STRUČNJACI OBJASNILI: ‘Evo kako kod kuće provjeriti imate li koronu ili gripu, trebat će vam limun i češnjak…’

Sezona gripe se bliži, što znači da će strahova biti još više pa zato valja znati koji je glavni simptom koji Covid razlikuje od sezonske gripe

Pandemija koronavirusa sa sobom je donijela i paranoju jer ljudi koji malo “šmrcaju” odmah misle da imaju Covid-19. No, sezona gripe se bliži, što znači da će strahova biti još više pa zato valja znati koji je glavni simptom koji Covid razlikuje od sezonske gripe.

Gubitak mirisa je upravo jedan od tih simptoma. Kako piše BBC, gubitak mirisa prati koronavirus i jedinstven je i različit od onoga koji je doživio netko s gadnom prehladom ili gripom, kažu europski znanstvenici koji su proučavali iskustva pacijenata. Kad oboljeli od Covida-19 izgube njuh, odnosno kada dobiju anosmiju, to je iznenadno i snažno te obično nije praćeno začepljenim nosom koji curi jer većina zaraženih može normalno disati kroz nos.

Ovaj znanstveni rad objavljen je u časopisu Rhinology.

JE LI COVID SISTEMSKA BOLEST? Istraživanje pokazalo da korona sa sobom nosi 98 dugotrajnih simptoma; Opadanje kose jedan od njih

‘Istinski’ gubitak okusa

Još jedan simptom koji koronu razlikuje od “obične gripe” jest “istinski” gubitak okusa, opisuju znanstvenici. Oboljeli nemaju samo oslabljeno čulo okusa, nego ne osjete ništa, baš zbog toga što ne osjete miris.

Oboljeli od koronavirusa zbog gubitka okusa ne mogu utvrditi je li riječ o slatkoj ili slanoj hrani. Stručnjaci sumnjaju da je to tako jer virus utječe na živčane stanice izravno uključene u osjet i miris i okus.

Glavni simptomi koronavirusa su: visoka temperatura, stalni kontinuirani kašalj, gubitak mirisa ili okusa.

ĐIKIĆ PREDSTAVIO RAČUNICU: ‘Ovo govori da smo na granici eksponencijanog rasta. Stožer je napravio jednu veliku grešku’

Pacijenti ne mogu identificirati jedu li slatku ili slanu hranu

Carl Philpott, voditelj istraživačkog tima i profesor Sveučilišta East Anglia, testove okusa i mirisa proveo je na 30 volontera. Desetero njih je imalo Covid, još toliko prehladu i još toliko je bilo zdravih i bez ikakvih simptoma. Gubitak njuha bio je izraženiji kod oboljelih od Covida koji nisu mogli identificirati mirise, niti odrediti je li nešto slatkog ili gorkog okusa.

Profesor Philipott, koji radi je zaposlen u humanitarnoj organizaciji Fifth Sens, inače organizaciji koja pomaže ljudima s poremećajem njuha i okusa, za BBC kaže:

“Čini se da doista postoje vrlo jedinstveni pokazatelji pomoću kojih se može razlikovati novi koronavirus od ostalih respiratornih virusa. To je vrlo uzbudljiva vijest jer to znači da se osjet mirisa i okusa može koristiti kako bi se odredilo boluje li netko od Covida ili obične prehlade ili gripe. Ljudi mogu provesti svoj mali test i to uz pomoć kave, češnjaka, naranče ili limuna i šećera. Brisevi grla i nosa su i dalje najvažniji za one koji sumnjaju da su zaraženi.”

Osjeti okusa i mirisa vraćaju se nekoliko tjedana nakon što se osoba oporavi od bolesti.

SIMPTOMI KORONE: Ako ne osjetite okus ovih 10 namirnica, možda bi bilo dobro da se testirate

Zašto pacijenti ostaju bez osjeta njuha?

Andrew Lane, profesor Sveučilišta Johns Hopkins, stručnjak je za nos i probleme sa sinusima. On i njegov tim proučavali su uzorke tkiva iz baze nosa oboljelih kako bi shvatili kako točno virus djeluje na gubitak njuha, a svoja saznanja objavili su u časopisu European Respiratory Journal. Ono što su pronašli jesu visoke razine enzima koji je prisutan u dijelovima nosa odgovornim za mirise.

Profesor smatra da je taj enzim, nazvan ACE-2, zapravo “ulazna točka” koja omogućuje virusu da uđe u stanicu i uzrokuje bolest. Inače, nos je jedan od puteva kroz koji virus Covida ulazi u tijelo.

“Sada radimo eksperimente u laboratoriju kako bismo vidjeli koristi li doista virus baš te stanice kako bi ušao i inficirao tijelo. Ako je to doista slučaj, možda bismo mogli suzbiti infekciju antiviralnim terapijama koje bi se uštrcavale direktno u nos”, zaključio je profesor Lane u razgovoru s BBC-om.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.

NEVIDLJIVI SIMPTOM KORONAVIRUSA: Sve veći broj ljudi pati od čudne posljedice: ‘To je pravo mučenje’