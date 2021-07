Iako je pandemija koronavirusa malo popustila, to ne znači da smo s ovom opakom bolešću završili. Virusni imunolog prof.dr. Luka Čičin Šain i zadarski infektolog Miro Morović za Novi list su govorili o pandemiji, ali i o mogućem datumu kada ćemo istu „ukrotiti“.

Teoretski je moguće da se četvrti pandemijski val Hrvatskom proširi već ovog ljeta, smatra Čičin Šain, koji navodi da se brojke već polagano dižu u brojnim županijama.

Sve ovisi o ponašanju ljudi

"Treba naglasiti da to ovisi o ponašanju ljudi u tjednima pred nama, ali i o mjerama koje će biti ukinute ili možda opet stupiti na snagu. Stoga je vrlo nezahvalno predviđati hoće li doći do četvrtog vala ili ćemo ga uspjeti zaustaviti", rekao je. Dođe li do novog pandemijskog vala, i ako on bude na razini drugog i trećeg, bolnice će se ponovo puniti, smatra ovaj znanstvenik.

Iako smatra da je novi val moguć, ne zagovara novo uvođenje strogih epidemioloških mjera da bi se spriječilo širenje virusa.

"Već sam oko Nove godine predviđao da imamo šanse da se okoristimo imunitetom krda i tako spriječimo daljnja širenja ako dovoljan broj ljudi bude cijepljen do konca ljeta. Ako se dovoljan broj onih što oklijevaju odluči da se ipak cijepe, to je i dalje moguće. Za globalnu strategiju je bilo jasno da će trebati više vremena da se proizvede dovoljno cjepiva. Pod uvjetom da se teorije zavjere ne razmašu još više i visok postotak ljudi u tim nerazvijenim zemljama odbije ponuđeno cjepivo, mislim da ćemo pandemiju ukrotiti do 2022.-2023.", predviđa Čičin Šain.

Delta soj je invazivniji

Miro Morović smatra da nepovjerenje u institucije koje je izostalo zbog lošeg upravljanja pandemijom ima za posljedice nekontrolirano širenje virusa.

"Treba shvatiti da je delta soj najinvazivniji i najbrže se širi. Ali to je samo jedan u nizu razvojnih faza virusa. Pitanje je kakav će biti gama soj, i drugi sojevi koji će se dalje javljati. Mi nismo shvatili dovoljno ozbiljno ni alfa, a kamoli delta soj. Tome je krivo isključivo nekonzistentno ponašanje našeg glavnog stožera, jer nemate nijednu odluku koja traje 15 dana ili mjesec dana, nego se sve prilagođava politički. Virus se ne prilagođava nama, to je jasno, ali mi se prilagođavamo situaciji koja nama odgovara", kaže Morović.

"Virus se mijenja na gore, a svaki sljedeći soj bit će gori. To je prirodno u razvoju virusa. Moram reći kao infektolog i imunolog, nemam nikakva opravdanja za mjere koje nisu nikakve mjere", nadodaje. Prema njegovom mišljenju, nije se smjelo dogoditi da se nizu liječnika dopusti da odbiju sudjelovati u cijepljenju, a sada njihov posao moraju raditi mobilni timovi cjepitelja koji obilaze udaljena mjesta.

Sljedeći valovi nešto manji

Na globalnoj razini, Morović je mišljenja da će se pandemija polako ispuhati, ali ne prije od idućeg ljeta, a pandemijske valove teške poput posljednjeg više ne očekuje.

"Bilo bi logično da ti sljedeći valovi pandemije budu nešto manji. Virus delta je našao fantastičan način kako da se brzo širi iz stanice u stanicu. Onaj tko zna virusologiju može se samo diviti mehanizmu koji je virus pronašao. To je dosad nepoznato. Mi znamo kako se virusi šire iz stanice u stanicu, ali ovako da probija sve barikade, još nismo vidjeli. On će se opet prilagođavati, ali njegove mogućnosti mutacija se iscrpe. Sad će se malo prilagoditi na cjepivo, ali generalno osnovna struktura virusa ostaje ista, tako da očekujem da će to do kraja sljedećeg ljeta proći, neovisno o ljudskim naporima", predviđa Morović.