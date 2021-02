NE PRESTAJU KONTROVERZE OKO ASTRAZENECE, HRVATSKI STRUČNJAK: ‘I stariji bi se trebali njime cijepiti, za to postoji dobar razlog’

‘Oni su očito odlučili da moraju presložiti svoje proizvodne kapacitete i nastao je velik zastoj u isporuci. Sad smo tu gdje jesmo i radimo što bolje možemo u zadanim okolnostima’

Hrvatska je do ožujka ove godine trebala, prema planu, imati milijun cijepljenih, no problemi s isporukom cjepiva sve su usporili. “S dvije doze cijepili smo gotovo 40.000 ljudi, a plan je bio drugačiji. On je previđao veće isporuku cjepiva, sve se usporilo, ali svi kaskaju za ostvarenjem koje su željeli. Hrvatska je željela u ožujku imati milijun cijepljenih. To ćemo očito morati malo pričekati”, rekla je prim.dr. sc. Marija Bubaš, pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, odgovarajući na pitanje koliko Hrvatska zaostaje od prvotnog plana cijepljenja u HRT-ovoj emisiji Otvoreno.

Količine cjepiva ne zadovoljavaju interes ljudi

“Kašnjenje je kombinacija više faktora. Astrazeneca je dala naznake da će biti prvo cjepivo koje će biti registrirano, no na kraju je treće registrirano. Pfizer je prvi registriran i onda je bila i velika potražnja. Oni su očito odlučili da moraju presložiti svoje proizvodne kapacitete i nastao je velik zastoj u isporuci. Sad smo tu gdje jesmo i radimo što bolje možemo u zadanim okolnostima”, dodala je Bubaš.

U Hrvatskoj počinje cijepljenje cjepivom AstraZenece, kojeg je Hrvatska kupila najviše. Tim cjepivom cijepit će se i stariji od 65 godina, premda su neke europske zemlje odustale od cijepljenja svoje starije populacije jer nema dovoljno podataka o učinkovitosti za tu dobnu skupinu. “Danas smo dobili 1800 Astrazenecinog cjepiva, 1000 Moderninog, a sutra i 2340 Pfizerovog cjepiva. Moramo se prilagoditi okolnostima i nitko ne može predvidjeti kojom će dinamikom dolaziti cjepivo”, rekla je prim. dr.sc. Željka Karin, ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Karin je dodala kako je zanimanje ljudi za cijepljenje u Splitsko-dalmatinskoj županiji poraslo te se količinama koje pristižu ne može zadovoljiti interes.

BEROŠ OTKRIO KADA BI SE MOGLI VRATITI NORMALNOM ŽIVOTU: ‘Ne bude li iznenađenja i novih sojeva virusa…’

‘Sva cjepiva su kvalitetna’

Voditelj Službe za epidemiologiju i javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, doc. prim. dr. sc. Ante Cvitković rekao je kako je u njihovu županiju stiglo 600 doza AstraZenecina cjepiva i 300 doza Modernina. “Sutra očekujemo preko 700 doza cjepiva Pfizer koje je namijenjeno za drugu dozu onih koji su tim cjepivom cijepljeni prvom dozom”, rekao je Cvitković te dodao kako je zanimanje za cijepljenje u toj županiji prema procjenama po ambulanti 100-200 osoba starijih od 65 godina. Cvitković smatra da će biti sve više zainteresiranih za cijepljenje.

Prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača, sa Zavoda za fiziologiju i imunologiju riječkog Medicinskog fakultet govorio je o uspješnosti AstraZenecinog cjepiva među starijom populacijom. “Osobe starije od 65 godina trebali bi se cijepiti s Astrazenecinim cjepivom i ne čekati neko drugo jer se u tom razdoblju mogu inficirati. Cijepeći se ovim cjepivom ne bi dobili slabe ili nikakve nuspojave, a dobili bi adekvatnu imunost. Sigurno je da se radi o kvalitetnom cjepivu koje nema štetne učinke i koje će kod starijih osoba dati adekvatnu imunost i smanjiti zaraznost i naravno teže oblike i time smrtnost”, rekao je.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.