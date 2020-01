STRUČNJACI O ZAVRŠNICI KAMPANJE: ‘HDZ i SDP mogu biti sretni što su ušli u drugi krug. Ovo je početak njihovog drastičnog pada…’

‘Oni večeras ne mogu ništa dobiti, samo zbog eventualnog gafa mogu puno izgubiti’

Drugi krug izbora se bliži, a predsjedničkim kandidatima Zoranu Milanoviću i Kolindi Grabar-Kitarović bitan je svaki glas. Hoće li jedno od njih tek “zasjesti” na Pantovčak ili će se zadržati na toj poziciji odlučit će birači. O završnici predsjedničke kampanje u studiju N1 govorili su glavni urednik portala Teleskop Dražen Ćurić i komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić. Samo nekoliko sati je ostalo da SDP-ov kandidat i HDZ-ova kandidatkinja uvjere birače da zaokruže njihov broj na biralištima.

“Velik broj birača je neodlučan i nije bilo dovoljno kampanje. Izostala je motivacija birača, a targetiranim se porukama moglo djelovati na neopredjeljene. Milanović je krenuo s TV spotovima u drugom krugu, a mislim da Kolinda Grabar-Kitarović nije ni radila novi spot u drugom krugu. Ovo malo što je bilo kampanje za drugi krug, bilo je jako blijedo”, kazala je Ankica Mamić.

VIDJELI SMO APSOLUTNO PREVIŠE GAFOVA; Kolinda je od komunikacijske stručnjakinje dobila zlata vrijedan savjet. Možda ga i posluša…

O predsjedničkoj kampanji

Ćurić misli kako je kampanje bilo točno onoliko koliko je moglo biti. Smatra da nije moglo biti intenzivnije dok je debate pratilo barem milijun i pol ljudi te su ljudi tamo mogli upoznati kandidate. Ovaj novinar i urednik smatra da su glasači koji nisu dovoljno upoznali kandidate u prvom krugu, to mogli učiniti sada u drugom. Dodaje da su debate bile dragocjene jer se moglo bolje upoznati Grabar-Kitarović i Milanovića. Ipak, sa Ćurićem se ne slaže Ankica Mamić koja smatra da upoznavanje kandidata u prvom krugu nije bilo presudno.

“Ne radi se uvijek samo o poznatosti, mi njih poznajemo iz njihovog političkog djelovanja. Ne radi se ni o tome kakva je kampanja u pitanju, je li ona na jumbo plakatima, TV spotovima ili putem interneta – nije stvar samo u digitalnom sadržaju nego u ukupnom sadržaju. Sučeljavanja su svakako najjeftiniji način da kandidati dođu do neodlučnih birača. No u sučeljavanju nismo vidjeli ništa novo. Vidjeli smo samo u prvoj debati stari Milanovićev kadakter, a potom se u drugoj stišao. U prvoj se debati kod Kolinde Grabar-Kitarović vidio niz nedosljednosti, no u obje je debate nedostajalo obraćanje neodlučnim biračima”, rekla je Ankica Mamić na N1.

KANDIDATI POMIRLJIVI NA DRUŠTVENIM MREŽAMA, ALI STRANKE NISU; SDP: ‘Dosta je bilo mraka’; HDZ: ‘Milanovićevo retoričko nasilje’

‘Smetalo mi je hvalisanje o uspjehu u međunarodnim odnosima’

Dok nije došlo do incidenta s Tomislavom Maždarom na hodnicima HRT-a, oba kandidata mogla su biti zadovoljna.

“Milanović je bio standardno dobar u sadržajnom smislu, u drugoj je debati kontrolirao svoj neobuzani karakter bolje nego u prvoj. Kolinda Grabar-Kitarović me ugodno iznenadila i u prvoj i u drugoj debati, i tim mi je čudnije što je njezin stožer napadno izbjegavao debate. Ona se najlošije snalazi na masovkama koje organizira HDZ. Ona je pokazala neke nepreciznosti koje su bile karakteristične i u prvom i u drugom krugu. Pored svega, oboje su uspješni ljudi, ali smetalo mi je hvalisanje o uspjehu u međunarodnim odnosima, o tome gdje su studirali… Kakve to veze ima s mladim čovjekom iz Županje koji radi za 4000 kuna, a obitelj i prijatelji su mu otišli u Irsku? Nedostajalo im je suosjećanja za građane”, kazao je Ćurić.

TAJNA UTJECAJA KOLINDINOG SAVJETNIKA: Desetljećima u balonu HDZ-ove elite, on je taj koji nju i Jakova spaja s moćnom, sumnjivom ekipom

‘Možda večerašnjeg sučeljavanja ne bi trebalo biti’

Kada je riječ o večerašnjem sučeljavanju na Novoj TV, dakle trećem po redu, Ankica smatra da se ono ne bi trebalo održati. Razlog za to vidi u izbornoj šutnji jer se o tom sučeljavanju neće puno moći govoriti. Smatra da Milanoviću sučeljavanje ne bi trebalo biti problem zbog njegova iskustva, dok je prema njezinom mišljenju predsjednica pokazala nerazumijevanje proračuna. Kaže da ne zna što bi se večeras trebalo dogoditi da bi se nešto ozbiljno pomaknuli.

