STRUČNJACI O POJAVI OSPICA U DUBROVNIKU: ‘Tamo postoje sve objektivne okolnosti za izbijanje epidemije’

Na dubrovačkom području imamo epidemiju ospica, zasad ne veliku, ali i sve objektivne okolnosti za pravu epidemiju – rečeno je u emisiji ‘Otvoreno’ Hrvatske radiotelevizije

O pojavi ospica u Dubrovniku na što su tjednima, pa i mjesecima prije upozoravali epidemiolozi zbog niske procijepljenosti djece na tamošnjem području, razgovaralo se u večerašnjoj emisiji ‘Otvoreno’ Hrvatske radiotelevizije. Zabrinjavajuću informaciju da je od ospica obolio i liječnik u dubrovačkoj Općoj bolnici, koji je cijepljen protiv ospica, prokomentirala je dr. med. Iva Pem Novosel, epidemiologinja iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Niti jedno cjepivo nije sto posto učinkovito

“Nakon primljene obje doze cjepiva njegov imunološki sustav nije reagirao kako treba. Niti jedno cjepivo nije sto posto učinkovito. Imamo jedan do pet posto slučajeva koji su u kategoriji onih koji ne reagiraju, no to je zanemarivo”, kazala je dr. Pem Novosel.

Pročelnik Zavoda za infektivne bolesti djece na Klinici za infektivne bolesti ‘Dr. Fran Mihaljević’, prof. dr.sc. Goran Tešović na pitanje je li riječ o epidemiji ospica na dubrovačkom području, odgovorio je potvrdno, ali dodavši – ne veliku. Epidemijom se, kaže, smatra kada su tri ili više slučajeva zabilježeni na istom području. Međutim, dodao je, postoje sve objektivne okolnosti za epidemiju.

“Oboljeli liječnik vjerojatno nije primio drugu dozu cjepiva”

Zašto je liječnik iz Dubrovnika, iako cijepljen, ipak obolio od ospica, pojasnio je i dr. Darko Richter, specijalist pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije u KBC-u Zagreb. Razlog je, kaže. što vjerojatno nije primio drugu dozu cjepiva.

“Ljudi stariji od 30 godina nisu dobili drugu dozu koja je bila uvedena 1996. godine. Taj mladi liječnik vjerojatno nije dobio dozu. Zato je velik broj ljudi iznad tih godina koji obolijevaju. Cjepiva koji smo tada imali sadržavala su slabije imunogen soj, a tadašnja Jugoslavija je to cjepivo plasirala po cijelom svijetu”, kazao je dr. Richter.

