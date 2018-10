STRUČNJACI O TRAJNOM ODUZIMANJU VOZAČKE DOZVOLE: ‘Ako vozi pijan, juri kroz crveno i bježi s mjesta nesreće, zašto mu ponovno dati šansu?’

‘Najteže prekršaje ne treba sankcionirati kao prekršaje nego ih tretirati kao kaznena djela. Kazneno djelo je samo po sebi puno ozbiljnija stvar i recidivistima bi trebalo treba suditi po kaznenom, a ne prekršajnom zakonu’, smatra Goran Husinec, sudski vještak za cestovni promet

Prometna nesreća koju je u utorak navečer u Splitu izazvala 38-godišnja Ivana Tena Gotovac Soldić prenerazila je hrvatsku javnost. Spomenuta je, jureći nedozvoljenom brzinom i pod utjecajem alkohola, prošla Audijem kroz crveno svjetlo na semaforu na Poljičkoj cesti te usmrtila 19-godišnju Mariju Ćorić, studenticu iz Čapljine, koja je u tom trenutku prelazila pješački prelaz dok joj je na semaforu bilo zeleno svjetlo.

Dodatnu zaprepaštenost, pa i gnjev javnosti, izazvala je činjenica da je Gotovac Soldić vozila i nesreću skrivila bez vozačke dozvole koja joj je oduzeta nekoliko mjeseci ranije odlukom Prekršajnog suda u Sinju, i to upravo zbog vožnje u alkoholiziranom stanju. Ispostavilo se potom da ona iza sebe ima već nekoliko skrivljenih prometnih nesreća.

Kad ponavljanje postane majka ludosti

Koliko god ta nesreća i sve spomenute okolnosti zvučale šokantno, hrvatska javnost već je odavno mogla otvrdnuti na takve vijesti. Mnogo je onih koji su počinili niz lakših ili težih prometnih prekršaja, a ponovno sjedaju za upravljače ne mareći ni za sebe ni za druge. Zagrepčanin Nikola Kovačević je, primjerice, lani nepravomoćno osuđen na četiri godine i šest mjeseci zatvora te mu je vozačka dozvola oduzeta na sedam godina jer je 2016. godine na Kvaternikovom trgu u Zagrebu pijan izazvao prometnu nesreću u kojoj su poginuli supružnici Ljiljana i Aleksandar Kusalović. U svom je dosjeu već imao dvadesetak prometnih prekršaja, a nedugo prije nesreće na Kvatriću istakla mu je zabrana upravljanja vozilom.

Sredinom kolovoza tadašnja pročelnica za sport i tehničku kulturu u Gradu Rijeci, 36-godišnja Vera Begić Blečić, pijana je jurila automobilom Istarskim ipsilonom u nedozvoljenom smjeru te skrivila nesreću u kojoj je smrtno stradao 41-godišnji Igor Soldatić koji se sa suprugom i sinčićem vraćao s izleta. Ubrzo se doznalo da je Begić Blečić godinu dana ranije u Rijeci, također pod utjecajem alkohola, skrivila sudar i otišla s mjesta nesreće. Srećom, tada nitko nije stradao, a pročelnica je javno priznala grešku i svečano obećala: “Pokrit ću se ušima i drugi put bit ću pametnija”. Nije bila. Štoviše, prilikom izlaska iz pritvora prije mjesec dana odjenula je majicu s natpisom koji je u toj prilici bio neprimejren i neukusan: “Iznad svih”. Kasnije se zbog toga ispričala i kazala kako tom majicom nije željela poslati nikakvu poruku.

Slične primjere dalo bi se nabrajati unedogled jer crne kronike godinama vrve vijestima o vozačima s desecima prometnih prekršaja “na kontu” za koje je ponavljanje majka ludosti.

‘Za najteže prekršaje uvesti 12 izravnih kaznenih bodova’

Ovotjedna nesreća u Splitu iznova je potaknula pitanje o oštrijem kažnjavanju recidivista u prometu te izmjenama zakona o sigurnosti na cestama. Spominje se trajno oduzimanje vozačkih dozvola, a i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u četvrtak je, upitan o tome, izjavio kako osobno smatra da bi prometnim recidivistima trebalo trajno oduzimati vozačke dozvole.

Postojeći Zakon o sigurnosti prometa na cestama u članku 286. kaže da se vozaču ukida i oduzima vozačka dozvola ako u razdoblju od dvije godine prikupi 12 negativnih prekršajnih bodova, odnosno devet bodova ako je u pitanju mladi vozač (do 24. godie života) te da oni nakon isteka roka od dvije godine od ukidanja dozvole ponovno mogu polagati vozački ispit. Prometni stručnjak Željko Marušić zalaže se za znatno rigoroznije mjere prema recidivistima od onih u postojećem zakonu. U razgovoru za naš portal iznio je prijedlog o uvođenju 12 izravnih “kaznenih” bodova”.

