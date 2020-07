STRUČNJACI O POLITIČKOJ SUDBINI HRVATSKE: Je li ipak moguća velika koalicija? ‘Teško, samo u jednom slučaju’

Krešimir Macan i Žarko Puhovski smatraju da je izglednije da će hrvatski birači ponovno izaći na izbore najkasnije u studenome, nego da će se dogoditi velika koalicija između HDZ-a i SDP-a

Građani će u nedjelju odlučiti tko će iduće četiri godine sjediti u Saboru i vladati državom. O rezultatima, ali i kampanji, za RTL su govorili politički analitičari Krešimir Macan i Žarko Puhovski.

“Ako se nekako veliko čudo ne dogodi, šanse Plenkoviću su puno veće jer HDZ ima bolji koalicijski potencijal, oni mogu čak i biti tri, četiri mjesta iza SDP-a i opet bi imali veću šansu. Pogotovo ako se uzme u obzir da će Plenković poučen iskustvima prije svega s Mostom, početi pregovarati sa svakim pojedinim zastupnikom/com iz Domoljubne i Mostove koalicije da vidi tko je s njima spreman surađivati, a možda i s jednim ili dvojicom iz Restart koalicije. Žetončić situacija opet, ali ovdje je to manje nekorektno zato što su te dvije opcije jako široke i tu se ne može govoriti, ako se to odmah dogodi, o nekoj posebnoj izdaji. Međutim, to će biti doživljeno kao izdaja kod onih koji su smatrali prije svega Domoljubnu koaliciju kao način da se izliječi Hrvatska od Plenkovića”, smatra Puhovski.

Iako se u proteklih nekoliko dana dosta propitivala zakonitost izbora zbog zabrane oboljelima od koronavirusa da glasuju, Puhovski smatra da ima prostora i za druge mogućnosti manipulacije, pa Puhovski ne isključuje ni tužbe.

“To je još uvijek manje loše od situacije da ljudi koji su oboljeli ne mogu glasati. To je toliko drečeća diskriminacija da je naprosto nitko ne može dopustiti. Bit će vjerojatno tužbi, te tužbe će značiti da se konačni rezultati odgađaju za nekoliko dana, da neće biti gotovo kad DIP kaže da je gotovo. To znaći i odgađanje konstruirajućeg zasjedanja Sabora i sve drugo za nekoliko dana. Utoliko, Plenkoviću bi bilo važno da on bude naprijed nakon nedjelje jer bi onda mogao očekivati da dobije mandat i onda mu je lakše pregovarati koliko god to bilo formalno, kao mandatar, ali ima ipak drukčiju poziciju. Ako Bernardić dobije mandat, kad bi imao više mjesta u Saboru, što je po meni isto realna mogućnost, onda je Plenkovićeva pozicija više manje ista, ali formalno ipak otežana”, objasnio je Puhovski.

Male stranke najbolje iskoristile kampanju

Stručnjaci kažu da su male stranke najbolje iskoristile kampanju, no u situaciji s koronavirusom, ističu, nitko nije profitirao.

“Najbolje ja mislim da su prošle ova male koalicije, Možemo! i koalicija koju predvodi Stranka s imenom i prezimenom jer su se odlučili združiti i sad su blizu praga, pričam o njihovim mandatima. Dakle, oni su se najbolje posložili za samu kampanju. Mislim da je Most dugoročno kroz tri mjeseca imao rastući trend tako da bi mogao dobiti koji mandat više, a od velikih rekao bih da je HDZ na kraju sa svom kampanjom svoje zadržao, a Restart je, vjerojatno dosta izgubio”, kazao je Macan.

“Utjecao je ograničavajuće kao što se znalo Stožer tu kao Big Brother bdije. Nitko od toga nije profitirao zapravo, HDZ koji se nadao da će profitirati, sigurno nije profitirao, a ni nitko od oporbe jer se ne mogu toliko suprotstaviti doktorima. Ipak se doktora svi boje i tu su ostali u situaciji da je stvar neriješena u tom pogledu, ali će loše proći mnogi građani kojima će biti otežano doći do birališta, to je problem”, objasnio je Puhovski.

Izbori izgledniji od koalicije

Iako su oba tabora, HDZ i SDP, žustro odbila mogućnost velike koalicije, pa i Škoro postavlja brojne uvjete, teško im je vjerovati.

“Prvo je važno jer su ovog puta obećali brojke neke u programima, što ranijih godina nisu radili i sad im se može dokazivati eventualno da su lagali. Jedni i drugi su imali veoma precizne brojke, tu ih se može pozivati na red. Drugo, oni svi znaju da se ili mora postići većina ili se ide na nove izbore. To da kažu neću ni s kim razgovarati znači da već sad guraju naciju u nove izbore. Novi izbori bi bili evenutalno krajem 11. mjeseca. To bi bilo katastrofa jer bi se produživalo mjesec po mjesec i to bi značilo da sve stoji u zemlji u tom razdoblju i oni moraju imati tu odgovornost da se neke stvari moraju dogovoriti pa makar prešli preko ritualnih i beznačajnih obećanja”, rekao je Puhovski.

Stručnjaci imaju odgovor i na pitanje hoće li Hrvatska imati nove izbore, ili po prvi puta u svojoj povijesti, veliku koaliciju.

“Mi smo tu suglasni. Dakle, velike koalicije nema bez novih izbora. Jedino se može dogoditi neka bomba, ne znam, ali da će se oni sami dogovoriti, zato što se ne mogu sad dogovoriti s nekim drugim i onda ići u veliku koaliciju, to nema šanse”, rekao je Macan, a Puhovski zaključuje: “Previše su čvrsto to obećali. Oni moraju imati izgovor u novim izborima. Nije se onda više ništa drugo moglo.”

