STRUČNJACI SECIRALI DEBATU: ‘Bernardić se usosio neverbalnom komunikacijom, a Plenković bahatošću; jedno su obojica trebali napraviti’

Puhovski i Macan detaljno su analizirali prvo sučeljavanje šefova SDP-a i HDZ-a: ‘Bernardić nije pregažen, a Plenković nije izgubio birače. Nitko nije dobio neodlučne’

RTL-ovi izborni analitičari Žarko Puhovski i Krešimir Macan analizirali su uživo prvo sučeljavanje između Andreja Plenkovića i Davora Bernardića na RTL-u. “Bernardić nema što izgubiti”, komentirali su na početku.

Početna tema bila je koronavirus i odmah je krenulo žestoko. Bernardić je rekao kako se još uvijek nije testirao ali da će morati jer se trenutno nalazi u studiju s visokorizičnom osobom, čelnikom HDZ-a Andrejem Plenkovićem. Plenković je uzvratio da mu je stigao četvrti test te da je negativan.

“Odličan uvod Bernardića, ali ‘zakucao’ je Plenković”, smatra Macan. Puhovski je dodao da je to kao šah, prvih 20 poteza je očekivano.

Nastavilo se u sučeljavanju s koronavirusom, prebacivanjem “loptice odgovornosti” i “tko je što trebao, a nije učinio”. Macan je rekao da Plenković zna sve o koronavirusu i sve će objasniti Bernardiću iz glave. Puhovski je nadodao: “I dalje se igra šah.”

Plenković neverbalno superiorniji

Bernardić je izabrao vrlo rano bahatiji i agresivniji pristup prema oponentu.

Macan kaže – “Plenković je dvaput imao lapsus oko umrlih od koronavirusa, a Bernardić ima lošu neverbalnu komunikaciju. Izgleda neuvjerljivo i kao da traži pomoć. Plenković ga je ‘fiksirao’.”

Puhovski je ustvrdio da je Plenković počeo gubiti živce. “Bernardić je neiskusan. Plenković ga i dalje ‘fiksira’, smije mu se”, dodao je Macan. dok Puhovskismatra da je “Plenković superioran neverbalno, što je čudno za premijera.”

Nastavilo se o koronavirusu, Bernardić je pokušavao napasti, a Plenković je spremno odgovarao, uz osmijeh. “Bernardić mu se ne zna nasmijati na isti način”, rekao je Macan, a Puhovski se slaže- “Neverbalno ne može ništa. Sve što se ne govori je na Plenkovićevoj strani.”

I nastavlja se “koronavirus tema”. “Za Bernardića je dobro ako je duel ‘tu negdje’, a zasad je ‘tu negdje’. Ali, ne zna kad treba dići glas”, komentirao je Puhovski. Macan je konstatirao da se Bernardić pripremio oko korone i na temu korupcije, ali da ne zna kako to iznijeti.

BERNARDIĆ O ‘REKTALNOM ALPINISTU’, A PLENKOVIĆ O SVOJOJ NADMENOSTI: Evo što su odgovorili kad ih se to pitalo

Bernardiću ide u korist Plenkovićevo dociranje

Prešlo se na temu ekonomije i gospodarstva. “Bernardić nije uvjerljiv, izabrao je populistički pristup”, smatra Macan. Puhovski nastavlja – “Uz populistički sadržaj bi trebala ići i populistička forma, bez tih papira.”

“Kad Plenković dobije riječ i Bernardić ga pusti, postane dosadno, nema tu poruka biračima. Mora zaiskriti, ovako neće biti pobjednika”, rekao je Macan, a Puhovski je dodao da je to za Bernardića dobro.

I u tom trenutku Plenković je postao bahatiji, docirao je Bernardiću. “Ne, ovo nije dobro, bahatost nije dobra”, komentirao je Puhovski. Macan je dodao kako to nije trebao napraviti, a da Bernardić “ubija” s papirima.

Postaje zanimljivije, tema je životni standard građana. “Da jedan od njih prizna barem malu grešku, dobiva”, smatra Puhovski. Macan je ustvrdio da Plenković ne smije ići u dociranje jer će izgubiti simpatije. “Ne smije biti bahat.”

Trenutak kad je Plenković izgubio živce

Na red su stigle investicije, proračun, porezi, smanjenje broja ministarstava. “Bernardić pokušava naživcirati Plenkovića, da mu počne docirati”, rekao je Macan. Nova tema bila je INA, odnosno, njena situacija sad, kao i sve što je dovelo do nje. “Kad dođe na temu ekonomije, Plenković ubija”, kaže Macan.

Prošla je polovica emisije, slijedi odmor. Ali, baš prije njegova “proglašenja” Bernardić je uspio naživcirati Plenkovića. “Evo, izgubio je Plenković živce”, rekao je Puhovski, a Macan nadodao: “To nije smio.”

