STRUČNJACI: ‘Bojim se da će ovo potrajati više godina’; ‘Stanje u bolnicama je ozbiljno, ali bez širenja panike’; ‘Pokazalo se gdje su nam slabe točke’

Pitanje je koliko su zapravo znanstvenici uspjeli prodrijeti u mehanizam i ponašanje koronavirusa, kao i koliko još ima nepoznanica koje sprječavaju učinkovitiju borbu protiv širenja zaraze

Da koronavirus ne misli posustati pokazuje i brojka od 28 milijuna zaraženih u svijetu koja svaki dan samo raste. Cijeli svijet je u iščekivanju cjepiva, a dok Rusi govore da njihov “Sputnik V” djeluje i stvara antitijela, britanski farmaceutski div AstraZeneca, prekinuo je ovog tjedna završnu fazu ispitivanja cjepiva nakon što je jedan dobrovoljac razvio neželjene simptome povezane s akutnom upalom leđne moždine.

Pitanje je koliko su zapravo znanstvenici uspjeli prodrijeti u mehanizam i ponašanje koronavirusa, kao i koliko još ima nepoznanica koje sprječavaju učinkovitiju borbu protiv širenja zaraze. U HRT-ovoj emisiji “Otvoreno” različiti znanstvenici i stručnjaci su pokušali ponuditi odgovor na ova pitanja. U studiju su se tako našli Dragan Primorac predsjednik Međunarodnog društva primijenjenih bioloških znanosti, molekularni biolog i član Znanstvenog vijeća Vlade Gordan Lauc, Stipan Jonjić iz Centra za izvrsnost za virusna cjepiva i imunologiju riječkog Medicinskog fakulteta te pulmolog Saša Srića.

‘Pandemija u Hrvatskoj nije prestala’

“Nije bilo prekida pandemije u Hrvatskoj, bio je pad tog trenda pa smo se malo pogubili, ne samo mi nego i cijeli svijet. Dobro je da smo se otvorili prema turizmu, trebalo je možda neke stvari riješiti ne preporukama, već uredbama ili obvezama, ali bez toga bi vjerojatno došlo do ovoga trenda. On se za sada kontrolira, ali ne bih se usudio prognozirati što će biti za mjesec ili dva dana. Postoje neke zle slutnje da bi se interferencijom i s pojavom gripe ili drugih respiratornih infekcija doći do pogoršanja, moguće je… Ali i možda ne bude tako, ovaj nas je virus već toliko puta iznenadio, ne samo laike već i znanstvenike. Moramo se pridržavati mjera, kao što većina dobronamjernih ljudi govori. Ja se bojim da ćemo kroz ovo prolaziti možda još dvije ili više godina, stoga se svi skupa moramo naučiti živjeti što komotnije, no moramo se barem privremeno riješiti nekih navika. Danas vidimo da Španjolska ili Francuska imaju puno više slučajeva nego u proljeće, ali da je smrtnost znatno manja”, rekao je Jonjić na početku.

Lauc je istaknuo da bi bilo važnije fokusirati se na osobe koje su stvarno bolesne dok oni koji su uspjeli virus zadržati u nosu svojim mehanizmima obrane nisu bolesni. Lauc objašnjava da oni imaju malu količinu i da nisu opasni za druge ljude. Primorac naglašava da se podcjenjuje snaga našeg imunološkog sustava, za koju on objašnjava da je golema.

“U jednom danu udahnemo od 100 tisuća do milijun različitih mikroorganizama. Koliko se često razbolimo? Iznimno rijetko u odnosu na ono što udišemo”, istaknuo je Primorac na HRT-u.

‘Situacija u bolnicama je ozbiljna, ali ne treba širiti paniku’

Pulmolog Srića prokomentirao je situaciju s oboljelima od Covida u hrvatskim bolnicama te istaknuo da je ona ozbiljna, no da ne treba širiti paniku.

“Jedan izvjestan broj pacijenata su srednje teški ili teški pacijenti. Ono što nas najviše zabrinjava jest da od 24. kolovoza pa naovamo broj pacijenata koji su hospitalizirani povećao se za 100 posto. Imali smo 12 pacijenata, a danas od 24 do 27 koji su na respiratoru. To nas u ovom trenutku stavlja i situaciju te se postavlja pitanje hoće li zdravstveni sustav izdržati”, rekao je Srića.

