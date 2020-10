STRUČNJACI S RUĐERA ŽELE POMOĆI, A STOŽER IH IGNORIRA: ‘Imamo sve potrebno za testiranje na COVID, nitko nas ne kontaktira’

‘Imamo sve potrebno za testiranje na COVID. Još 18. ožujka smo se javili vodećim ljudima Nacionalnog stožera, no do danas nema odgovora’

Dok se stvaraju gužve zbog testiranja za novi koronavirus, na Institutu “Ruđer Bošković” deset molekularnih biologa s laboratorijem i svom potrebnom opremom nisu iskorišteni, iako su sredinom ožujka ponudili da pomognu, doznaje 24sata.

“Mi imamo sve potrebno za testiranje na COVID, laboratorij i ljude, odnosno molekularne biologe. Još 18. ožujka smo se javili vodećim ljudima Nacionalnog stožera, no do danas nema odgovora. Dakle, mi smo stručnjaci koji već imamo svoja primanja i sve riješeno te nudimo se da ni kunu ne moraju utrošiti na zapošljavanja i opremu. No nitko nas ne kontaktira”, kažu iz Instituta za 24sata.

Markotić nije nitko kontaktirao

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u tvrdi da je nitko od mikrobiologa s Instituta ‘Ruđer Bošković’ nije zvao vezano za dijagnostiku COVID-19. “Ali nedavno me, s obzirom na to da se znamo i da smo dijelom znanstveno surađivale, kontaktirala dr. sc. Jelena Knežević, znanstvenica s Instituta ‘Ruđer Bošković’, i ispred svog tima iskazala svoju dobru volju i infrastrukturne mogućnosti za PCR testiranjem”, dodaje Markotić.

Kaže da je s obzirom na značajne kapacitete u sustavu zdravstva, gdje postoje ljudi s iskustvom u kliničkoj dijagnostici i dijagnostici zaraznih bolesti, dogovoreno da će se prvo iskoristiti svi kapaciteti i ekspertiza s kojima raspolaže zdravstveni sustav.

“Ako bude potreba za dodatnim kapacitetima, potražit će se pomoć od znanstvenog sustava, za što je potrebno napraviti i određene administrativne preduvjete koji su u zdravstveni sustav već inkorporirani”, kaže Markotić te se zahvaljuje kolegici Knežević i drugim kolegama iz znanstvenog sustava.

