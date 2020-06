STRUČNJACI SECIRALI DEBATU: ‘Raspudić ponavlja rečenice svoje supruge, a Škoro sad diže ruke od pobačaja…, Ma, sve je to promašeno’

Nastup Gordana Jandrokovića, Miroslava Škore, Milana Bandića, Rajka Ostojića i Nine Raspudića na prvom RTL-ovom sučeljavanju, prokomentirala su dvojica političkih analitičara

RTL je od večeras započeo serijal predizbornih sučeljavanja u kojima će svake večeri do izbora ugošćivati predstavnike najsnažnijih izbornih lista u svim izbornim jedinicama. Uvodno sučeljavanje je odmah bilo žestoko, jer su se u istom studiju našli nositelji lista iz, po mnogima najbitnije, druge izborne jedinice – Gordan Jandroković, Miroslav Škoro, Milan Bandić, Rajko Ostojić i Nino Raspudić.

Njihov su nastup, ali i cjelokupnu kampanju, zajedno s izbornim arsenalom, u RTL Direktu prokomentirali politički analitičari Žarko Puhovski i Krešimir Macan. Najprije su se dotaknuli televizijskih spotova.

“Nazadujemo. Nekad je bilo više truda, ovdje se radi šablonski. Nemamo dojam da će se nešto graditi. I to je to. Ima varijacija, ali što se tiče velike TV bitke, nema ih. Nemaju stranaca. Sanader je uvijek uzimao strance. Imali smo silne ratove. Toga nema”, smatra Macan, dok Puhovski dodaje: “Sad je to važnije nego ikada, jer neće biti skupova. Oni ne shvaćaju medije, ljudi koji vode stranke i to je njihov problem. Jednostavno i jeftino se mogu stvari činiti, preko društvenih mreža… Nemoguć je spot bez malo duhovitosti. To mora biti malo zabavno”, kaže profesor.

Seciranje petorke

Svatko od njih je na svoj način prokomentirao i večerašnje sučeljavanje petorice kandidata, a u svojim opaskama je Puhovski bio rječitiji.

“Ja mislim da svi očekuju sučeljavanje dvojice predsjednika stranaka. Ako završi kao neriješeno u svemu, nitko tu reprizu neće gledati”, istaknuo je Macan, dok je Puhovski secirao svakog kandidata zasebno: “Oni su od početka igrali na remi. Jandroković je bio stisnut, Raspudić nije bio kao komentator ovdje. Ostojić se ponašao kao pobjednik. Bandić je isto bio pobjednik. Škoro je bio bolji nego obično. Ostojić je Raspudiću dijelio lekcije, Raspudić ponavlja rečenice koje je njegova supruga rekla pet sati prije. A Škoro, kad dođe do pobačaja, diže ruke. A oni su tu temu uveli, a sad se prave da to nije tema. To sve ljude ne zanima, ja mislim da je to promašeno. Prava tema će biti ako se nešto pokaže kod predsjednika”, istaknuo je Puhovski.

Istaknuli su kako su htjeli vidjeti i svježija lica u ovoj debati. “Tu je trebalo dovesti ove iz Možemo. Oni imaju puno bolje šanse nego prije dva mjeseca. Dosta je realno da dobiju tri mjesta. Imaju pametnu kampanju i pametno su se postavili. Međutim, oni nisu opasnost za SDP, nego što su ovi za HDZ”, naglasio je Puhovski.

Nema odgađanja izbora

No, u ključna dva tjedna prije izbora u sve se umiješala ponovno razbuktala epidemija koronavirusa. No, stručnjaci smatraju da se, unatoč svemu, izbori ne trebaju i ne mogu odgoditi.

“Bitno je kako će odraditi. Ako se epidemija stavi pod kontrolu, kampanja će završiti najobičajnijim tijekom. Zašto bi odgodili izbore”, pita se Macan, dok je Puhovski zaključio: “Ustavno i zakonski se izbori ne mogu odgoditi. Supotpisom premijera i predsjednika države se proglašava izvanredno stanje. S unaprijed određenim rokom. I onda kad završi izvanredno stanje se određuje novi datum izbora. Pitanje je kakve će biti mjere na biračkim mjestima. U zakonu piše do 19 sati da se izbori završavaju. Pitanje je što će biti s Domovima… Ono što mogu napraviti je da povećaju broj članova biračkih odbora. Bit će poteškoća. Mala izlaznost bi mogla odgovarati SDP-u.”