STRUČNJACI O TV DUELU: ‘Bernardić je bio dobar samo zato jer nije bio loš. Plenković do petka mora popraviti jednu stvar’

Sinoćnji predizborni duel na RTL-u dvojice pretendenata na premijersko mjesto – aktualnog premijera i šefa HDZ-a Andreja Plenkovića i predsjednika SDP-a i lidera Restart koalicije Davora Bernardića – bio je zanimljiviji nego što se možda očekivalo. A očekivalo se da će samouvjereni, retorički dominantniji Plenković “pomesti pod” s Bernardićem koji od ulaska u visoku politiku nosi etiketu ne odveć dobrog komunikatora.

O tome kako su se držali u debati, tko je bio uvjerljiviji te jesu li obojica uspjeli išta “upecati” iz bazena još uvijek neodlučnih glasača, upitali smo komunikacijske stručnjake Jerka Trogrlića iz splitske agencije za odnose s javnošću VAJT, te Petra Tantu iz zagrebačke agencije CTA komunikacije.

‘Bernardić je pobijedio jer nije izgubio’

“Mislim da nemamo pobjednika debate. I jedna i druga strana će pljeskati svome kandidatu tvrdeći da je njihov bio bolji. Ja bih rekao da je Bernardić pobijedio jer nije izgubio. Očekivala se velika Plenkovićeva dominacija, što je on sadržajno i učinio, ali izvedbeno ne. S te strane, Bernardić se nije osramotio, barem ne onako kako to većina birača može prepoznati. Većina birača, naime, ne razaznaje tko govori točno kada su u pitanju makroekonomske teme ili europske politike, ali imaju dojam koliko je netko djelovao uvjerljivo”, kaže Trogrlić.

Po njemu, najveći Bernardićev gaf bio je što je sa sobom donio hrpu papira i što je na vječno pitanje “Tito ili Tuđman?” izabrao Tita.

“SDP-ovu biračkom tijelu to ne smeta, ali on se bori za šire biračko tijelo pa na to pitanje vjerojatno nije odgovorio onako kako bi to voljeli oni koji su ga pripremali za nastup”, dodao je Trogrlić.

‘Bernardić je bio dobar zato jer nije bio loš’

“Bila je to utakmica koja je završila 0:0, a igrači su jedva prešli centar, ali ne da bi došli do protivničkog šesnaesterca”, opisao je Tanta nogometnim rječnikom sinoćnji duel na RTL-u.

“Bernardić je bio dobar zato jer nije bio loš. Nismo navikli na njega takvog. On se pripremio s tim papirima, ali se malo i zaletio. U principu, rekli su mu da bude napadački raspoložen, dok je Plenković cijelo vrijeme sjedio prekriženih ruku čime mu je zapravo rekao: Ne možeš mi ništa! Bernardić je imao argumente, ali nije ponudio rješenje. Trebao je pričati razumljivim jezikom da i baka u Benkovcu razumije o čemu se radi. Kad pričaš o nekim deficitima, ljudima je to ‘špansko selo’. Ti papiri su mu trebali biti neko oružje. Oružje je Plenkoviću bio onaj nalaz da je negativan na koronavirus, kojim mu je ubio priču, dok je Bernardić vadio nekakve grafove pokazujući kako je Hrvatska pala na ‘doing business’ listi. Prosječnom građaninu to ništa ne znači”, ističe Tanta.

I Tantu i Trogrlića upitali smo što je šef SDP-a htio postići donoseći hrpu papira na sučeljavanje. Tanta kaže kako su Bernardić i njegovi savjetnici time vjerojatno htjeli ići na “opipljive argumente”, ali da to može proći “jednom-dvaput, a ne neprestano”. “On je trebao dodatne argumente, a nije ih mogao verbalno uvježbati pa ih je onda tražio na papiru. To je šalabahter”, napominje Tanta.

Bernardić se pripremao tjednima, a Plenković pola sata

I Trogrlić smatra da je Bernardiću trebalo sugerirati da ne nosi toliko papira na sučeljavanje. “On ih je vjerojatno i nosio na preporuku savjetnika. To vam je taktika da ako pokazuješ nešto na papiru, čak i ako na papiru toga nema, onda to djeluje kredibilno. Ti su papiri kao nekakav dokaz, ali on se u njima nije najbolje snalazio. To mu je ozbiljan problem, jer će ga gledatelji upamtiti kako prebire po papirima kao student koji se na ispitu ne snalazi najbolje.”

Po Bernardiću se, kaže Trogrlić, vidjelo da se za sučeljavanje pripremao tjednima, dok se po Plenkoviću vidjelo da mu je priprema trajala “pola sata, najviše sat vremena”.

“Bernardić je svojom izvedbom i ‘živozidaškom’ retorikom pokušao zbuniti Plenkovića i nadoknaditi svoje nepoznavanje materije u odnosu na njega. Plenković je, pak, dao do znanja da je još uvijek premijer i da je kampanja samo dio njegova posla. HDZ je očito radio personaliziranu kampanju, što nije sporno, naglašavajući razliku između Plenkovića i Bernardića u njihovim kompetencijama. Vidjelo se kako je Bernardić ustrajno pokušavao Plenkoviću lijepiti etiketu bahatosti, a ovome se to lako i lijepi jer vrlo lako ulazi u profesorski docirajući mod”, kaže Trogrlić.

Plenković bi do petka trebao obuzdati aroganciju

Naše sugovornike upitali smo na koje su birače sinoć “ciljali” Bernardić i Plenković te jesu li ih i pridobili. “Mislim da se udio onih koji su na temelju ove debate odlučili za koga će glasati mjeri u milipromilima. Možda postoji osjećaj da je Plenković u drugom poluvremenu dao do znanja da mu Bernardić ne može ništa, ali utakmica traje puno dulje i mislim da je Bernardić dobro prošao u ovoj debati. Mislim da do petka i debate na Novoj TV treba naučiti neke stvari i bez papira, a da Plenković treba biti malo manje arogantan”, smatra Tanta.

Trogrlić smatra da se obojica bore za dvije strukture birača. “Jedni su s krajnjih rubova, poput Možemo! i Radničke fronte, koje Bernardić pokušava uvjeriti da je legitimni nositelj lijevih politika. S druge strane, Plenković pokušava isto s biračima Mosta i Domovinskog pokreta. Ali, postoji dio birača centra koji nisu toliko ideološki predodređeni i koji iz izbora u izbore važu te odluku nerijetko donose zadnji dan na osnovu sviđanja ili nesviđanja.

Za njih su ova sučeljavanja jako važna. Bernardić sinoć nije zastupao ni klasične lijeve politike ni tu retoriku, već je isključivo nastojao prikazati HDZ kao korumpiranu stranku, a Plenkovića kao bahatog. To mu nije loše išlo, ali pitanje je hoće li mu proći u petak, na završnom sučeljavanju na Novoj TV. Bernardić dotad nema velikih pouka za izvući jer se dobro spremio za ovaj duel, dok Plenković ima prostora za napredak pa da bude dominantniji i uvjerljiviji, a manje bahat”, zaključio je Trogrlić

