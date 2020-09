STRUČNJACI SU ‘RAZMONTIRALI’ PLENKOVIĆEV NASTUP: ‘Ulazimo u jesen, proračun je prilično prazan… Sve više će se vidjeti nervoza’

Petar Tanta i Željko Riha komentirali su komunikaciju premijera Plenkovića s oporbenim zastupnicima u Saboru

Komunikacijski stručnjaci i politički analitičari, Petar Tanta i Željko Riha, komentirali su današnje odgovaranje premijera Andreja Plenkovića u Saboru. Premijer je odgovarao na jako neugodna pitanja, a ovi stručnjaci su se za N1 osvrnuli i na trajanje ministara u ovoj Vladi te “Berošev paradoks”.

Tanta je zamijetio da je, kada su ga već pred ulazom u Sabor zaskočili novinari s pitanjima oko Ustavnog suda, Plenković već bio nervozan. Onda je, objašnjava on, “krenulo rešetanje”. Komunacijski stručnjak podsjetio je na niz Plenkovićevih verbalnih okršaja sa zastupnicima, od Marijane Puljak pa do Peđe Grbina.

“Plenkovićevi odgovori su bili na razini, ako se prisjetimo onog sučeljavanja s Bernardićem, na razini onog dociranja. Mislim da ćemo sljedeće četiri godine na svaku temu, koja mu je neugodna, čuti to dociranje”, komentirao je Tanta na N1.

Riha: ‘Čini mi se da Plenković nema razloga za nervozu’

Plenkovićevo ponašanje Tanta tumači time što je premijer “vidio da to kod njegovih birača funkcionira”. Na pitanje znači li premijerova izjava da “neće dopustiti nikakvo blaćenje” to da Plenković s ovom svojom Vladom kreće ispočetka, tj. da neće sada dopustiti da itko njegove ministre povezuje s korupcijom, Riha odgovara:

“Prvi mandat je bio rekordan po broju ministara koji su otišli. U drugom mandatu, a s ovom snagom u parlamentu, on može ovakve poruke slati i samom parlamentu. Svaki premijer i predsjednik su uvijek snažniji u drugom mandatu. Mislim da Plenković nema razloga za nervozu, ali prisjetimo se da Hrvatska ulazi u jesen, da je proračun prilično prazan, jer nitko nije očekivao ovu krizu. Sve više će se vidjeti nervoza.”

Riha je zaključio da će se “morati raditi bolni rezovi”, na što je Tanta postavio pitanje za koga će ti rezovi biti bolni, za vlast ili građane.

O Milanoviću i Plenkoviću: ‘Ne idu dalje od toga da jedan drugoga živciraju’

Plenković je žestoko reagirao na izjave predsjednika Zorana Milanovića o tome da se Hrvatska de facto nalazi u izvanrednom stanju.

Upitani je li predsjednik trebao, u skladu sa svojim ovlastima, ići dalje od izjava za medije te je li trebao potegnuti pitanje ustanovni odluka Stožera na Ustavnom sudu, Riha odgovara da bi zahjev predsjednika za ocjenom ustanovnosti imao puno veću težinu.

Riha je rekao da Milanović nije išao dalje od medijskih izjava te da je smatrao da bi to imalo puno veće posljedice, što je Tanta komentirao: Zasad kao da ne idu dalje od toga da jedan drugoga jako naživciraju… Vjerojatno će samo ostati na verbalnim okršajima.”

Tanta o promjeni retorike Stožera: ‘Od srpnja je počelo spinanje informacija’

Kao komunikacijski stručnjak, Tanta je komentirao promjenu retorike članova Nacionalnog stožera civilne zaštite, iako je velik broj zaraženih koronavirusom. Tanta je kazao da mu se čini da je sredinom srpnja počelo spinanje informacija pa je podsjetio na rast broja novozaraženih:

“Mislim da kod velikog dijela građanstva to izaziva neku vrstu straha. Mislim da netko tko stoji iza komunikacije Stožera, prije svega Beroša, Capaka, Markotić, da su to shvatili i da su odlučili ublažiti tu priču. Sadašnja komunikacija je smišljena tako da se smanjuje strah građana od rasta broja zaraženih”, komentirao je Tanta.

‘Berošev paradoks’

Na proljeće ministar zdravstva Vili Beroš uživao je veliku popularnost kod domaće javnosti te ga se tada ozbiljno predlagalo kao HDZ-ovog kandidata za zagrebačkog gradonačelnika, a danas mu je popularnost pala na oko tri posto na eventualnim izborima. Za to Tanta ima poseban naziv – “Berošev paradoks”.

“Mislim da ćemo to zvati ‘Berošev paradoks’. On je naslijedio Kujundžića koji je bio izrazito loš komunikator. A Beroš nikome ne uskraćuje komunikaciju, dostupan je 24 sata dnevno, vrlo je otvoren. Javnost ga je upoznala i vrlo brzo o njemu stvorila mišljenje kao o čovjeku koji resor vodi energično i stručno. A onda nakon one procesije na Hvaru, shvatili smo da su neki jednaki, a neki jednakiji”, komentirao je Tanta pa potom nabrojao niz slučajeva kada se vidjelo da Beroš postupa prema političkom diktatu.

“Ali kada donese neku odluku, Beroš je donese tako da bude i politička i zdravstvena”, zaključio je Petar Tanta na N1.

