jonjić: Ograničiti obiteljska okupljanja

Jonjić smatra da je epidemija poprimila takve razmjere da će je biti teško kontrolirati čak i strožim mjerama.

“Između ostaloga treba pokušati limitirati obiteljska okupljanja, jer u ovom stadiju razvoja epidemije takva okupljanja mogu biti dostatna za nesmetano širenje virusa. Jasno isticanje tog problema preko medija može biti jako korisno. Moramo biti svjesni da učinak tih mjera nećemo vidjeti prije barem nekoliko tjedana. Razumljivo mi je i prihvatljivo da se ne ide na potpuno zatvaranje, ne samo poduzeća već i škola, napose nižih razreda, ali neke djelatnosti uz koje se vežu okupljanja kao glavni uzrok širenja virusa jednostavno treba izričito zabraniti i sankcionirati prekršaje. Mislim da nam je ovo zadnji čas da spriječimo urušavanje zdravstvenog sustava koji se još uvijek nekako nosi s teškoćama, jer ne znamo što je pred nama u idućih nekoliko tjedana ili mjeseci”, kazao je Jonjić za Večernji list.

‘DOSTA JE APELA, TREBA PODUZETI STROŽE MJERE’ Štagljar upozorava da bi do kraja idućeg tjedna moglo biti i 2000 slučajeva, no to nije ono najgore

Kolarić: Zatvoriti sva mjesta gdje se okuplja više ljudi

Epidemiolog Branko Kolarić napominje da su neke zemlje EU s razlogom uvele stroge mjere i prije velikog rasta broja zaraženih baš zato da bi ga spriječili.

“Da se od danas više nitko od građana ne pomakne iz svojih kuća i ne zarazi, nama će situacija i dalje biti teška sljedeća tri tjedna s obzirom na postojeći broj zaraženih i onih u samoizolaciji. Strože mjere su nam potrebne, potrebno je privremeno zatvoriti sva mjesta na kojima se okuplja veći broj ljudi, sportske, rekreativne aktivnosti, ugostiteljske objekte, veća vjerska okupljanja. Dakle, trebaju biti zatvorena sva mjesta gdje se okuplja veći broj ljudi isključujući pritom samo nužna mjesta kao što su posao, kuća i škola. Dobro bi bilo na tri tjedna srednje škole i fakultete prebaciti na online nastavu”, istaknuo je Kolarić dodavši da bi odgađanje donošenja strožih mjera moglo dovesti u pitanje i iduću turističku sezonu.

STOŽER ODOBRIO NOVE MJERE: U ovim dijelovima zemlje zabranjuje se održavanje misa i vjerskih okupljanja

Hoće li Vlada i Nacionalni stožer žurno reagirati?

Osim toga, kaže epidemiolog Kolarić, i kod uvođenja strožih mjera uvijek treba računati da ih se dio građana neće pridržavati i pridonosit će širenju zaraze.

“Strategija stvaranja kolektivnog imuniteta može samo dovesti do velikog broja umrlih i zaraženih, a kakve će biti zdravstvene posljedice zaraze po ljude, to još ne znamo”, kazao je Kolarić dodavši da jedino rješenje nije prokuženost, koju ne možemo ostvariti, nego strože mjere do dolaska cjepiva.

S obzirom na težinu epidemije i pritisak znanstvenika i liječnika teško je vjerovati da će Vlada i Stožer čekati dva tjedna da uvedu strože mjere, piše Večernji list.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.