Odgovarajući na pitanje je li Hrvatska trebala otvoriti granice tijekom ljeta, Jonjić kaže da je to bila zapravo kolektivna želja većine pučanstva u svijetu. On je mišljenja da se trebalo otvoriti i iskoristiti obiteljski turizam.

“No masovni svatovi, barovi, to se pokazalo kao slabe točke… Bez zaključavanja klasičnog, nema potpune prevencije. Mi moramo naučiti živjeti, ići u škole, na posao, čuvati starije i bolnice”, navodi Jonjić.

O Festivalu slobode: ‘Minorni nekomfor kao što je maska postaje predmet rasprava’

Gordan Lauc osvrnuo se na Festival slobode koji se održao prošlog vikenda u metropoli te imao podršku i u drugim gradovima. Podsjetimo, riječ je o anti-koronaprosvjedu protiv Stožera i mjera.

“U situaciji kada imamo globalnu pandemiju, ljudi su zabrinuti, ne razumiju što se događa. Kada nekome nešto zabranjujete ili naređujete, uvijek će biti dio ljudi koji to ne mogu prihvatiti. Žao mi je da jedan relativno minorni nekomfor kao što je maska postaje predmet tako žučnih rasprava. Ta maska ne štiti mene, već druge, tim činom pokazujemo svoju odgovornost i da nam je stalo do drugih ljudi”, komentirao je Lauc.

‘Nije lako napraviti cjepivo, ono se ne radi preko noći’

Vijest o prekidu razvoja u tvrtki AstraZeneca brzo je odjeknuo svijetom. Naši stručnjaci kažu da je vrlo teško napraviti cjepivo i da to ne ide preko noći.

“Cjepiva nisu samo neposredni učinak na samu bolest već sve ono što je upakirano. Cjepivo je izazvalo upalno oštećenje moždine i to je prirodno da se u takvim situacijama proces zaustavi, da se analizira, da se pogleda što je razlog. To je randomizirana studija, u 10 ili 30 tisuća ljudi ta je osoba mogla to dobiti neovisno o cjepivu. Nije lako napraviti cjepivo. Ono se ne radi preko noći, osobno ne mislim da je ovo što se dogodilo veliki problem. Više se bojim hoće li cjepiva izazivati kontraučinak. Za sada niti jedno cjepivo koje je došlo u treću fazu nema takve nuspojave, što je dobra vijest. Postoje doduše neke indicije i da sam koronavirus nije samo respiratorna bolest i da dolazi do moždanih stanica. Mi nedovoljno poznajemo biologiju i patogenezu ovoga virusa. Mi sada imamo 180 cjepiva koja zapravo imaju podjednaku šansu da uspiju”, dodaje Jonjić.

“Jedna dobra vijest. Kada pogledamo što se događa sa SARS-CoV-2 virusom iz 2003. Oni koji su oboljeli, i dalje imaju prisutnost memorijske imunosti, što je izvrsna vijest za ovu obitelj koronavirusa. Mislim da je žurba neopravdana vezano uz cjepivo, može dovesti do problema. Važno je da imamo sigurno cjepivo jer ako će cjepiva raditi probleme, onda ćete imati i veliko nepovjerenje ljudi, a to je temeljni problem kojega se moramo čuvati”, naglasio je Primorac.

“AstraZeneca zbog ovoga što su uočili potencijalni problem, oni će izgubiti stotine ili milijardu eura, ali će radije to napraviti nego izaći s cjepivom koje nije sigurno. To je potpuno suprotno od Rusije i Kine gdje su cjepiva odobrena za upotrebu bez provođenja velikih kliničkih studija. Ako jednog dana u zapadnom sustavu cjepivo bude registrirano, mislim da s tim danom možemo cjepivo smatrati sigurnim. Ovo je izvrstan primjer da vidimo koliko se farmaceutska industrija trudi napraviti cjepiva najboljima”, komentirao je Lauc na HRT-u.

Pulmolog Saša Srića pozvao je građane na cijepljenje protiv gripe jer objašnjava da kombinacije gripe i Covida može dovesti do smrtnih posljedica.