“U postojeći zakon treba samo ugraditi odredbu o 12 izravnih kaznenih bodova te da ne bude njihovog kumuliranja, a rok brisanja kaznenih bodova produljiti s dvije na deset godina. Stvar je jednostavna: kada nekoga udarite vozilom i pobjegnete s mjesta nesreće, odmah dobivate 12 kaznenih bodova. Ako netko bježi s mjesta nesreće, zašto mu ponovno dati šansu”, pita se Marušić.

Osim toga, Marušić drži da bi izravnih 12 kaznenih bodova, a time i trenutno oduzimanje vozačke dozvole, trebalo propisati i za prolazak kroz crveno svjetlo (“To je najčešće čista smrt!”, kaže) te za vožnju u pijanom stanju. “Po tome bi ova gospođa koja je izazvala nesreću u Splitu odmah dobila ne 12 nego 36 kaznenih bodova”, dodaje.

‘Kazneni bodovi morali bi se brisati nakon deset godina’

Prema Marušićevom prijedlogu, vremenski rok za ponovno polaganje vozačkog ispita i dobivanje dozvole bio bi tri godine, ali uz prethodno odobrenje državne komisije. Dodatno, kaže, treba uvesti i odredbu prema kojoj bi se vozilo, koje je služilo kao “oružje za ubojstvo”, oduzimalo vlasniku. Za postojeću odredbu o oduzimanju vozačke dozvole kaže da je “krajnje komplicirana i neprovediva”.

“Praktički ispada da netko treba ubiti pet ljudi da bi se ta odredba primijenila. Imamo apsurd da se bodovi skupljaju, tri po tri, pa ispada da se vozaču poručuje da će mu dozvola biti oduzeta tek kada još nekoga ubije”, karikirano je objasnio Marušić. Činjenicu da ima vozača i s četrdesetak evidentiranih prekršaja Marušić pripisuje “nakaradnom sustavu”.

“Postojanje recidivista pokazuje nam da sustav ne valja. U Švicarskoj nemate vozače s deset teških prekršaja jer već nakon drugog takvi više ne mogu biti u prometu. Ako im je dozvola oduzeta, a ipak sjednu za volan – odmah idu u zatvor. Sustav treba tako postaviti. Apsurd je imati sustav u kome dobijete tri kaznena boda pa vam se oni brišu nakon tri godine. Kazneni bodovi morali bi se brisati nakon deset godina”, smatra Marušić.

‘Najteže prometne prekršaje tretirati kao kaznena djela’

I sudski vještak za cestovni promet Goran Husinec smatra da postojeći zakon treba mijenjati.

“Po sadašnjem zakonu dozvola se ne može trajno oduzimati i to treba mijenjati. Nadalje, najteže prekršaje ne treba sankcionirati kao prekršaje nego ih tretirati kao kaznena djela. Kazneno djelo je samo po sebi puno ozbiljnija stvar i recidivistima bi trebalo treba suditi po kaznenom, a ne prekršajnom zakonu kako to više ne bi radili”, kazao nam je Husinec.

Pritom se osvrnuo na ovotjednu nesreću u Splitu povezavši je s nesrećom koju je ljetos skrivila pročelnica iz Rijeke Vera Begić Blečić.

“Kada je izlazila iz pritvora u Rijeci, na sebi je imala majicu s natpisom “Iznad svih”. Dakle, već time je dala do znanja ostalima da to što je učinila nije tako strašno. Izaći će iz zatvora, branit će se sa slobode i naći nekakvu vezu da to na koncu i ne bude tako strašno. Gospođa koja je nekidan u Splitu skrivila nesreću definitivno nije izvukla pouku iz ovoga što je mogla vidjeti prije mjesec dana na televiziji već je vidjela da se ovoj nije dogodilo ništa strašno”, kazao je Husinec.

Na pitanje treba li onima kojima vozačka dozvola bude oduzeta “trajno” dati priliku da je ponovno dobiju, Husinec je najprije napomenuo da je pojam “trajno” neprecizan i da ga treba zamijeniti pojmom “dugoročno”.

“Svakako treba zakonski odrediti koliko oduzimanje dozvole treba trajati jer trajnog oduzimanja dozvole nema nigdje u svijetu, osim ako nisu u pitanju neke bolesti. Ne može se nekome doživotno oduzeti vozačku dozvolu bez čvrstih argumenata. Prvi puta na šest mjeseci, potom pet godina, pa deset godina i tako dalje”. zaključuje Husinec.