“Saved by the bell, spasilo ga je zvono u posljednji čas”, zaključio je Puhovski.

BERNARDIĆ IZABRAO TITA, A NE TUĐMANA, PLENKOVIĆ ŠOKIRAN: ‘Nevjerojatno. Ok, neka javnost zna da je SDP za Tita’

Bernardićev dobar početak drugog dijela

Tema zagrebačkog potresa “otvorila” je drugi dio sučeljavanja. “Bernardić kontinuirano ima dobru pripremu. Ovdje govori iz glave”, komentirao je Macan. Puhovski je nadodao da se tu dobro držao. “Dobro mu je došla pauza, ne gleda u papire. Andrej više priča, a uvjetno rečeno, manje kaže”, rekao je Macan.

Bernardić je “kopao” po papirima i izgubio onaj koji traži, što mu je Plenković napomenuo. Bernardić je svoju grešku priznao. “Hahaha, dobro je, ovo je bilo dobro”, nasmijao se Macan, a Puhovski dodao da se dobro snašao.

PLENKOVIĆ PROZVAO BERNARDIĆA: ‘Zar vas je Maja Sever pripremala za debatu?’; odmah se i ona javila na Twitteru

Prepirka oko ministra Ćorića

Tema su potom bili potencijalni koalicijski partneri. No, Bernardić je ponovno okrenuo tu temu na navodnu korupciju, afere i skandale, prvenstveno od strane ministra Tomislava Ćorića. Plenković je okrenuo na “drugu stranu” i navodne korupcije, afere i skandale oporbe.

I dok je Puhovski bio mišljenja da to nije trebao spominjati, Macan je ustvrdio da to vole HDZ-ovci čuti. “Opet docira. Isti Milanović, isti Sanader”, kaže Puhovski. “Bernardić ga pokušava natjerati da kaže što ima u istragama, da bi poentirao kako ih on nadgleda, ali zasad se Plenković ne da”, kaže Macan.

Bernardić se uporno “drži” Ćorića. “Ljudi ne znaju detalje te afere, ne treba o tome”, konstatirao je Macan.

Povelo se pitanje o zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću kao koalicijskom partneru. “Bernardića je sjajno pripremio onaj tko ga je pripremao. Uspješno ‘tjera’ Plenkovića da mu docira”, smatra Macan. “Čudno da nije iskoristio da dobiva u tri od četiri ankete”, rekao je Puhovski.

Kod pitanja velike koalicije, Macan tvrdi da je Bernardić pokazao jasan stav. “Dakle, novi izbori…”, kae Puhvski, a Macan je ustvrdio još i da tko god da je radio “psihoprofil Andreja Plenkovića, znao je kako ga iznervirati”.

ZDS i obrazovna reforma

Potegnulo se i pitanje o pozdravu “Za dom spremni”. Bernardić je bio jasan, a Plenković se pozvao na Račana. “Bernardić ne zna reći da je Tuđman više od svih bio protiv HOS-a”, komentirao je Puhovski.

I obrazovna reforma uspjela se “ugurati” u sučeljavanje. “Po PISA testovima smo bolji od sedam zemalja EU. U čemu smo još bolji od sedam zemalja EU? Zašto to ne spominju?”, upitao je Puhovski. “Bernardić je puno bolji nego se očekivalo, to je za njega dobro. Nije pobijedio, ali nije ni izgubio”, smatra Macan.

Nakon što se Bernardić dotaknuo PISA testova, ali u negativnom kontekstu, Puhovski se upitao: “Ma kako su poražavajući?! Zašto ne pita Plenkovića što misli o Blaženki Divjak?”

Tko je pobijedio?

Prema anketi Net.hr-a čitatelji su stava da je Bernardić pobjednik. “Očekivalo se da će Bernardić biti pregažen, ali on drži poziciju, dugo se pripremao i to je u redu. Svaki je jednom bio pripravnik za premijera”, rekao je Macan. “Da, ovo je dobro ispalo za Bernardića”, dodao je Puhovski.

Macan je uvjeren da nitko nije pobijedio: “Nema pobjednika, Bernardić nije pregažen, a Plenković nije izgubio svoje biračko tijelo. Nitko nije dobio neodlučne.”

Puhovski je objasnio što su obojica radili loše. “Bernardić je izvedbu upropastio neverbalnom komunikacijom, a Plenković nevjerojatnom bahatošću.”

Na kraju se potegnulo i kratko pitanje “Tuđman ili Tito? Dinamo ili Hajduk?”. “Bero je za Tita, a Plenković je titoist”, kaže Puhovski.

