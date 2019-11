STRUČNJACI O PREDSJEDNIČKIM KANDIDATIMA: Milanović i Grabar Kitarović igraju na sigurno, Škoro gubi snagu, a Kolakušić pobire uspjeh drugih

Od predsjednika države očekuje se da ima znanje, obrazovanost i da zna s ljudima – istaknula je komunikologinja Smiljana Leinert Novosel

Predsjednički izbori još nisu raspisani tako da i službena kampanja još nije počela, no većina potencijalnih kandidata već su mjesecima u punom pogonu nudeći okolo sebe i svoje programe.

O tome što nude, kakvi su im izgledi, po čemu su im programi slični, a po čemu različiti – govorilo se u sinoćnjoj emisiji Otvoreno na HRT-u.

‘Kod Milanovića i Grabar Kitarović sve već viđeno’

Politički analitičar Ivica Relković smatra kako su predsjednički skupovi pokazali da HDZ usprkos aferama stoji uz Kolindu Grabar Kitarović dok je Zoran Milanović svjestan da nema konkurenciju na ljevici te se okrenuo obraćanju za drugi krug.

“Pojam “normalno” otvara centrističke birače. On ne mora uopće riskirati. Poigrava se sa situacijom u HDZ-u, koji ima dva krila. Igra taktički u svojim nastupima. U HDZ-u se kroz parole podvlači vraćanje eri Tuđmana. Milanović i Grabar Kitarović pokazuju želju za drugim krugom. Treće i četvrto mjesto ne igra nikakvu ulogu. Kolinda Grabar Kitarović se u svojim porukama vraća obraćanju svima jer temeljno želi zadržati sve svoje birače, da što manje birača izgubi od Miroslava Škore. Grabar Kitarović ima stabilizacijske teme, nema više iskakanja, kritika prema Vladi”, smatra Relković.

Politički analitičar i PR stručnjak Krešimir Macan kaže kako je kod HDZ-a i SDP-a sve već viđeno te da Škoro ima najosmišljenije i jednostavne poruke.

“O njegovim porukama se raspravljalo i odmah smo ih zapamtili. Kolinda Grabar Kitarović i Zoran Milanović išli su naširoko, što je očekivano. Poruke kod Milanovića su efektne, ali programa nema. Milanovićev skup je više bio motivacijski govor”, istaknuo je Macan.

‘Kolakušić je stalno prisutan, a nema ga’

Komunikologinja Smiljana Leinert Novosel kazala je, pak, kako su ovo maksimalno personalizirani izbori u kojima imidž pojedinca postaje određujući element.

“Milanović ima zadatak da osvježi imidž i podsjeti nas da on nije novo lice u politici i naglasi ono po čemu je on upamćen – predsjednik s karakterom, čvrstim stavom i opuštenim ponašanjem. Milanovićev slogan nije loše izabran ali ga ljudi mogu razno interpretirati. Slogan sadašnje predsjednice je zapravo nedorečen. Moglo se tu više poentirati s obzirom na to da je ona u drugačijoj poziciji u odnosu na druge. Ona je izložena testiranju iz dana u dan. Ona i radi na svom imidžu. Prikazuje se više uključenom kako bi mobilizirala birače”, kazala je.

Za Škoru je kazala kako je odlično krenuo u kampanju, ali da joj se čini kako sada više nema snage. Za kampanju Mislava Kolakušića kaže kako je specifična.

“On je uvijek prisutan i nema ga. On pobire uspjeh, a uglavnom netko drugi radi za njega”, dodala je Leinert Novosel.

‘Škoro nema novih ideja, reciklira stare stvari’

Komentirajući predstavljanja njihovih kandidata, politolog Pero Maldini naglasio je kako je HDZ, za razliku od SDP-a, pokazao jedinstvo.

“Oba predstavljanja su bila dobro izrežirana, vodilo se računa o najsitnijem detalju. Socijalne vještine kod Milanovića nisu na nivou još od prošlog premijerskog mandata, to se ne može preko noći popravit. Ostavio je podijeljenu i onesposobljenu stranku iza sebe. Škoro nema novih ideja, reciklira stare stvari. Kolakušić ima izrazitu autoritarnu crtu, i prikuplja birače koji vole snažan i antidemokratski izričaj”, rekao je Maldini.

Macan smatra kako je većina Milanovićevih poruka razumljiva i da u njima nema povijesnih priča, ali da on ima problem jer ga dio birača ne ljevici ne želi.

“Ispada da je Milanović sada na rejtingu SDP-a, jedne stranke. Morao bi imati još veći postotak. Karakter mu uistinu može biti prednost”, kazao je Macan.

Govoreći o jučerašnjem predstavljanju programa Grabar Kitarović, Macan je ustvrdio da joj je govor bio bolji nego prošli put te da, računajući da će joj Milanović biti protukandidat u drugom krugu, uglavnom napada njega. U međuvremenu se, u prvom krugu, mora boriti sa Škorom za svakog birača.

‘Afera WhatsApp nije slučajno otvorena baš sada’

Komunikologinja Leinert Novosel kazala je kako je Kolindi Grabar Kitarović puno lakše voditi kampanju jer je na vlasti, ali njezin mandat ocijenila je “punim oscilacija” – od uspješnih početaka do razočaranja, potonuća pa do dvojbi.

“Na vanjskopolitičkom planu je napravila više nego na unutrašnjem. Predsjednica je postala hrvatski brand u inozemstvu. Nije imala čvrste stavove u određenim društvenim i državnim problemima. Ima zadatak pokazati da je kandidatkinja HDZ-a, i pozivati na ujedinjenost”, ocijenila je Leinert Novosel.

Macan, pak, smatra kako “afera WhatsApp” nije slučajno otvorena.

“Ne može se tolerirati takav govor mržnje. HDZ je odaslao dobru sliku prema van, zajedništvo. Ovo je bila pozicija gdje će ljudi biti lojalni stranci pa glasati za Kolindu ili nećete i nemate onda što raditi u stranci”, kazao je Macan dodavši da je pred škorom najveći izazov jer mora natjerati glasače HDZ-a da prevare stranku.