“Predsjednici njeni savjetnici nanose štetu, a ona svoj imidž želi pokazati smirenošću i osmjehom s visoka – oboje bi trebali pokazati malo empatičnosti prema hrvatskim građanima i kontekstu u kojem se kampanja odvija. Predsjednica je Milanovića i u prvoj debati optužila da je htio počiniti državni udar. U našoj je politici važna naknadna pamet. Mislim da je Milanoviću najlukaviji dio u debati povezivanje nadzornog odbora i pomilovanja. No oboje su pod velikim pritiskom i oni večeras ne mogu ništa dobiti, samo zbog eventualnog gafa mogu puno izgubiti. Ne bih im mnogo zamjerio ako ne bude debate večeas. Osim toga, prekasno je imati ozbiljne debate samo između prvog i drugog kruga, s time se trebalo početi u rujnu”, govori Ćurić.

‘HDZ i SDP mogu biti sretni što su ušli u drugi krug’

Komunikacijska stručnjakinja rekla je kako će izlaznost pokazati jesu li debate motivirale ili demotivirale jednu ili drugu biračku stranu da izađu na izbore. Osvrnula se i na Miroslava Škoru pa rekla da je on, za kojeg su svi govorili da će njegovi birači pohitati Kolindi Grabar-Kitarović, rekao svojim biračima da čine po svojoj savjesti. Mamić to smatra dobrom porukom za osobu koja se želi baviti politikom i dalje, što svakako smatra lošim za Grabar-Kitarović. Dražen Ćurić je ipak malo drukčijeg mišljenja.

“HDZ i SDP mogu biti sretni što su ušli u durgi krug, ali mislim da je ovo početak njihovog drastičnog pada u hrvatskom političkom životu. Škorini glasači da su htjeli glasati za Kolindu Grabar-Kitarović ili Zorana Milanovića to bi učinili u prvom krugu. Mislim da će nevažećih listića biti više nego u prvom krugu”, rekao je Ćurić.

I KOLINDIN I MILANOVIĆEV STOŽER IMAJU ISTU RAČUNICU: Tvrde da im točno ovoliko glasova treba za pobjedu u drugom krugu

Što će se dogoditi ako pobijedi Milanović, a što ako pobjedu odnese Grabar-Kitarović?

“Kod Milanovića presudno je njegovo ponašanje, on nije bio premijer tako davno da se ne bi sjećali njegovih izjava. No izjave Škorinog kuma da će Milanović restituirati komunizam u smiješne, ali možda će motivirati birače. Način na koji HDZ vodi kampanju je tipičan i on će sigurno donijeti glasove, ali ne tamo gdje će se odlučiti o izborima – u Zagrebu. Ona je tu u prvom krugu bila treća, a očekivalo se da će tu Bandićevi birači dati predsjednici potporu. U Sesvetama može dobiti što može, ali mislim da podrška Thompsona, nogometnog izbornika i branitelja u Zagrebu neće donijeti dodatne glasove”, rekla je Ankica Mamić.

“Ako pobijedi predsjednica, to pokazuje da je mašinerija HDZ-a odradila sjajan posao. Ovo je staromodna kampanja, ali pitanje je može li se raditi moderna kampanja sa staromodnim kandidatima? Velika je sreća za te dvije stranke što su ih uspjeli progurati. Politika je dinamična, pa ono što je bila dobitna kombinacija prije pet godina sada to ne mora biti”, kazao je Ćurić.

MILANOVIĆ U NAPADU: Kolinda je ostala bez municije. Primala golove u regularnom dijelu, a onda je u produžetku dobila i autogol…

Pobjeda Grabar-Kitarović je ujedno pobjeda Andreja Plenkovića?

Ankica Mamić kaže da su u HDZ-u shvatili da su izgubili u prvom krugu, ali da se iz manjih mjesta može čuti da je HDZ maksimalno angažiran. Navodi da SDP nema tu organizaciju i da je Milanović najbolji rezultat ostvario tamo gdje je SDP-ova organizacija loša. Smatra da bi pobjeda Milanovića dala vjetar u leđa SDP-u. Na pitanje je li pobjeda Grabar-Kitarović zapravo Plenkovićeva pobjeda, Ćurić odgovara da jest.

“To će svakako biti i njegova pobjeda, no to ne znači da će on u ranoj fazi trpjeti od posljedica ako ona ne pobijedi. U HDZ-u je dio birača nezadovoljan. Konzervativno tijelo osjeća se prevareno, jer kada je trebalo dobiti izbore bili su u prvim redovima, ali njih se ne zove kada se treba dijeliti plijen”, rekao je Ćurić.

ZAGREBAČKI SDP ODUŠEVLJEN MILANOVIĆEVIM NASTUPOM U DRUGOM SUČELJAVANJU: ‘Naprosto je briljirao’