Bernardić je iznenadio

Nakon debate Macan i Puhovski su otkrili svoje prve dojmove za RTL Direkt. “Bilo je žestoko, malo predugo i relativno sadržajno. U osnovi se dogodilo ono što sam ja pretpostavljao da će se dogoditi. Bernardiću je bilo bitno da se ne osramoti i to mu je uspjelo. On je svoje dobre pripremljene točke djelomično oštetio tim prtljanjem po papirima. Plenković je tamo gdje je bio superioran oštetio tu superiornost tako što je bio ‘ja sam super, ja znam bolje, ti uči’ itd. Ta bahatost mu ne pomaže i to su bile u osnovi po mom sudu glavne odrednice tog razgovora”, rekao je Žarko Puhovski.

Macan je kazao je li Bernardić iznenadio. “Pa zato što su očekivanja bila niska, lako ih je bilo preskočiti, ali je činjenica, mora mu se priznati, kad su ovako bitna sučeljavanja morate raditi pripremu. Dojma smo da je on radio detaljnu pripremu, dosta je proučavao Plenkovića i znao kako treba krenuti. I krenuo je oštro. Onaj prvi napad je bio pokušaj nokauta u prvoj minuti, ali mu je uzvraćeno s onim testom, tako da je žestoko krenulo, kasnije se malo razvodnilo”, objasnio je Krešimir Macan.

DRUŠTVENE MREŽE GORE ZBOG DEBATE, DOBILI SMO NEKE GENIJALNE MEMOVE: Beru uništili zbog papira, a pazite zbog čega su opleli po Plenkiju

Sudar titana?

Objasnili su je li ovo bio “sudar titana”. “To je malo pretjerano, to su dvojica pripravnika za premijera, nitko treći nema šansu da bude premijer u ovom trenutku. Oni su se tu pokazali kao političari različito uspostavljenih sposobnosti, Plenkoviću su sposobnosti što poznaje stvar, rutina i vrlina i to je njemu išlo. Bernardić je zaostajao u ‘body languageu’, držao se zgrčeno, recimo Plenković je znao gledati s podsmijehom. Bolje razumije kameru.

Plenković se malo poljuljao kad se Jadranka Kosor spomenula, međutim tu smo pretrčali preko toga, tu je moglo biti neugodnih situacija. Zapravo se nije inzistiralo na tim neugodnim točkama. Ne mogu razumjeti zašto Bernardić u nijednom trenu nije rekao da u 3 od 4 ankete on vodi”, kazao je Puhovski.

Tko je više gubio živce?

Objasnili su i tko je više gubio živce. “Više je gubio živce Plenković. Puno je bolje Bernardić gađao na taj psihoprofil Plenkovića i govorio mu ‘ti znaš’, onda mu je ovaj dokazivao da zna. Nije bilo toliko obraćanja građanima oko onih neodlučnih, one koje su trebali dobiti, nisu ih dobili ni jedni ni drugi, ali svi smo od Bernardića očekivali da će biti pregažen. Možda je i neka strategija HDZ-a bila da to ispadne nokaut. Nije ispalo. To je bila makljaža, ružan boks”, objasnio je Macan.

Zakuhalo se odmah na početku, no postavlja se pitanje je li Bernardić skupio političke poene. “Njemu su svi poeni bili skupi. Prvo se mučio da bi dobio neki poen. Nema govora da bi on imao jeftine poene. On je imao neke populističke teze, ali on ih iznosi na način birokratskog političara i to je paradoks. Populistički političar nema papire, on lamaće rukama, kaže Forza Italia, naprijed naši, dolje njihovi. Drugo to je svako malo djelovalo ko Verdi, tercet, bariton i tenor i onda se na kraju probija sopran, to je Damira pomalo. Nije bilo baš tako uređeno kao Verdi, ali je djelovalo”, rekao je Puhovski.

PLENKOVIĆ SE IZJASNIO OKO POZDRAVA ZDS: ‘Ja sam osobno protiv tog pozdrava, nema mu mjesta, osim malih iznimki’

Plenković nije imao neku pripremu

Upitan je doprijelo do birača to što je Plenković pokušavao ispričati sve što je Vlada učinila, Macan je rekao da nije nužno. “Ne nužno na ovaj način jer ovo nabrajanje, kad nabrojite 1, 2, 3 činjenice, onda date neki zaključak. Ako je previše nabrajanja, ne prolazi, isto što i papiri nisu prolazili. Dugo nabrajanje je bilo pandam ovim papirima. Svi smo primjećivali to nekakvo gledanje, pitali smo se što gledaju dolje. Očigledno je bio neki ekran pa su stalno gledali sebe i onda je to izgledalo neobično gledateljima, jer što oni gledaju negdje sa strane, ne gledaju jedan drugoga. Tu je prednjačio Bernardić koji je išao s tim papirima. To mu je netko u pauzi rekao pa se popravilo. U vizualnom djelu bilo je tu više nedostataka, u samom tekstualnom dijelu Bernardić je bio jako dobro pripremljen. S druge strane Plenković standardno. Plenković nije uopće imao neku pripremu”, rekao je Macan.

