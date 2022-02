Vlada je predstavila mjere za ublažavanje koje bi građane i tvrtke trebale zaštititi od znatnijeg poskupljenja energenata, a stručnjaci i poduzetnici su pozdravili iste.

"Vladin paket mjera za ublažavanje rasta cijena suvisao je i dobro promišljen, mjere su dobre i nadajmo se održive", komentirao je za Hinu energetski stručnjak Davor Štern, a i stručnjak za energetiku Igor Dekanić smatra da su mjere ono što Vlada sada može učiniti i relativno kompletne.

“Uz ograničavanje rasta cijena električne energije i plina, dobro je da se pomaknulo i pitanje PDV-a, što će dosta značiti, to je i u sklopu pridruživanja eurozoni i to je dobro, kao i to što istovremeno idu i potpore za kućanstva i poduzetnike te druge mjere”, ocjenio je Štern.

U svemu tome važno je i kolike su mogućnosti u državnom proračunu za te mjere, jer sada, kako kaže, ima povećani priljev zbog PDV-a i cijena, ali to neće biti dovoljno za kompenzirati sve to.

Otežavajući problem

Komentirajući posebice najavu limitiranja rasta cijena električne energije na 9,6 posto, a cijene plina prosječno najviše do 20 posto, kao i smanjenje PDV-a na plin i toplinsku energiju s 25 na 13 posto, kao i smanjenje PDV-a na plin na 5 posto u razdoblju od godinu dana, od 1. travnja ove do 31. ožujka 2023. godine, te kako će se to odraziti na energetsko tržište i poslovanje tvrtki na tom tržištu, Štern kaže: “Netko će to moći podnijeti, a netko neće”.

“Sigurno će biti i kritika na to, no nikada ne možete sve zadovoljiti, uvijek postoji lijeva i desna strana, tj. jedna strana je realnost, koja je ograničena BDP-om i realnim prihodima u državnom proračunu iz kojeg se i dalje moraju isplaćivati plaće itd. Otežavajući problem je i što ima puno korisnika državnog proračuna u javnom sektoru koji nisu u proizvodnoj funkciji, no taj problem se ne može sada rješavati, ali dugoročno bi ga trebalo riješiti”, dodao je Štern.

Ocijenio je da je uglavnom, kao kratkoročna mjera za ublažavanje posljedica, paket sa svim mjerama dobar, a nada se i da će smanjivanjem napetosti između Rusije i Ukrajine doći do pada cijena plina i energenata i da ih neće biti teško održati, čak ni po sadašnjim parametrima.

“Sve mjere kojima se u nekom paketu pokušava zadovoljiti sve strane, i potrošnje i proizvodnje, odnosno uvoznika i distributera i potrošača, mislim da će se realnoj budućnosti iskazati kao nešto dobro”, zaključio je Štern.

'Proračun je ograničen'

Energetski stručnjak Igor Dekanić smatra dobrim što mjere obuhvaćaju dosta toga, ali i napominje da treba biti realan, jer živimo u svijetu tržišne privrede i Vlada može jedino smanjiti svoj prihod, a to znači PDV, a na to i ide.

“Pomoć dijelu socijalno najugroženijih stanovnika i pomoć dijelu privrede, posebice ribarima i poljoprivrednicima, dobro je prikazano kao pomoć mikro, malim i srednjim poduzetnicima, i to je ono što je Vlada mogla maksimalno učiniti, i koliko sam vidio i reakcije i oporbe su pozitivne”, komentirao je Dekanić.

I on napominje da treba imati u vidu da je hrvatski državni proračun ipak ograničen, ali dodaje i da se, ako se smanjuje PDV, posebice na hranu, što također sadrže mjere, očekuje da to poveća prodaju pa će to opet povećati oporezivi iznos.

Na pitanje vjeruje li da će to ‘smiriti’ cijene odnosno bar donekle zaustaviti njihov rast, odgovorio je da “to ovisi o poznatom poslovičnom i tradicionalnom hrvatskom, ali zapravo univerzalnom, trgovačkom poštenju”, ali smatra i kako će mjere ipak utjecati da ljudi žive “manje loše”.

Mjere, kaže, ne kasne, predstavljene su u dobro vrijeme, jer do 1. travnja, kada treba porasti cijena plina, ima dovoljno vremena da se sve pripremi, i zakonski i operativno. “Važno je znati i da 1. travnja počinje tzv. ljetni semestar u energetici, naročito u plinu, i prema tome mjere sredinom i koncem veljače su dovoljno na vrijeme da se sve pripremi”, poručio je Dekanić.