“Pitanje je bilo Bernardiću koga cijeni više Tita ili Tuđmana. Plenković je onda rekao kakav Tito, Tuđman je tu, ali onda je rekao na pitanje o klubovima, ja ne navijam za Hajduk i Dinamo nego za reprezentaciju. To je bio Titov odgovor navija li za Dinamo ili… Plenković je Titoist, a ovaj navija za Tita”, primjetio je Puhovski.

Puno dobili da su priznali neku svoju grešku

Na pitanje je li rasprava bila pregruba, Macan kaže: “Meni je bilo prihvatljivo da su se uvažavali kad su jedan i drugi govorili. Koštali su Bernardića na kraju papiri. Bernardić je priznao da je izgubio papir. To je bilo simpatično, tu smo se nasmijali i reagirali”, rekao je Macan.

“Obojica bi strašno puno dobili da su rekli nešto o nekoj svojoj grešci. Dobio bi Plenković poene, ali to on ne može. Bernardić također. S druge strane, kreću na pola. Bernardić njemu kaže ‘vi ste napuhani balon’ i ovaj kaže ‘demantirat ću te’. Što se radi s napuhanim balonom? Probušiš ga, ne demantiraš ga. Ali on neće ići do kraja. To je bilo malo čudno. Bilo je to sve u svemu na način koji nije ispod razine koji ćete vidjeti svugdje u svijetu, malo demagogije, ali nisu puno gori od nas ostalih. Obojica su po mom sudu načelno griješili jer su se ponašali na način da postoji neka opća publika koju trebaju osvojiti. A zapravo Plenković treba osvojiti Škorinu publiku, Bernardić treba osvojiti publiku koja je lijevo od njega, dakle Možemo! itd.”, rekao je Puhovski.

Tko je kvalificiraniji za premijera?

“Nedvojbeno je da će to biti Plenković, on je to stalno potencirao. Bernardić se pripremio pa mu je spočitavao Kurza i ostale, kao nisu to tvoji prijatelji. Ali je realno bilo na pitanjima ekonomije, oko INE, bilo je tu preplitanja. Kad je bilo pitanje vanjske politike tu je Plenković trebao biti superiorniji”, rekao je Macan.

“Plenković tu nasjeda na visoku loptu da bude bahat. Imamo tradiciju Sanader, Milanović, Plenković koji imaju stalno tu varijantu spočitavanja. S druge strane kvalificiranje svaki Štefek i Štefica koji ima 76 mjesta u parlamentu. Naravno da je po iskustvu i rutina i vrlina Plenković u prednosti, ali Bernardić može imati bolji tim od njega. Samo što je Bernardićeva šansa da dobije koaliciju jako mala. Plenković je trebao odgovarati manje profesorski. Imao je sve loše osobine profesora”, zaključio je Puhovski.

“Uvreda je manje nego što je uobičajeno u europskom političkom rječniku. Tu postoji prevelike nervoze u tom pogledu. To nije bilo ništa strašno. Bili su jako čudni previdi. Međutim, to su sve sitne stvari. Oni su pokazali da su dvojica ljudi koji imaju poziciju i imaju se s čime sučeliti. To je za Bernardića uspjeh, a Plenković se pokazao kao gospodin kandidat za one koji ga vole. Međutim s tim manama bahatosti”, rekao je Puhovski.

“Teško je ovo moglo doći do neodlučnih. Ako smo imali neke poruke za neodlučne, nismo ih dobili. Dobili smo poruke za navijače”, rekao je Macan.

Je li se Bernardić više utemeljio na ljevici?

“Ne na ljevičarski način. On nije apsolutno ništa ljevičarski rekao večeras, veći porezi, drž’ ne daj. On se kao političar opće prakse koji se ne da izbaciti iz sedla, potvrdio”, zaključio je Puhovski.

Bernardić o HRT-ovim prezentacijama i Plenkoviću o komentaru na to. “To pokazuje to da nije bio do kraja istreniran, nije se pripremio za tu situaciju. Trebao je biti spreman da će se tako nešto ponoviti. Ako je protivnik analizirao tvoje slabe strane, onda ide ponavljati”, rekao je Macan.

DEBATA ZAVRŠILA S TITOM: Bernardić: ‘Zašto imate kompleks od Milanovića?’; Plenković: ‘Čuo sam da vam je Bandić pomogao…’