'Dobar smjer, ali kasno'

Udruga Glas poduzetnika (UGP) smatra da Vladine mjere idu u dobrom smjeru, no da je riječ o vatrogasnim mjerama s kojima se kasni te predlažu da stupe na snagu odmah, a ne od travnja.

“Udruga Glas poduzetnika smatra kako donesene mjere za ublažavanje rasta cijena zbog poskupljenja energenata idu u dobrom smjeru, no s istima se kasni, stoga apeliramo na Vladu da startaju odmah, a ne od travnja, a i ne vide se nikakve reforme na obzoru”, navodi se u priopćenju UGP-a.

Iz Udruge su izrazili zadovoljstvo što se prihvatio i njihov prijedlog za smanjivanja PDV-a na plin na 5 posto. No, ističu kako ne vide niti jedan razlog zašto mjere stupaju na snagu tek u travnju. Do tada će, kažu, mnogi poduzetnici zbog poskupljenja biti na koljenima. Stoga predlažu stupanje tih mjera na snagu odmah.

Napominju i kako val poskupljenja poduzetnici već osjećaju jer plaćaju i tri puta veću cijenu plina, a praktički je poskupjelo sve – od hrane, građevinskog materijala, pa do rada. “Poduzetništvo je već na udaru te ako se prvenstveno njima ne pripomogne, inflacija će jako rasti, što će u konačnici dovesti do toga da će ispaštati cijelo hrvatsko gospodarstvo”, poručili su iz UGP-a.

Ključne su reforme

Navode i kao su u Hrvatskoj cijene energenata za poduzetnike i građanstvo ogromne, a na štetu gospodarstva, što je, kažu, “u potpunosti suludo”. UGP traži istu tarifu za sve jer je “naš jedini izlaz kao društva upravo razvoj poduzetništva i to prvenstveno malog i srednjeg, uz jake i jasne reforme”.

Vezano uz mjeru smanjenja PDV-a na plin sa 25 na 5 posto u razdoblju od 1. travnja ove godine do 31. ožujka 2023. iz UGP-a drže kako se i PDV na struju treba smanjiti s 13 na 5 posto.

Osvrnuvši se na potporu koju će dobiti mikro, mali i srednji poduzetnici s prosječnom godišnjom potrošnjom struje do 10 gigavatsati (GWh) od 15 lipa po kWh, naglašavaju da je “nužno povećati iznos od 15 lipa po kWh, jer će ova mjera samo djelomično pomoći onima koji dobiju povećani račun”.

Također ih zanima koja je konkretna mjera za plin budući da je smanjenje PDV-a prolazna stavka te će pomoći samo paušalnim obrtnicima. Kako bi se izbjegla velika šteta na teret poduzetnika, u mjerama je bilo potrebno ograničiti cijenu plina na 0,382 kn/kWh, navode iz UGP-a.

“Podržavamo mjere, no smatramo da se s istima kasni i da su nažalost uvijek i samo vatrogasne. Ono što tražimo su ključne reforme kako bismo kao društvo napravili iskorak”, kazao je predsjednik UGP-a Hrvoje Bujas.

Smatra i da su nam potrebni novi modeli energetske politike za građanstvo i za poduzetnike, što znači ujednačavanje cijene za jedne i druge. “Zašto bi poduzetnici uvijek trebali nositi sav teret društva? Želimo napokon i tu temu staviti na stol!”, kazao je Bujas.

Pratit će provedbu

Iz Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) su kazali kako je današnji paket mjera koje je predstavila Vlada na tragu onoga što su posljednjih tjedana razgovarali s Vladom.

“Mjere su na tragu onoga što smo posljednjih nekoliko tjedna razgovarali s Vladom. Paket je sveobuhvatan i smatramo da će rezultirati suzbijanjem poskupljenja. Hrvatska udruga poslodavca će pratiti provedbu mjera i zalagati se za daljnje rasterećenje poslovanja poduzetnika”, istaknuo je glavni direktor HUP-a Damir Zorić.

Vlada je u srijedu predstavila paket mjera za ublažavanje rasta cijena energenata ukupno vrijedan 4,8 milijardi kuna, a među mjerama su sniženje stope PDV-a na plin i neke poljoprivredne proizvode te na higijenske uloške i tampone i ulaznice za sportske, kulturne i ostale priredbe, subvencije na cijenu plina, promjene u sustavu naknada socijalno ugroženima, jednokratne naknade za umirovljenike itd.